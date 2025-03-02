ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — ЦСКА19-й тур РПЛ. Рабинер уверен, что «Зенит» победит ЦСКА, Харлачев не верит в успех «Динамо» в Ростове «Штутгарт» — «Бавария»«Бавария» совершила камбек в матче против «Штутгарта»: сиял Майкл Олисе «Динамо» Мх — «Локомотив»Снежный шторм, дубль замен и шикарный удар Воробьёва: «Локо» спасся в Каспийске
    Все новости спорта

    «Барселона» сразу приступит к делу

    «Барселона» — «Реал Сосьедад»: Ставка (к. 1.75) и прогноз на чемпионат Испании 2 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Барселону Прогнозы на Реал Сосьедад Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Реал Сосьедад»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовский
    2 марта в 26-м туре испанской Примеры по футболу сыграют «Барселона» и «Реал Сосьедад». Начало встречи — 18:15 мск.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 02 Марта 2025 года

    Барселона

  • Барселона
    •  Барселона 18:15 Реал Сосьедад

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •

    «Барселона»

    Турнирное положение: после 25 туров «Барселона» лидирует в таблице Примеры с 54 очками.

    Последние матчи: в первом матче полуфинала Кубка Испании «Барселона» выдала невероятный по накалу матч против мадридского «Атлетико», который завершился вничью со счетом 4:4.

    Барселона — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров

    Уже к 6-й минуте «Барселона» проигрывала со счетом 0:2, но к перерыву забили три гола. В середине второго тайма каталонцы вели уже 4:2, но не смогли удержать победу, пропустив 4-й гол в компенсированное время. Мячи за команду Ханса-Дитера Флика забивали Педри, Кубарси, Мартинес и Левандовский.

    Ранее была победа в Ла Лиге над «Лас-Пальмасом» (2:0) и над «Райо Вальекано» (1:0).

  • «Dream Team» Кройфа, «Барселона» Месси, «Манчестер Юнайтед» Фергюсона и еще шесть драматичных падений
  • Большой текст о закате лучших команд в истории футбола
  • 25/02/2025

    • Не сыграют: травмированы — тер Стеген (в), Марк Берналь (п), Кристенсен (з).

    Состояние команды: «Барселона» выглядит сейчас очень мощно во всех турнирах, показывая футбол высочайшего качества. В команде почти нет травмированных, за исключением давно выбывших из строя тер Стегена и Марка Берналя.

    С каждой проведенной игрой многочисленная молодежь каталонцев набирается опыта и уверенности. Иногда случаются провалы в обороне, но с каждым месяцем их становится все меньше и меньше, а сама игра все более монолитной.

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: сейчас «Реал Сосьедад» располагается на 9-м месте в таблице Примеры с 34 очками.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Последние матчи: в первом полуфинале Кубка Испании подопечные Иманоля Альгуасиля на своем поле уступили мадридскому «Реалу» со счетом 0:1. Игра получилась примерно равной, а единственный мяч был забит в начале встречи.

    После этого «Реал Сосьедад» имел несколько неплохих возможностей уйти от поражения, но соперник смог выстоять и с хорошим заделом ждать ответной встречи.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    До этого был разгром в Примере «Леганеса» (3:0) и в Лиге Европы «Мидтьюланна» (5:2).

    Не сыграют: дисквалифицированы — Кубо (п), Бекер (н), Агер (з), травмированы — Пашеко (з), Сучич (п), Захарян (п).

    Состояние команды: пока «Реал Сосьедад» выглядит очень нестабильным клубом. Он может выдать несколько ярких поединков против фаворитов, а потом уступить более слабому сопернику.

    В последнее время команду также преследуют травмы и дисквалификации. Российский полузащитник Арсен Захарян вернулся в строй, даже забил победный гол «Леганесу», но потом снова получил мышечное повреждение.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Реал Сосьедад» дома победил со счетом 1:0

    • В прошлом сезоне «Барселона» выиграла обе встречи (1:0, 2:0)

    • В 2023 году в четвертьфинале Кубка Испании каталонцы победили со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Барселоны» дают 1,29, а на «Реал Сосьедад» — 13,0, ничью букмекеры оценивают в 5,80.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,38, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,62.

    Прогноз: в этой игре «Реал Сосьедад» не досчитается трех важных игроков из-за дисквалификации, особенно сильной станет потеря одного из лидеров Кубо. На «Камп Ноу» играть всегда очень сложно, часто «Барселона» уверенно здесь побеждает. Скорее всего, произойдет это и сейчас. Она на ходу, показывая яркий и интенсивный футбол.

    Основная ставка: победа «Барселоны» с форой -1,5 за 1,75.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант. «Барселоне» предстоит матч в Лиге чемпионов на неделе, ей нет смысла затягивать с победой и она постарается снять все вопросы еще в первые 45 минут.

    Дополнительная ставка: победа «Барселоны» в первом тайме с форой -1 за 2,45.

    Читайте также

    «Барселона» — «Реал Сосьедад»: прогноз и ставка за 1.75, статистика, коэффициенты матча 02.03.2025. «Барселона» сразу приступит к делу
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры