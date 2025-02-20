Пафос
Омония
«Омония»
Турнирная таблица: В Лиге конференций «Омония» заняла итоговое 22 место, набрав 7 очков: 2 победы, 1 ничья и 3 поражения.
Последние матчи: Кипрская «Омония» упустила победу в матче с «Пафосом» (1:1), пропустив на 84-й минуте. Стоит отметить, что в составе «Омонии» голом отметился Семедо, реализовав пенальти на 51-й минуте.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В чемпионате Кипра «Омония» набрала 48 очков и занимает 3 место в турнирной таблице.
«Пафос»
Турнирная таблица: После матчей 6 туров Лиги конференций «Пафос» занял 12 место, набрав 10 баллов.
Последние матчи: «Пафосу» удалось уйти от поражения за 6 минут до финального свистка. Спасительный мяч забил хорватский нападающий Мислав Оршич.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В чемпионате Кипра «Пафос» набрал 58 очков и занимает 1 место в турнирной таблице.
Статистика для ставок
- «Омония» заняла в Лиге конференций 22 место
- «Пафос» занял в Лиге конференций 12 место
- «Омония» и «Пафос» сыграли вничью (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пафос» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.80, а победа «Омонии» — в 4.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.
- 3.20Реал Мадрид — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.90ПСВ — Ювентус: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.93Рома — Порту: прогноз и ставкаЗавтра в 20:45
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Прогноз: Команды примерно одного уровня, в среднем за игру киприоты забивают по одному голу.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.83.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.90.