2 марта в 26-м туре испанской Примеры по футболу сыграют «Барселона» и «Реал Сосьедад». Начало встречи — 18:15 мск.

«Барселона»

Турнирное положение: после 25 туров «Барселона» лидирует в таблице Примеры с 54 очками.

Последние матчи: в первом матче полуфинала Кубка Испании «Барселона» выдала невероятный по накалу матч против мадридского «Атлетико», который завершился вничью со счетом 4:4.

Уже к 6-й минуте «Барселона» проигрывала со счетом 0:2, но к перерыву забили три гола. В середине второго тайма каталонцы вели уже 4:2, но не смогли удержать победу, пропустив 4-й гол в компенсированное время. Мячи за команду Ханса-Дитера Флика забивали Педри, Кубарси, Мартинес и Левандовский.

Ранее была победа в Ла Лиге над «Лас-Пальмасом» (2:0) и над «Райо Вальекано» (1:0).

Не сыграют: травмированы — тер Стеген (в), Марк Берналь (п), Кристенсен (з).

Состояние команды: «Барселона» выглядит сейчас очень мощно во всех турнирах, показывая футбол высочайшего качества. В команде почти нет травмированных, за исключением давно выбывших из строя тер Стегена и Марка Берналя.

С каждой проведенной игрой многочисленная молодежь каталонцев набирается опыта и уверенности. Иногда случаются провалы в обороне, но с каждым месяцем их становится все меньше и меньше, а сама игра все более монолитной.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: сейчас «Реал Сосьедад» располагается на 9-м месте в таблице Примеры с 34 очками.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Последние матчи: в первом полуфинале Кубка Испании подопечные Иманоля Альгуасиля на своем поле уступили мадридскому «Реалу» со счетом 0:1. Игра получилась примерно равной, а единственный мяч был забит в начале встречи.

После этого «Реал Сосьедад» имел несколько неплохих возможностей уйти от поражения, но соперник смог выстоять и с хорошим заделом ждать ответной встречи.

До этого был разгром в Примере «Леганеса» (3:0) и в Лиге Европы «Мидтьюланна» (5:2).

Не сыграют: дисквалифицированы — Кубо (п), Бекер (н), Агер (з), травмированы — Пашеко (з), Сучич (п), Захарян (п).

Состояние команды: пока «Реал Сосьедад» выглядит очень нестабильным клубом. Он может выдать несколько ярких поединков против фаворитов, а потом уступить более слабому сопернику.

В последнее время команду также преследуют травмы и дисквалификации. Российский полузащитник Арсен Захарян вернулся в строй, даже забил победный гол «Леганесу», но потом снова получил мышечное повреждение.

Статистика для ставок

В первом круге «Реал Сосьедад» дома победил со счетом 1:0

В прошлом сезоне «Барселона» выиграла обе встречи (1:0, 2:0)

В 2023 году в четвертьфинале Кубка Испании каталонцы победили со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Барселоны» дают 1,29, а на «Реал Сосьедад» — 13,0, ничью букмекеры оценивают в 5,80.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,38, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,62.

Прогноз: в этой игре «Реал Сосьедад» не досчитается трех важных игроков из-за дисквалификации, особенно сильной станет потеря одного из лидеров Кубо. На «Камп Ноу» играть всегда очень сложно, часто «Барселона» уверенно здесь побеждает. Скорее всего, произойдет это и сейчас. Она на ходу, показывая яркий и интенсивный футбол.

Основная ставка: победа «Барселоны» с форой -1,5 за 1,75.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант. «Барселоне» предстоит матч в Лиге чемпионов на неделе, ей нет смысла затягивать с победой и она постарается снять все вопросы еще в первые 45 минут.

Дополнительная ставка: победа «Барселоны» в первом тайме с форой -1 за 2,45.