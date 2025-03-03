Коньяспор
Трабзонспор
«Коньяспор»
Турнирное положение: Эта команда сражается за выживание в элитном дивизионе. На данный момент она занимает 14 место в турнирной таблице.
При этом «Коньяспор» всего на один пункт опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 38 мячей в 23 матчах.
Коньяспор — Трабзонспор: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. На выезде она не дала обыграть себя «Галатасараю» (0:0).
До того команда подписала мировую с «Сивасспором» (1:1). При этом чуть ранее она минимально уступила «Самсунспору».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Коньяспор» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Коньяспор» не столь результативно атакует. Команда настреляла 30 мячей в 24 поединках Суперлиги.
Матчи с «Трабзонспором» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Коньяспор» победил 1 раз при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда постарается оторваться от опасной зоны.
«Трабзонспор»
Турнирное положение: «Трабзонспор» бьется за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 8 строчке турнирной таблицы.
Причем «Трабзонспор» на 9 очков отстает от первой четверки. При этом в собственные ворота команда пропустила 28 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Дома она уверенно одолела «Ризеспор» (5:2).
До того команда нанесла поражение «Газиантепу» (3:2). А вот поединок с «Бешикташем» завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Трабзонспор» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: Денис Дрэгуш — травмирован.
Состояние команды: «Трабзонспор» в последних матчах смотрелся довольно выгодно. Команда победила дважды кряду.
При этом «Трабзонспор» не особо преуспевает в плане реализации. Трабзонцы настреляли 39 мячей в 23 матчах турецкого чемпионата.
В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Да и зимой трабзонцы усилились весьма качественно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда явно постарается продлить свой победный сериал.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
- «Трабзонспор» победил в 2 последних матчах кряду
- «Коньяспор» не побеждал в 4 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.98.
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Прогноз: «Коньяспор» имеет заметные проблемы в плане надежности своих тылов.
Номинальные гости явно способны прибавить в плане реализации, да и оппонент нынче пребывает в кризисе.
Ставка: Победа «Трабзонспора» за 2.65.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.00