22 февраля в 23-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Сент-Этьен» и «Анже». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Анже», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сент-Этьен»

Турнирное положение: «Сент-Этьен» после 22-х туров национального чемпионата Франции находится внизу турнирной таблицы на 16-й позиции в зоне плей-офф за выживание в элите.

«Сент-Этьен» набрал 18 баллов с отставанием в три очка от спасительной 15-й строчки, а также с отрывом в один пункт от зоны вылета (17-18-е места).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура Лиги 1 клуб на чужом поле потерпел разгромное поражение от «Марселя» (1:5).

Ранее в 21-м туре французского первенства коллектив на этот раз уже в своих стенах также остался ни с чем, когда уступил «Ренну» с результатом 0:2.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Аппия, Бриансон, Сиссоко, Корню, Миладинович, Ваджи, Олд, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Франции, «Сент-Этьен» проиграл, а в шести последних матчах ни разу не выиграл при четырех поражениях.

Это говорит о плохой форме коллектива и соответствующих шансах на победу, несмотря на фактор своего поля, особенно если учесть лучшее состояние соперника.

Зурико Давиташвили — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с семью голами.

«Анже»

Турнирное положение: «Анже» после 22-х туров национального чемпионата Франции находится в середине турнирной таблицы на 11-й позиции.

«Анже» набрал 26 баллов и на восемь очков опережает зону плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе, а также на девять пунктов зону вылета — 17-18-е места.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Реймсом» со счетом 1:0.

Перед этим в 21-м туре французского чемпионата коллектив теперь уже в своих стенах потерпел «сухое» поражение от «Марселя» с результатом 0:2.

Не сыграют: травмированы — Леполь, Альевина, Биумла, Утонджи и Аркюс, дисквалифицирован — Аолу.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Анже» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

Это говорит о неплохой форме гостей, которая позволяет им рассчитывать хотя бы на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть текущее состояние соперника.

Эстебан Леполь — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Сент-Этьен» проиграл

в шести из девяти последних матчей «Сент-Этьена» забивали больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Анже» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сент-Этьен» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.25, победа «Анже» — в 3.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей гостей забивала только одна команда. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

И хотя в шести из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника, более надежная оборона «Анже» обещает стать решающим фактором.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в трех последних матчах.

Ставка: «Анже» победит за 3.10.