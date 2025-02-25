25 февраля в 1/4 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Канн» и «Генгам». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Канн» — «Генгам», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Канн»

Турнирное положение: «Красные драконы» ныне представляют четвертый по рангу французский дивизион. На данный момент они занимают 1 место в турнирной таблице своей группы.

При этом «Канн» на 2 зачетных балла опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча в 20 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Красные драконы» переиграли «Сен-Прист» (2:1).

До того команда не смогла одолеть «Мариньян» (2:2). При этом чуть ранее она натужно переиграла «Юра Суд» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Канн» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Красные драконы» не столь ярко атакуют. Команда настреляла 35 мячей в 20 поединках чемпионата.

Матчи с «Генгамом» для команды традиционно складываются откровенно неудачно. В 5 последних очных поединках «Канн» уступил 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Уже сам выход в четвертьфинал для столь скромного клуба стал настоящим подвигом.

«Генгам»

Турнирное положение: Бретонцы сражаются за выход в Лигу 1. Ныне они находятся на 5 месте турнирной таблицы второго по силе французского дивизиона.

Причем «Генгам» на 7 зачетных баллов отстает от 2 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 29 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. Бретонцы не уступили «Греноблю» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Меца» (0:3). А вот поединок с «Аяччо» завершился уверенной викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Генгам» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Тео Ле Брис, Лукас Мароннье, Амаду Санья — травмированы.

Состояние команды: Бретонцы нынче пребывают не в лучших кондициях. Команда не побеждала в двух своих последних матчах.

При этом «Генгам» вполне-себе преуспевает в плане реализации. Бретонцы забили 39 мячей в 24 поединках Лиги 2.

В кадровом плане у команды нынче не самая благостная ситуация. Сразу три стержневых игрока не помогут бретонцам в этой встрече.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Бретонцы априори обязаны обыгрывать полпреда четвертого дивизиона.

Статистика для ставок

«Генгам» не побеждал в 2 своих последних матчах

Бретонцы не проигрывают «Канну» уже 28 лет

«Канн» не проигрывает с середины октября

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Генгам» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.60.

Прогноз: «Генгам» явно сильнее, к тому же явно намеревается выйти в полуфинал Кубка Франции.

Номинальные хозяева уже прыгнули выше головы, и наверняка будут пытаться сдержать атаки бретонцев.

Ставка: Победа «Генгама» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30