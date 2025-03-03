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    Сумеет ли «Гёзтепе» огорчить «Самсунспор»?

    «Гёзтепе» — «Самсунспор»: Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Суперлига, 3 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Гёзтепе» — «Самсунспор»
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    «Самсунспор»
    3 марта в 26-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Гёзтепе» и «Самсунспор». Начало игры — в 20:30 мск. Гёзтепе — Самсунспор: прогноз на футбол и ставка за 2.00, коэффициенты букмекеров, статистика соперников.
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    Футбол. Турция. Суперлига 03 Марта 2025 года

    Гёзтепе

  • Турция. Суперлига
    •  Гёзтепе 20:30 Самсунспор

    Самсунспор

  • Самсун
    •

    «Гёзтепе»

    Турнирное положение: Эта команда сражается за выход в еврокубки. На данный момент она занимает 6 место в турнирной таблице.

    При этом «Гёзтепе» на 6 зачетных баллов отстает от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 28 мячей в 23 матчах.

    Гёзтепе — Самсунспор: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Измирцы разнесли в клочья «Касымпашу» (5:0).

    До того команда уступила «Кайсериспору» (0:1). При этом чуть ранее она не сумела переиграть «Бодрумспор» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Гёзтепе» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: Таха Алтыкардеш, Эмерсон, Исаак Соле — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Гёзтепе» довольно результативно, как для себя, атакует. Команда настреляла 40 мячей в 23 поединках Суперлиги.

    Матчи с «Самсунспором» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Гёзтепе» победил 3 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда постарается максимально приблизиться в еврокубковой зоне.

    «Самсунспор»

    Турнирное положение: «Самсунспор» выдает отличный сезон. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Самсунспор» на 5 очков опережает идущий следом «Бешикташ». При этом забила команда 39 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться очками. Дома она уступила «Ризеспору» (2:3).

    До того команда с минимальным счетом одолела «Коньяспор». А вот победа над «Хатайспором» вышла более уверенной (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Самсунспор» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Оливье Нтчам — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Самсунспор» в последних матчах не блистал стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

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    При этом «Самсунспор» не особо преуспевает в плане надежности тылов. Команда пропустила 26 мячей в 24 матчах турецкого чемпионата.

    В кадровом плане у команды нынче относительно благостная ситуация. Да и мотивация сохранить столь высокое место в таблице огромная.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда явно постарается преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • И те, и другие в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Самсунспор» до последней коллизии победил 2 раза кряду

    • Обе команды в среднем забивают чуть реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Гёзтепе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.67.

    Прогноз: «Гёзтепе» явно способен прибавить, и уж точно будет максимально активно атаковать.

    Номинальные гости крайне нестабильны, да и оппонент довольно неплохо атакует.

    Ставка: Победа «Гёзтепе» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.15

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