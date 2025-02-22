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    Покончит ли «Сент-Этьен» с неудачами?

    «Сент-Этьен» — «Анже». Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, Лига 1, 22 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Сент-Этьен Прогнозы на Анже Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Сент-Этьен» — «Анже»
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    Зурико Давиташвили
    22 февраля в 23-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Сент-Этьен» и «Анже». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Анже», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Февраля 2025 года

    Сент-Этьен

  • Франция. Лига 1
    •  Сент-Этьен 21:00 Анже

    Анже

  • Франция. Лига 1
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    «Сент-Этьен»

    Турнирное положение: «Сент-Этьен» после 22-х туров национального чемпионата Франции находится внизу турнирной таблицы на 16-й позиции в зоне плей-офф за выживание в элите.

    «Сент-Этьен» набрал 18 баллов с отставанием в три очка от спасительной 15-й строчки, а также с отрывом в один пункт от зоны вылета (17-18-е места).

    Сент-Этьен — Анже: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура Лиги 1 клуб на чужом поле потерпел разгромное поражение от «Марселя» (1:5).

    Ранее в 21-м туре французского первенства коллектив на этот раз уже в своих стенах также остался ни с чем, когда уступил «Ренну» с результатом 0:2.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Аппия, Бриансон, Сиссоко, Корню, Миладинович, Ваджи, Олд, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Франции, «Сент-Этьен» проиграл, а в шести последних матчах ни разу не выиграл при четырех поражениях.

    Это говорит о плохой форме коллектива и соответствующих шансах на победу, несмотря на фактор своего поля, особенно если учесть лучшее состояние соперника.

    Зурико Давиташвили — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с семью голами.

    «Анже»

    Турнирное положение: «Анже» после 22-х туров национального чемпионата Франции находится в середине турнирной таблицы на 11-й позиции.

    «Анже» набрал 26 баллов и на восемь очков опережает зону плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе, а также на девять пунктов зону вылета — 17-18-е места.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Реймсом» со счетом 1:0.

    Перед этим в 21-м туре французского чемпионата коллектив теперь уже в своих стенах потерпел «сухое» поражение от «Марселя» с результатом 0:2.

    Не сыграют: травмированы — Леполь, Альевина, Биумла, Утонджи и Аркюс, дисквалифицирован — Аолу.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Анже» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

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    Это говорит о неплохой форме гостей, которая позволяет им рассчитывать хотя бы на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть текущее состояние соперника.

    Эстебан Леполь — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Сент-Этьен» проиграл

    • в шести из девяти последних матчей «Сент-Этьена» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Анже» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сент-Этьен» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.25, победа «Анже» — в 3.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивала только одна команда. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

    И хотя в шести из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника, более надежная оборона «Анже» обещает стать решающим фактором.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в трех последних матчах.

    Ставка: «Анже» победит за 3.10.

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