4 марта в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Брюгге» на своем поле сыграет против «Астон Виллы». Начало игры — в 20:45 по мск. Брюгге — Астон Вилла: прогноз на футбол и ставка за 1.95, коэффициенты букмекеров, статистика соперников.

«Брюгге»

Турнирное положение: «Брюгге» по итогам основного раунда Лиги чемпионов заняла 24-ю позицию с 11 баллами, что и обеспечило ей выступление в плей-офф.

Команда после этого сенсационно прошла в стыковых поединках итальянскую «Аталанту», которую обыграла как дома (2:1), так и на выезде (3:1).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 28-го тура бельгийского первенства «Брюгге» на чужом поле сыграл вничью с «Гентом» (1:1).

В своем национальном чемпионате коллектив находится на второй позиции с отставанием в девять очков от лидера «Генка» и отрывом в четыре очка от третьего в таблице «Юнион Сент-Жиллуаз».

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмирован — Оньедика, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брюгге» проиграл лишь раз при трех победах и трех ничьих.

Такие результаты сулят хозяевам неплохие шансы на успех, особенно на своем поле, что, правда, будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Ферран Жуджла — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с двумя голами.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Астон Вилла» по итогам основного раунда Лиги чемпионов заняла восьмую позицию с 16 баллами, что и обеспечило ей выступление в 1/8 финала.

Команда в основном раунде турнира обыграла «Янг Бойз», «Баварию», «Болонью», «РБ Лейпциг» и «Селтик», сыграла вничью с «Ювентусом», а также проиграла «Монако» и... «Брюгге» (0:1).

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на 1/8 финала Кубка Англии, «Астон Вилла» на своем поле обыграла «Кардифф Сити» (2:0).

В английском чемпионате коллектив по итогам 28-ми поединков находится на 10-й позиции в середине таблицы, отставая в четыре очка от зоны еврокубков (топ-4).

Не сыграют: травмированы — Мален, Кэш, Баркли, Онана и Пау Торрес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти предыдущих матчах в разных турнирах «Астон Вилла» выиграла лишь дважды при двух ничьих и одном поражении.

Такие результаты сулят гостям не лучшие шансы на выигрыш, но по крайней мере обещают неплохие перспективы на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть перевес в классе.

Морган Роджерс — лучший действующий бомбардир команды в Лиге чемпионов с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Брюгге» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Брюгге» забивали обе команды и больше 2,5 голов

в двух из трех последних матчей «Астон Вилла» выиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.45, победа «Брюгге» — в 2.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.

Между тем, в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Брюгге».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.17