Халл Сити
Плимут Аргайл
«Халл Сити»
Турнирное положение: «Тигры» проваливают нынешний сезон. На текущий момент команда расположилась на 21 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.
При этом «Халл Сити» всего на 2 очка опережает опасную зону. А вот отличилась команда лишь 33 забитыми мячами в 34 турах.
Халл Сити — Плимут Аргайл: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Тигры» минимально уступили «Кардифф Сити».
А вот до того команда минимально одолела «Сандерленд». А вот поединок с «Норвичем» завершился подписанием мировой (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Халл Сити» забил 3 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Луи Барри, Лиам Миллар — травмированы.
Состояние команды: «Тигры» имеют заметные проблемы в плане реализации. Да и вообще, нужно срочно отрываться от трио аутсайдеров.
Матчи с «Плимутом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Халл Сити» победил 2 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Тигры» постараются обыграть прямого конкурента в борьбе за выживание.
«Плимут»
Турнирное положение: «Пилигримы» сражаются за сохранение прописки во втором по силе английском дивизионе. Ныне команда находится на 23 строчке турнирной таблицы.
Причем «Плимут» лишь на 3 очка отстает от спасительной 21 позиции. При этом оборона команды дала результативный сбой 68 раз.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Пилигримы» в Кубке Англии уступили «Манчестер Сити» (1:3).
До того команда не уступила «Кардифф Сити» (1:1). Да и поединок с «Лутон Тауном» завершился подписанием мировой (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Плимут» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: Райан Харди — травмирован.
Состояние команды: «Пилигримы» проводят не столь продуктивный отрезок. Команда не боится авторитетов, но не может победить уже 4 матча кряду.
При этом «Плимут» в среднем забивает чуть больше гола за матч. Зато отлично вписался в оборонительные редуты команды украинец Максим Таловеров.
«Пилигримы» не проигрывают «тиграм» уже почти 4 года. Да и вообще, команда вполне способна выбраться из зоны вылета.
Безусловно, номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. Команда явно постарается поднатореть в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Пилигримы» не обыгрывают «Халл Сити» уже почти 4 года
- Обе команды в среднем забивают примерно гол за матч
- «Плимут» не побеждает 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Халл Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.03 и 1.83.
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Прогноз: «Пилигримы» мотивированы выбраться из зоны вылета, и уж точно будут активны в атаке.
«Халл Сити» постарается оторваться от опасной зоны, да и оппонент пропускает многовато.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «пилигримы» не проиграют «Халл Сити».
Ставка: «Плимут» не проиграет за 2.10