ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Автомобилист» — новый участник плей-офф«Ак Барс» и «Автомобилист» пробились в плей-офф, очередные успехи «Авангарда», серия побед «Динамо» Минск «Лион» — ПСЖПСЖ выдержал натиск «Лиона» и укрепил лидерство в Лиге 1 «Ман Сити» — «Ливерпуль»«Ливерпуль» громит «Ман Сити». Чемпионская гонка окончена?
    Все новости спорта

    «Генгам» совершит блицкриг

    «Канн» — «Генгам»: Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок Франции, 25 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Кубок Франции Прогнозы на Генгам
    Прогноз и ставки на «Канн» — «Генгам»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Генгам»
    25 февраля в 1/4 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Канн» и «Генгам». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Канн» — «Генгам», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Кубок 25 Февраля 2025 года

    Cannes

  • Франция. Кубок
    •  Cannes 23:00 Генгам

    Генгам

  • Франция. Кубок
    •

    «Канн»

    Турнирное положение: «Красные драконы» ныне представляют четвертый по рангу французский дивизион. На данный момент они занимают 1 место в турнирной таблице своей группы.

    При этом «Канн» на 2 зачетных балла опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча в 20 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Красные драконы» переиграли «Сен-Прист» (2:1).

    До того команда не смогла одолеть «Мариньян» (2:2). При этом чуть ранее она натужно переиграла «Юра Суд» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Канн» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Красные драконы» не столь ярко атакуют. Команда настреляла 35 мячей в 20 поединках чемпионата.

    Матчи с «Генгамом» для команды традиционно складываются откровенно неудачно. В 5 последних очных поединках «Канн» уступил 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Уже сам выход в четвертьфинал для столь скромного клуба стал настоящим подвигом.

    «Генгам»

    Турнирное положение: Бретонцы сражаются за выход в Лигу 1. Ныне они находятся на 5 месте турнирной таблицы второго по силе французского дивизиона.

    Причем «Генгам» на 7 зачетных баллов отстает от 2 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 29 мячей.

  • Шанс на рестарт. Получит ли карьера Зиньковского новый импульс в «Крыльях Советов»?
  • Угасающий талант вернулся в родные пенаты после фиаско в «Спартаке»
  • 22/02/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. Бретонцы не уступили «Греноблю» (1:1).

    До того команда потерпела поражение от «Меца» (0:3). А вот поединок с «Аяччо» завершился уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Генгам» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Тео Ле Брис, Лукас Мароннье, Амаду Санья — травмированы.

    Состояние команды: Бретонцы нынче пребывают не в лучших кондициях. Команда не побеждала в двух своих последних матчах.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Генгам» вполне-себе преуспевает в плане реализации. Бретонцы забили 39 мячей в 24 поединках Лиги 2.

    В кадровом плане у команды нынче не самая благостная ситуация. Сразу три стержневых игрока не помогут бретонцам в этой встрече.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Бретонцы априори обязаны обыгрывать полпреда четвертого дивизиона.

    Статистика для ставок

    • «Генгам» не побеждал в 2 своих последних матчах

    • Бретонцы не проигрывают «Канну» уже 28 лет

    • «Канн» не проигрывает с середины октября

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Генгам» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.60.

    Прогноз: «Генгам» явно сильнее, к тому же явно намеревается выйти в полуфинал Кубка Франции.

    Номинальные хозяева уже прыгнули выше головы, и наверняка будут пытаться сдержать атаки бретонцев.

    Ставка: Победа «Генгама» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.30

    Читайте также

    «Канн» — «Генгам»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 25.02.2025. Прогнозы на футбол. «Генгам» совершит блицкриг
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры