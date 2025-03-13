Лион
Стяуа
«Лион»
Турнирное положение: по итогам общего этапа «Лион» занял шестое место в таблице Лиги Европы с 15 очками.
Последние матчи: в первой игре «Лион» уверенно разобрался со своим соперником, победив со счетом 3:1. Но игра получилась не самой простой, в середине первого тайма счет был ничейным (1:1), и только в концовке «ткачи» смогли додавить румынский клуб, забив дважды. Два мяча за «Лион» на счету Фофана, еще один гол забил Тальяфико.
Лион — Стяуа: коэффициенты букмекеров
Также была победа в Лиге в гостях над «Ниццей» (0:2) и над «Брестом» (2:1).
Не сыграют: травмирован — Мангаля (п).
Состояние команды: при новом главном тренере Паулу Фонсеке «Лион» заиграл намного увереннее, хотя он не стал ничего особенно менять, сохранив прежнюю схему, что была при Пьере Саже, и лишь немного поменяв расстановку футболистов. Тем не менее, команда неплохо поднялась в чемпионате Франции и сейчас уже борется за зону ЛЧ.
«ФКСБ»
Турнирное положение: румынский «ФКСБ» финишировал 11-м в таблице общего этапа Лиги Европы с 14 очками.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Последние матчи: против «Лиона» румынский «ФКСБ» выглядел довольно неплохо, смог отыграться в середине второго тайма, но все равно потерпел поражение с разницей в два мяча (1:3), чем существенно осложнил свое положение перед ответным матчем. Единственный мяч в составе «Стяуа» забил опытный полузащитник Балуцэ.
В чемпионате Румынии была победа над «Университатом» Крайова (1:0) и ничья с «Рапидом» (0:0).
Не сыграют: потерь в составе нет.
Состояние команды: в чемпионате Румынии «ФКСБ» или как более привычно «Стяуа» идет на первом месте в конкурентной борьбе с еще тремя клубами. Групповой этап команда прошла довольно уверенно и заранее обеспечила себе выход в плей-офф. Состав в основном состоит из местных футболистов, но есть несколько легионеров, играющих важную роль в клубе.
Статистика для ставок
- В первом матче «Лион» был сильнее на выезде со счетом 3:1
- В 2008 году французы выиграли обе встречи в группе ЛЧ (5:3, 2:0)
- В 2006 году «Лион» в ЛЧ победил (3:0) и сыграл вничью (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Лиона» дают 1,27, а на «ФКСБ» — 12,50, ничью букмекеры оценивают в 5,90.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,17, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,74.
- 2.07Айнтрахт — Аякс: прогноз и ставкаЗавтра в 20:45
- 2.63Атлетико — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.05Акрон — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
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Прогноз: Фонсека при необходимости умеет играть в прагматичный футбол и велика вероятность, что он покажет его в ответной встрече.
Спешить «Лиону» никуда не надо, у него комфортная разница в два мяча и игра на своем поле. В составе почти нет потерь, а класс игроков заметно выше, поэтому большая вероятность, что гости уйдут с поля без гола.
Основная ставка: «ФКСБ» не забьет за 1,74.
Прогноз: также можно взять более рисковый вариант, что в матче не будет забито больше двух голов.
Дополнительная ставка: тотал меньше 2,5 за 2,20.