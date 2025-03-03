3 марта в 26-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Коньяспор» и «Трабзонспор». Начало игры — в 16:00 мск. Коньяспор — Трабзонспор: прогноз на футбол и ставка за 2.65, коэффициенты букмекеров, статистика соперников.

«Коньяспор»

Турнирное положение: Эта команда сражается за выживание в элитном дивизионе. На данный момент она занимает 14 место в турнирной таблице.

При этом «Коньяспор» всего на один пункт опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 38 мячей в 23 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. На выезде она не дала обыграть себя «Галатасараю» (0:0).

До того команда подписала мировую с «Сивасспором» (1:1). При этом чуть ранее она минимально уступила «Самсунспору».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Коньяспор» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Коньяспор» не столь результативно атакует. Команда настреляла 30 мячей в 24 поединках Суперлиги.

Матчи с «Трабзонспором» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Коньяспор» победил 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда постарается оторваться от опасной зоны.

«Трабзонспор»

Турнирное положение: «Трабзонспор» бьется за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 8 строчке турнирной таблицы.

Причем «Трабзонспор» на 9 очков отстает от первой четверки. При этом в собственные ворота команда пропустила 28 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Дома она уверенно одолела «Ризеспор» (5:2).

До того команда нанесла поражение «Газиантепу» (3:2). А вот поединок с «Бешикташем» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Трабзонспор» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Денис Дрэгуш — травмирован.

Состояние команды: «Трабзонспор» в последних матчах смотрелся довольно выгодно. Команда победила дважды кряду.

При этом «Трабзонспор» не особо преуспевает в плане реализации. Трабзонцы настреляли 39 мячей в 23 матчах турецкого чемпионата.

В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Да и зимой трабзонцы усилились весьма качественно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда явно постарается продлить свой победный сериал.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

«Трабзонспор» победил в 2 последних матчах кряду

«Коньяспор» не побеждал в 4 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.98.

Прогноз: «Коньяспор» имеет заметные проблемы в плане надежности своих тылов.

Номинальные гости явно способны прибавить в плане реализации, да и оппонент нынче пребывает в кризисе.

Ставка: Победа «Трабзонспора» за 2.65.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00