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    «Ткачи» сразу понесутся в атаку

    «Лион» — «Брест»: Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига 1, 2 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Брест»
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    Жорж Микаутадзе
    2 марта в 24-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Брест». Начало игры — в 17:00 мск.
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    Футбол. Франция. Лига 1 02 Марта 2025 года

    Лион

  • Лион
    •  Лион 17:00 Брест

    Брест

  • Франция. Лига 1
    •

    «Лион»

    Турнирное положение: «Ткачи» сражаются за выход в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.

    При этом «Лион» на 5 зачетных балла отстает от 4 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 30 мячей в 23 матчах.

    Лион — Брест: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ткачи» с боем уступили ПСЖ (2:3).

    До того команда нанесла поражение «Монпелье» (4:1). При этом чуть ранее она учинила разгром «Реймсу» (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Лион» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: Николас Тальяфико — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Ткачи» не столь ярко атакуют. Команда настреляла 42 мяча в 23 поединках французского чемпионата.

    Матчи с «Брестом» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Лион» победил 2 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Тем паче, оппонент имеет заметные сложности с надежностью тылов.

    «Брест»

    Турнирное положение: «Пираты» сражаются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Брест» на 3 зачетных балла отстает от искомой 6 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 38 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела болезненную коллизию. «Пираты» вылетели из Кубка страны от «Дюнкерка» (2:3).

    До того команда подписала мировую со «Страсбуром» (0:0). А вот поединок с ПСЖ завершился катастрофическим поражением (0:7).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Брест» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 15 пропущенных.

    Не сыграют: Ибрагим Салах — травмирован.

    Состояние команды: «Пираты» проводят крайне слабый цикл. Команда не может победить уже 5 матчей кряду.

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    При этом «Брест» отнюдь не преуспевает в плане реализации. «Пираты» настреляли 35 мячей в 23 матчах чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче не самая проблематичная ситуация. Да и «Лион» она одолела чуть меньше двух месяцев назад (2:1).

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Пираты» твердо намерены зацепиться хотя бы за один пункт.

    Статистика для ставок

    • «Брест» не побеждал в 5 своих последних матчах

    • «Пираты» в среднем забивают чаще гола за матч

    • «Лион» в среднем забивает менее 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: «Ткачи» выглядят монолитнее соперника, имеющего огромные проблемы в плане надежности тылов.

    Номинальные хозяева бьются за выход в Лигу чемпионов, и наверняка сразу понесутся в атаку.

    Ставка: Победа «Лиона» в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

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