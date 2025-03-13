13 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы по футболу сыграют «Лион» и «ФКСБ». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Стяуа», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лион»

Турнирное положение: по итогам общего этапа «Лион» занял шестое место в таблице Лиги Европы с 15 очками.

Последние матчи: в первой игре «Лион» уверенно разобрался со своим соперником, победив со счетом 3:1. Но игра получилась не самой простой, в середине первого тайма счет был ничейным (1:1), и только в концовке «ткачи» смогли додавить румынский клуб, забив дважды. Два мяча за «Лион» на счету Фофана, еще один гол забил Тальяфико.

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Также была победа в Лиге в гостях над «Ниццей» (0:2) и над «Брестом» (2:1).

Не сыграют: травмирован — Мангаля (п).

Состояние команды: при новом главном тренере Паулу Фонсеке «Лион» заиграл намного увереннее, хотя он не стал ничего особенно менять, сохранив прежнюю схему, что была при Пьере Саже, и лишь немного поменяв расстановку футболистов. Тем не менее, команда неплохо поднялась в чемпионате Франции и сейчас уже борется за зону ЛЧ.

«ФКСБ»

Турнирное положение: румынский «ФКСБ» финишировал 11-м в таблице общего этапа Лиги Европы с 14 очками.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Последние матчи: против «Лиона» румынский «ФКСБ» выглядел довольно неплохо, смог отыграться в середине второго тайма, но все равно потерпел поражение с разницей в два мяча (1:3), чем существенно осложнил свое положение перед ответным матчем. Единственный мяч в составе «Стяуа» забил опытный полузащитник Балуцэ.

В чемпионате Румынии была победа над «Университатом» Крайова (1:0) и ничья с «Рапидом» (0:0).

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: в чемпионате Румынии «ФКСБ» или как более привычно «Стяуа» идет на первом месте в конкурентной борьбе с еще тремя клубами. Групповой этап команда прошла довольно уверенно и заранее обеспечила себе выход в плей-офф. Состав в основном состоит из местных футболистов, но есть несколько легионеров, играющих важную роль в клубе.

Статистика для ставок

В первом матче «Лион» был сильнее на выезде со счетом 3:1

В 2008 году французы выиграли обе встречи в группе ЛЧ (5:3, 2:0)

В 2006 году «Лион» в ЛЧ победил (3:0) и сыграл вничью (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Лиона» дают 1,27, а на «ФКСБ» — 12,50, ничью букмекеры оценивают в 5,90.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,17, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,74.

Прогноз: Фонсека при необходимости умеет играть в прагматичный футбол и велика вероятность, что он покажет его в ответной встрече.

Спешить «Лиону» никуда не надо, у него комфортная разница в два мяча и игра на своем поле. В составе почти нет потерь, а класс игроков заметно выше, поэтому большая вероятность, что гости уйдут с поля без гола.

Основная ставка: «ФКСБ» не забьет за 1,74.

Прогноз: также можно взять более рисковый вариант, что в матче не будет забито больше двух голов.

Дополнительная ставка: тотал меньше 2,5 за 2,20.