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    «Халл Сити» — «Плимут». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 4 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Халл Сити» — «Плимут»
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    Максим Таловеров
    4 марта в 35-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Халл Сити» и «Плимут». Начало игры — в 22:45 мск. Халл Сити — Плимут: прогноз на футбол и ставка за 2.03, коэффициенты букмекеров, статистика соперников.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 04 Марта 2025 года

    Халл Сити

  • Кингстон-апон-Халл
    •  Халл Сити 22:45 Плимут Аргайл

    Плимут Аргайл

  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Халл Сити»

    Турнирное положение: «Тигры» проваливают нынешний сезон. На текущий момент команда расположилась на 21 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

    При этом «Халл Сити» всего на 2 очка опережает опасную зону. А вот отличилась команда лишь 33 забитыми мячами в 34 турах.

    Халл Сити — Плимут Аргайл: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Тигры» минимально уступили «Кардифф Сити».

    А вот до того команда минимально одолела «Сандерленд». А вот поединок с «Норвичем» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Халл Сити» забил 3 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Луи Барри, Лиам Миллар — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Тигры» имеют заметные проблемы в плане реализации. Да и вообще, нужно срочно отрываться от трио аутсайдеров.

    Матчи с «Плимутом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Халл Сити» победил 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Тигры» постараются обыграть прямого конкурента в борьбе за выживание.

    «Плимут»

    Турнирное положение: «Пилигримы» сражаются за сохранение прописки во втором по силе английском дивизионе. Ныне команда находится на 23 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Плимут» лишь на 3 очка отстает от спасительной 21 позиции. При этом оборона команды дала результативный сбой 68 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Пилигримы» в Кубке Англии уступили «Манчестер Сити» (1:3).

    До того команда не уступила «Кардифф Сити» (1:1). Да и поединок с «Лутон Тауном» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Плимут» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Райан Харди — травмирован.

    Состояние команды: «Пилигримы» проводят не столь продуктивный отрезок. Команда не боится авторитетов, но не может победить уже 4 матча кряду.

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    При этом «Плимут» в среднем забивает чуть больше гола за матч. Зато отлично вписался в оборонительные редуты команды украинец Максим Таловеров.

    «Пилигримы» не проигрывают «тиграм» уже почти 4 года. Да и вообще, команда вполне способна выбраться из зоны вылета.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. Команда явно постарается поднатореть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Пилигримы» не обыгрывают «Халл Сити» уже почти 4 года

    • Обе команды в среднем забивают примерно гол за матч

    • «Плимут» не побеждает 4 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Халл Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.03 и 1.83.

    Прогноз: «Пилигримы» мотивированы выбраться из зоны вылета, и уж точно будут активны в атаке.

    «Халл Сити» постарается оторваться от опасной зоны, да и оппонент пропускает многовато.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «пилигримы» не проиграют «Халл Сити».

    Ставка: «Плимут» не проиграет за 2.10

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