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    «Лион» спокойно удержит преимущество

    «Лион» — «Стяуа»: Ставка (к. 1.74) и прогноз на Лигу Европы 13 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Стяуа»
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    Райан Шерки
    13 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы по футболу сыграют «Лион» и «ФКСБ». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Стяуа», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 13 Марта 2025 года

    Лион

  • Лион
    •  Лион 23:00 Стяуа

    Стяуа

  • Бухарест
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    «Лион»

    Турнирное положение: по итогам общего этапа «Лион» занял шестое место в таблице Лиги Европы с 15 очками.

    Последние матчи: в первой игре «Лион» уверенно разобрался со своим соперником, победив со счетом 3:1. Но игра получилась не самой простой, в середине первого тайма счет был ничейным (1:1), и только в концовке «ткачи» смогли додавить румынский клуб, забив дважды. Два мяча за «Лион» на счету Фофана, еще один гол забил Тальяфико.

    Лион — Стяуа: коэффициенты букмекеров

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    Также была победа в Лиге в гостях над «Ниццей» (0:2) и над «Брестом» (2:1).

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    • Не сыграют: травмирован — Мангаля (п).

    Состояние команды: при новом главном тренере Паулу Фонсеке «Лион» заиграл намного увереннее, хотя он не стал ничего особенно менять, сохранив прежнюю схему, что была при Пьере Саже, и лишь немного поменяв расстановку футболистов. Тем не менее, команда неплохо поднялась в чемпионате Франции и сейчас уже борется за зону ЛЧ.

    «ФКСБ»

    Турнирное положение: румынский «ФКСБ» финишировал 11-м в таблице общего этапа Лиги Европы с 14 очками.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Последние матчи: против «Лиона» румынский «ФКСБ» выглядел довольно неплохо, смог отыграться в середине второго тайма, но все равно потерпел поражение с разницей в два мяча (1:3), чем существенно осложнил свое положение перед ответным матчем. Единственный мяч в составе «Стяуа» забил опытный полузащитник Балуцэ.

    В чемпионате Румынии была победа над «Университатом» Крайова (1:0) и ничья с «Рапидом» (0:0).

    Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: в чемпионате Румынии «ФКСБ» или как более привычно «Стяуа» идет на первом месте в конкурентной борьбе с еще тремя клубами. Групповой этап команда прошла довольно уверенно и заранее обеспечила себе выход в плей-офф. Состав в основном состоит из местных футболистов, но есть несколько легионеров, играющих важную роль в клубе.

    Статистика для ставок

    • В первом матче «Лион» был сильнее на выезде со счетом 3:1

    • В 2008 году французы выиграли обе встречи в группе ЛЧ (5:3, 2:0)

    • В 2006 году «Лион» в ЛЧ победил (3:0) и сыграл вничью (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Лиона» дают 1,27, а на «ФКСБ» — 12,50, ничью букмекеры оценивают в 5,90.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,17, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,74.

    Прогноз: Фонсека при необходимости умеет играть в прагматичный футбол и велика вероятность, что он покажет его в ответной встрече.

    Спешить «Лиону» никуда не надо, у него комфортная разница в два мяча и игра на своем поле. В составе почти нет потерь, а класс игроков заметно выше, поэтому большая вероятность, что гости уйдут с поля без гола.

    Основная ставка: «ФКСБ» не забьет за 1,74.

    Прогноз: также можно взять более рисковый вариант, что в матче не будет забито больше двух голов.

    Дополнительная ставка: тотал меньше 2,5 за 2,20.

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    «Лион» — «Стяуа»: прогноз и ставка за 1.74, статистика, коэффициенты матча 13.03.202523:00. «Лион» спокойно удержит преимущество
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