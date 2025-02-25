«Сток Сити» примет на своем поле «Мидлсбро» в перенесенном матче 31-го тура английского Чемпионшипа. Поединок пройдет 25 февраля и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сток Сити» — «Мидлсбро», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сток Сити»

Турнирное положение: Данный коллектив с 35 очкам идет вблизи зоне вылета, опережая ее на шесть пунктов.

«Сток Сити» выиграл восемь встреч, 11 поединков свел вничью и 13 раз проиграл, разница мячей составляет 31:40.

Последние матчи: «Гончары» в предыдущем игровом дне на своей территории смогли переиграть «Суонси» со счетом 3:1. А ранее они проиграли в гостевом поединке «Бристоль Сити» 0:2 в Чемпионшипе и уступили по пенальти «Кардифф Сити» в Кубке Англии, сыграв в основное время 3:3.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Сток Сити» в основное время проиграл только в двух из десяти своих предыдущих встреч с учетом всех проведенных соревнований. Также за данный отрезок матчей команда дважды смогла победить и аж шесть раз играла вничью. В Чемпионшипе за этот период коллектив дважды победил, дважды уступал и четыре игры завершил миром. А без забитого мяча «гончары» уходили с поля только в двух случаях из восьми предыдущих поединков.

«Мидлсбро»

Турнирное положение: Этот клуб с 44 очками разместился в середине таблицы и на пять пунктов отстает от зоны плей-офф.

У «Мидлсбро» 12 викторий, 13 фиаско и восемь ничейных исходов, разница забитых и пропущенных составляет 51:45.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата страны «речники» проиграли в гостевой встрече «Бристоль Сити» со счетом 1:2. И этим фиаско они продлили свою серию из поражений до пяти игр кряду, где еще уступали дома 0:1 «Уотфорду» и 2:3 «Сандерленду», а также на выезде «Шеффилд Юнайтед» 1:3 и «Престону» 1:2.

Не сыграют: У команды есть незначительные потери.

Состояние команды: «Мидлсбро» проиграл свои пять предыдущих встреч, все которые пришлись на чемпионат Англии. И за все эти поединки команда только раз уходила с поля без забитого мяча. Всего же в отрезке восьми предыдущих своих матчей с учетом всех соревнований «красно-белые» уступили аж в семи случаях и отпраздновали одну викторию, одолев месяц тому назад в родных стенах «Вест Бромвич» 2:0 в рамках Чемпионшипа.

Статистика для ставок

«Сток Сити» дома не проигрывает в чемпионате уже на протяжении четырех игр кряду, выиграв две из них

«Мидлсбро» проиграл четыре предыдущие гостевые встречи в Чемпионшипе

в первом круге «Мидлсбро» на своем поле переиграл «Сток Сити» со счетом 2:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Мидлсбро» — 2.44, победа «Сток Сити» — 2.87, ничья — 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что поединок выйдет весьма результативным, ведь данные команды в своих предыдущих встречах часто выдавали верховые исходы.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 2.00.

Прогноз: И также ставим еще здесь с 0 форой на хозяев поля, так как «Мидлсбро» пребывает просто в ужасной форме.

Ставка: победа «Сток Сити» с форой 0 за 2.07.