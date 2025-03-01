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    «Бохум» — «Хоффенхайм»: Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, Бундеслига, 1 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бохум» — «Хоффенхайм»
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    «Хоффенхайм»
    1 марта в 24-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Бохум» и «Хоффенхайм». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бохум» — «Хоффенхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 01 Марта 2025 года

    Бохум

  • Бохум
    •  Бохум 17:30 Хоффенхайм

    Хоффенхайм

  • Хоффенхайм
    •

    «Бохум»

    Турнирное положение: «Несгибаемые» пока что твердо стоят на вылет. На текущий момент команда расположилась на 17 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бохум» на 6 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот отличилась команда 22 забитыми мячами при 47 пропущенных в свои ворота.

    Бохум — Хоффенхайм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Несгибаемые» дали бой «Вольфсбургу» (1:1).

    А вот до того команда сумела переиграть «Боруссию» Д (2:0). При этом поединок с «Хольштайном» завершился паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Бохум» забил 5 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Майрон Боаду, Феликс Пасслак — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Несгибаемые» в последнее время явно прибавили во всех игровых компонентах. Вот только пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

    Матчи с «Хоффенхаймом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Бохум» победил 2 раз при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. На своем поле «несгибаемые» играют довольно успешно, да и соперник пропускает многовато.

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: «Деревенские» бьются за выживание в элите. Ныне команда находится на 14 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Хоффенхайм» не столь ярко атакует, отличившись 30 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 46 раз в 23 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела довольно продуктивно. «Деревенские» расписали мировую со «Штутгартом» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Вердеру» (3:1). А вот поединок с «Унионом» завершился разгромным поражением (0:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хоффенхайм» добыл две виктории. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 12 пропущенных.

    Не сыграют: Оливер Бауманн, Адам Гложек — травмированы.

    Состояние команды: «Деревенские» проводят нестабильный отрезок. Команда не проигрывала в двух своих последних матчах.

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    При этом «Хоффенхайм» в среднем пропускает аккурат 2 гола за матч. А вот гандикап от опасной зоны составляет 7 очков.

    «Деревенские» постепенно отрываются от группы аутсайдеров. Да и Андрей Крамарич настрелял 7 мячей при 6 ассистах.

    Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и соперник нередко ошибается у своих ворот.

    Статистика для ставок

    • «Деревенские» не проигрывали в 2 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем пропускают 2 гола за матч

    • «Бохум» не проигрывает 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бохум» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее соперника, плюс намерены подальше оторваться от опасной зоны.

    «Деревенские» имеют качественный подбор атакующих исполнителей, да и оборона «Бохума» ошибается чересчур часто.

    Ставка: Победа «Хоффенхайма» за 2.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

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