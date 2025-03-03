ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бетис» — «Реал»«Бетис» наказал «Реал». Иско прибил бывший клуб, «сливочные» теряют важные очки «Наполи» — «Интер»«Наполи» дома не отдал победу «Интеру», чемпионская гонка закипает Кубок Лиги чемпионовГлавный вопрос второй части сезона — кто выиграет Лигу чемпионов? Пытаемся спрогнозировать победителя с помощью статистики
  • 00:59
    • ПСЖ разгромил «Лилль», у Дембеле — гол и ассист
    Все новости спорта

    Продолжат ли трабзонцы свой победный путь?

    «Коньяспор» — «Трабзонспор»: Ставка (к. 2.65) и прогноз на футбол, Суперлига, 3 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Суперлига Турции Прогнозы на Трабзонспор
    Прогноз и ставки на «Коньяспор» — «Трабзонспор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Трабзонспор»
    3 марта в 26-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Коньяспор» и «Трабзонспор». Начало игры — в 16:00 мск. Коньяспор — Трабзонспор: прогноз на футбол и ставка за 2.65, коэффициенты букмекеров, статистика соперников.
    ×
    Футбол. Турция. Суперлига 03 Марта 2025 года

    Коньяспор

  • Конья
    •  Коньяспор 16:00 Трабзонспор

    Трабзонспор

  • Трабзон
    •

    «Коньяспор»

    Турнирное положение: Эта команда сражается за выживание в элитном дивизионе. На данный момент она занимает 14 место в турнирной таблице.

    При этом «Коньяспор» всего на один пункт опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 38 мячей в 23 матчах.

    Коньяспор — Трабзонспор: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. На выезде она не дала обыграть себя «Галатасараю» (0:0).

    До того команда подписала мировую с «Сивасспором» (1:1). При этом чуть ранее она минимально уступила «Самсунспору».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Коньяспор» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Коньяспор» не столь результативно атакует. Команда настреляла 30 мячей в 24 поединках Суперлиги.

    Матчи с «Трабзонспором» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Коньяспор» победил 1 раз при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда постарается оторваться от опасной зоны.

    «Трабзонспор»

    Турнирное положение: «Трабзонспор» бьется за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 8 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Трабзонспор» на 9 очков отстает от первой четверки. При этом в собственные ворота команда пропустила 28 мячей.

  • Облак, Траффорд, Кобель и еще пять вратарей для «Манчестер Юнайтед»
  • Андре Онана оказался не готов к роли основного голкипера на «Олд Траффорд»
  • 28/02/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Дома она уверенно одолела «Ризеспор» (5:2).

    До того команда нанесла поражение «Газиантепу» (3:2). А вот поединок с «Бешикташем» завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Трабзонспор» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Денис Дрэгуш — травмирован.

    Состояние команды: «Трабзонспор» в последних матчах смотрелся довольно выгодно. Команда победила дважды кряду.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Трабзонспор» не особо преуспевает в плане реализации. Трабзонцы настреляли 39 мячей в 23 матчах турецкого чемпионата.

    В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Да и зимой трабзонцы усилились весьма качественно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда явно постарается продлить свой победный сериал.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

    • «Трабзонспор» победил в 2 последних матчах кряду

    • «Коньяспор» не побеждал в 4 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Трабзонспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.88 и 1.98.

    Прогноз: «Коньяспор» имеет заметные проблемы в плане надежности своих тылов.

    Номинальные гости явно способны прибавить в плане реализации, да и оппонент нынче пребывает в кризисе.

    Ставка: Победа «Трабзонспора» за 2.65.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

    Читайте также

    «Коньяспор» — «Трабзонспор»: прогноз и ставка за 2.65, статистика, коэффициенты матча 03.03.202516:00. Продолжат ли трабзонцы свой победный путь?
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры