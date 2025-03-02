Лион
Брест
«Лион»
Турнирное положение: «Ткачи» сражаются за выход в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.
При этом «Лион» на 5 зачетных балла отстает от 4 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 30 мячей в 23 матчах.
Лион — Брест: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ткачи» с боем уступили ПСЖ (2:3).
До того команда нанесла поражение «Монпелье» (4:1). При этом чуть ранее она учинила разгром «Реймсу» (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Лион» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: Николас Тальяфико — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Ткачи» не столь ярко атакуют. Команда настреляла 42 мяча в 23 поединках французского чемпионата.
Матчи с «Брестом» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Лион» победил 2 раза при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Тем паче, оппонент имеет заметные сложности с надежностью тылов.
«Брест»
Турнирное положение: «Пираты» сражаются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Брест» на 3 зачетных балла отстает от искомой 6 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 38 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела болезненную коллизию. «Пираты» вылетели из Кубка страны от «Дюнкерка» (2:3).
До того команда подписала мировую со «Страсбуром» (0:0). А вот поединок с ПСЖ завершился катастрофическим поражением (0:7).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Брест» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 15 пропущенных.
Не сыграют: Ибрагим Салах — травмирован.
Состояние команды: «Пираты» проводят крайне слабый цикл. Команда не может победить уже 5 матчей кряду.
При этом «Брест» отнюдь не преуспевает в плане реализации. «Пираты» настреляли 35 мячей в 23 матчах чемпионата Франции.
В кадровом плане у команды нынче не самая проблематичная ситуация. Да и «Лион» она одолела чуть меньше двух месяцев назад (2:1).
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Пираты» твердо намерены зацепиться хотя бы за один пункт.
Статистика для ставок
- «Брест» не побеждал в 5 своих последних матчах
- «Пираты» в среднем забивают чаще гола за матч
- «Лион» в среднем забивает менее 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 5.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
- 2.40Зенит — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.15Краснодар — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.85Наполи — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: «Ткачи» выглядят монолитнее соперника, имеющего огромные проблемы в плане надежности тылов.
Номинальные хозяева бьются за выход в Лигу чемпионов, и наверняка сразу понесутся в атаку.
Ставка: Победа «Лиона» в 1 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75