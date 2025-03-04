4 марта в 35-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Халл Сити» и «Плимут». Начало игры — в 22:45 мск. Халл Сити — Плимут: прогноз на футбол и ставка за 2.03, коэффициенты букмекеров, статистика соперников.

«Халл Сити»

Турнирное положение: «Тигры» проваливают нынешний сезон. На текущий момент команда расположилась на 21 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

При этом «Халл Сити» всего на 2 очка опережает опасную зону. А вот отличилась команда лишь 33 забитыми мячами в 34 турах.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Тигры» минимально уступили «Кардифф Сити».

А вот до того команда минимально одолела «Сандерленд». А вот поединок с «Норвичем» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Халл Сити» забил 3 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Луи Барри, Лиам Миллар — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Тигры» имеют заметные проблемы в плане реализации. Да и вообще, нужно срочно отрываться от трио аутсайдеров.

Матчи с «Плимутом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Халл Сити» победил 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Тигры» постараются обыграть прямого конкурента в борьбе за выживание.

«Плимут»

Турнирное положение: «Пилигримы» сражаются за сохранение прописки во втором по силе английском дивизионе. Ныне команда находится на 23 строчке турнирной таблицы.

Причем «Плимут» лишь на 3 очка отстает от спасительной 21 позиции. При этом оборона команды дала результативный сбой 68 раз.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Пилигримы» в Кубке Англии уступили «Манчестер Сити» (1:3).

До того команда не уступила «Кардифф Сити» (1:1). Да и поединок с «Лутон Тауном» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Плимут» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Райан Харди — травмирован.

Состояние команды: «Пилигримы» проводят не столь продуктивный отрезок. Команда не боится авторитетов, но не может победить уже 4 матча кряду.

При этом «Плимут» в среднем забивает чуть больше гола за матч. Зато отлично вписался в оборонительные редуты команды украинец Максим Таловеров.

«Пилигримы» не проигрывают «тиграм» уже почти 4 года. Да и вообще, команда вполне способна выбраться из зоны вылета.

Безусловно, номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. Команда явно постарается поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

«Пилигримы» не обыгрывают «Халл Сити» уже почти 4 года

Обе команды в среднем забивают примерно гол за матч

«Плимут» не побеждает 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Халл Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.03 и 1.83.

Прогноз: «Пилигримы» мотивированы выбраться из зоны вылета, и уж точно будут активны в атаке.

«Халл Сити» постарается оторваться от опасной зоны, да и оппонент пропускает многовато.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «пилигримы» не проиграют «Халл Сити».

Ставка: «Плимут» не проиграет за 2.10