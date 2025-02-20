«Пафос» дома сыграет против «Омонии» в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 20 февраля, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Пафос» — «Омония», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Омония»

Турнирная таблица: В Лиге конференций «Омония» заняла итоговое 22 место, набрав 7 очков: 2 победы, 1 ничья и 3 поражения.

Последние матчи: Кипрская «Омония» упустила победу в матче с «Пафосом» (1:1), пропустив на 84-й минуте. Стоит отметить, что в составе «Омонии» голом отметился Семедо, реализовав пенальти на 51-й минуте.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В чемпионате Кипра «Омония» набрала 48 очков и занимает 3 место в турнирной таблице.

«Пафос»

Турнирная таблица: После матчей 6 туров Лиги конференций «Пафос» занял 12 место, набрав 10 баллов.

Последние матчи: «Пафосу» удалось уйти от поражения за 6 минут до финального свистка. Спасительный мяч забил хорватский нападающий Мислав Оршич.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В чемпионате Кипра «Пафос» набрал 58 очков и занимает 1 место в турнирной таблице.

Статистика для ставок

«Омония» заняла в Лиге конференций 22 место

«Пафос» занял в Лиге конференций 12 место

«Омония» и «Пафос» сыграли вничью (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пафос» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.80, а победа «Омонии» — в 4.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Команды примерно одного уровня, в среднем за игру киприоты забивают по одному голу.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.83.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.90.