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    «Зенит» наконец-то победит?

    «Факел» — «Зенит»: прогноз и ставка (к. 2.35) на РПЛ 8 марта 2025 года

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    «Зенит»
    8 марта в 20-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Факел» и «Зенит». Начало встречи — 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Факел» — «Зенит», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 08 Марта 2025 года

    Факел

  • Воронеж
    •  Факел 14:30 Зенит

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •

    «Факел»

    Турнирное положение: команда из Воронежа борется за выживание в текущем сезоне РПЛ.

    В настоящий момент «факелоны» имеют в своем активе только 14 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.

    Факел — Зенит: коэффициенты букмекеров

    Воронежцы смогли 11 раз поразить ворота соперника и 26 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в первом весеннем туре «огнеопасные» уступили «Химкам» (0:1).

    В спаррингах же воронежский коллектив сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1), ЦСКА (1:1), «Насафом» (0:0), «Пари НН» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (1:1).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Также «сине-белые» смогли переиграть «Торпедо» (2:1) и «Спартак» из Субботицы.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: подопечные Дмитрия Пятибратова являются одними из главных аутсайдеров и точно будут до конца бороться за выживание. «Факелу» будет крайне сложно напрямую остаться в РПЛ.

    Зимой в команду пришли Антон Ковалева, Альберт Габараев, Александр Ломовицкий и Белайди Пуси.

    «Зенит»

    Турнирное положение: «сине-бело-голубые», как и всегда являются основными претендентами на чемпионство.

    Команда из Санкт-Петербурга сейчас имеет в своем активе 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

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  • 03/03/2025

    • Зенитовцы смогли забить 37 мячей, а пропустили всего 12.

    Последние матчи: питерский коллектив в первом матче после сборов сыграл вничью с ЦСКА.

    До этого команда с берегов Невы одолела «Урал» (3:1), «Спартак» (3:0) «Пюник» (2:0) и «Ростов» (2:1).

    Перед этим же у питерцев были поражения от «Ноа» (1:2) и «Динамо» (1:3).

    Не сыграют: травмированы Сергей Волков и Вячеслав Караваев.

    Состояние команды: подопечные Сергея Семака последние шесть становились чемпионами страны и сейчас «Зенит» хочет выиграть чемпионат и в год клубного столетия.

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    «Зенит» совершил трансферы как раз для этого. Он подписал Сашу Зделару, Огнена Мимовича, Луиса Энрике и вернул Ваню Дркушич. Коллектив покинули Родриго, Ду Кейрос, Уилсон Изидор, Клаудиньо и Артур.

    Прогноз Романа Гутцайта

    Футбольный комментатор Роман Гутцайт в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился своими ожиданиями от одного из центральных матчей тура в РПЛ:

  • Именно против «Факела» будет интересно посмотреть на «Зенит». Мне кажется, это тот редкий случай, когда надо начать матч с Соболевым и Ерохиным в стартовом составе. Потому что «Факел» что в гостях что дома, особенно дома, это супербоевая команда. Играть против него больно в прямом смысле слова. Жесткий, игроки всегда идут в стыки, мало думают, чем это закончится. Всегда играют до конца. И если по нынешней погоде на искусственное поле выпустить кучку бразильцев, это вряд ли даст результат. В этом матче «Зениту» нужны мужики, а не творцы. Только так они могут «Факел» переиграть. Для «Зенита» это будет очень непростая игра. Если вдруг победит, это нужно воспринимать как чудесные три очка. «Факел» побьется.
  • Роман Гутцайт

    • Полный разбор топ-матчей 20-го тура РПЛ от Романа Гутцайта и Андрея Гордеева можно посмотреть тут.

    Статистика для ставок

    • «Зенит» не выигрывает 3 официальных матча подряд

    • «Факел» не выигрывает 8 официальных матчей подряд

    • В прошлом очном матче «Зенит» победил «Факел» со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.30, а победа «Факела» — в 7.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.08 и 1.75.

    Прогноз: «Зенит» после потери очков в прошлом матче должен обязательно побеждать и реабилитироваться.

    Ставка: победа «Зенита» с форой-1,5 за 2.35.

    Прогноз: «Зенит» должно прорвать и должно быть забито много мячей в этой игре.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2.08.

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    «Факел» — «Зенит»: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 08.03.202514:30. «Зенит» наконец-то победит?
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