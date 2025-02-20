ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Селтик»«Селтик» был в шаге от чуда, но «Бавария» спаслась. Поздний гол Дейвиса решил судьбу противостояния МалкомМалком: возвращение в «Зенит» или продолжение карьеры в Саудовской Аравии? Родригу МораГлавный талант Португалии. Родригу Мора — новый Модрич, уже в 17 лет ставший ключевым игроком «Порту»
    Все новости спорта

    Киприоты обменяются голами снова?

    «Пафос» — «Омония»: Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Лига конференций, 20 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Омония Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Пафос» — «Омония»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Борац» — «Омония»
    «Пафос» дома сыграет против «Омонии» в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 20 февраля, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Пафос» — «Омония», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 20 Февраля 2025 года

    Пафос

  • Пафос
    •  Пафос 20:45 Омония

    Омония

  • Никосия
    •

    «Омония»

    Турнирная таблица: В Лиге конференций «Омония» заняла итоговое 22 место, набрав 7 очков: 2 победы, 1 ничья и 3 поражения.

    Последние матчи: Кипрская «Омония» упустила победу в матче с «Пафосом» (1:1), пропустив на 84-й минуте. Стоит отметить, что в составе «Омонии» голом отметился Семедо, реализовав пенальти на 51-й минуте.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В чемпионате Кипра «Омония» набрала 48 очков и занимает 3 место в турнирной таблице.

    «Пафос»

    Турнирная таблица: После матчей 6 туров Лиги конференций «Пафос» занял 12 место, набрав 10 баллов.

  • «Ювентус» оставил «Интер» без первого места. Консейсау блеснул в Дерби Италии
  • Туринский клуб вырвал победу у «неррадзурри» в домашнем матче 25-го тура Серии А
  • 17/02/2025

    • Последние матчи: «Пафосу» удалось уйти от поражения за 6 минут до финального свистка. Спасительный мяч забил хорватский нападающий Мислав Оршич.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: В чемпионате Кипра «Пафос» набрал 58 очков и занимает 1 место в турнирной таблице.

    Статистика для ставок

    • «Омония» заняла в Лиге конференций 22 место

    • «Пафос» занял в Лиге конференций 12 место

    • «Омония» и «Пафос» сыграли вничью (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пафос» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.80, а победа «Омонии» — в 4.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: Команды примерно одного уровня, в среднем за игру киприоты забивают по одному голу.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.83.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.90.

    «Пафос» — «Омония»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 20.02.2025. Прогнозы на футбол. Киприоты обменяются голами снова?
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры