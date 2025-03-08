Факел
Зенит
«Факел»
Турнирное положение: команда из Воронежа борется за выживание в текущем сезоне РПЛ.
В настоящий момент «факелоны» имеют в своем активе только 14 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.
Факел — Зенит: коэффициенты букмекеров
Воронежцы смогли 11 раз поразить ворота соперника и 26 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в первом весеннем туре «огнеопасные» уступили «Химкам» (0:1).
В спаррингах же воронежский коллектив сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1), ЦСКА (1:1), «Насафом» (0:0), «Пари НН» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (1:1).
Также «сине-белые» смогли переиграть «Торпедо» (2:1) и «Спартак» из Субботицы.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: подопечные Дмитрия Пятибратова являются одними из главных аутсайдеров и точно будут до конца бороться за выживание. «Факелу» будет крайне сложно напрямую остаться в РПЛ.
Зимой в команду пришли Антон Ковалева, Альберт Габараев, Александр Ломовицкий и Белайди Пуси.
«Зенит»
Турнирное положение: «сине-бело-голубые», как и всегда являются основными претендентами на чемпионство.
Команда из Санкт-Петербурга сейчас имеет в своем активе 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице.
Зенитовцы смогли забить 37 мячей, а пропустили всего 12.
Последние матчи: питерский коллектив в первом матче после сборов сыграл вничью с ЦСКА.
До этого команда с берегов Невы одолела «Урал» (3:1), «Спартак» (3:0) «Пюник» (2:0) и «Ростов» (2:1).
Перед этим же у питерцев были поражения от «Ноа» (1:2) и «Динамо» (1:3).
Не сыграют: травмированы Сергей Волков и Вячеслав Караваев.
Состояние команды: подопечные Сергея Семака последние шесть становились чемпионами страны и сейчас «Зенит» хочет выиграть чемпионат и в год клубного столетия.
«Зенит» совершил трансферы как раз для этого. Он подписал Сашу Зделару, Огнена Мимовича, Луиса Энрике и вернул Ваню Дркушич. Коллектив покинули Родриго, Ду Кейрос, Уилсон Изидор, Клаудиньо и Артур.
Прогноз Романа Гутцайта
Футбольный комментатор Роман Гутцайт
Полный разбор топ-матчей 20-го тура РПЛ от Романа Гутцайта и Андрея Гордеева можно посмотреть тут.
Статистика для ставок
- «Зенит» не выигрывает 3 официальных матча подряд
- «Факел» не выигрывает 8 официальных матчей подряд
- В прошлом очном матче «Зенит» победил «Факел» со счетом 1:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.30, а победа «Факела» — в 7.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.08 и 1.75.
- 2.20Пари НН — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.94Локомотив — Ахмат: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
- 1.95Тулуза — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: «Зенит» после потери очков в прошлом матче должен обязательно побеждать и реабилитироваться.
Ставка: победа «Зенита» с форой-1,5 за 2.35.
Прогноз: «Зенит» должно прорвать и должно быть забито много мячей в этой игре.
Ставка: тотал больше 2,5 за 2.08.