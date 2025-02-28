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    «Шеффилд Уэнсдей» наконец-то прервет полосу неудач?

    «Шеффилд Уэнсдей» — «Cандерленд»: Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 28 февраля 2025 года

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    «Cандерленд»
    «Шеффилд Уэнсдей» на своем поле примет «Cандерленд» в рамках 35-го тура Чемпионшипа. Поединок состоится 28 февраля и начнется в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шеффилд Уэнсдей» — «Cандерленд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 28 Февраля 2025 года

    Шеффилд Уэнсдей

  • Англия. Чемпионшип
    •  Шеффилд Уэнсдей 23:00 Сандерленд

    Сандерленд

  • Сандерленд
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    «Шеффилд Уэнсдей»

    Турнирное положение: «Шеффилд Уэнсдей» находится на 13-м месте в таблице АПЛ. У команды 45 набранных очков. «Шеффилд Уэнсдей» одержал 12 побед, 9 раз сыграл вничью и 13 раз проиграл.

    Последние матчи: «Шеффилд Уэнсдей» проиграл два последних матча. Команда стремится реабилитироваться перед своими фанатами.

    Шеффилд Уэнсдей — Сандерленд: коэффициенты букмекеров

    Ранее «Шеффилд Уэнсдей» дома уступил «Ковентри Сити» со счетом 1:3. Затем клуб в гостях не набрал очков в матче с «Бернли» (0:4).

    Состояние команды: Перед «Шеффилд Уэнсдей» не стоит серьезных целей. Команда не повысится в классе, и не вылетит из Чемпионшипа.

    На своем поле «Шеффилд Уэнсдей» не побеждал с 1 января. Тогда команда в родных стенах взяла верх над «Дерби Каунти» (4:2).

    В предстоящей встрече букмекеры затруднились выделить фаворита. Стоит ждать равный футбол. Три очка может завоевать любая команда.

    «Сандерленд»

    Турнирное положение: У «Сандерленда» в следующем сезоне есть шансы попасть в АПЛ. В таблице Чемпионшипа клуб занимает 4-ю позицию. Набрано 62 очка в 34-х матчах.

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    • Последние матчи: «Сандерленд» в трех стартовых февральских матчах одержал две победы и один раз сыграл вничью. Но затем результаты команды ухудшились.

    17 и 22 февраля «Сандерленд» потерпел два поражения. Клуб уступил «Лидсу» (1:2) и «Халл Сити» (0:1).

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    Состояние команды: «Сандерленд» находится в топ-4 и имеет хороший отрыв от пятого места. Есть неплохие шансы побороться за путевку в АПЛ на следующий сезон.

    В текущем месяце «Сандерленд» в гостях провел два матча. 3 февраля команда на выезде взяла верх над «Мидлсбро» со счетом 3:2. Затем «Сандерленд» на чужом поле уступил «Лидсу» (1:2).

    В матче первого круга «Сандерленд» доминировал и одержал легкую победу. «Черные коты» разгромили «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 4:0. Встреча состоялась 18 августа 2024 года.

    Статистика для ставок

    • На своем поле «Шеффилд Уэнсдей» не побеждал с 1 января

    • В текущем месяце «Сандерленд» в двух гостевых матчах одержал одну победу и один раз проиграл

    • В матче первого круга «Сандерленд» разгромил «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 4:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Шеффилд Уэнсдей» — 2.75, победа «Сандерленда» — 2.40, ничья — 3.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.70 соответственно.

    Прогноз: «Шеффилд Уэнсдей» почти два месяца не побеждал дома. Команда стремится прервать полосу неудач. У хозяев есть шансы завоевать три очка.

    Ставка: победа «Шеффилд Уэнсдей» за 2.75.

    Прогноз: В данном противостоянии команды не станут отсиживаться в обороне и наверняка обменяются голами.

    Ставка: обе забьют за 1.81.

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