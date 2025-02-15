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    «Ноттингем Форест» продолжит набирать очки?

    «Фулхэм» — «Ноттингем Форест». Сказка «красных» продолжается. На что лучше сделать ставку 15 февраля? Ответ — в прогнозе на матч 25-го тура чемпионата Англии с коэффициентом 2.40

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Ноттингем Форест»
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    «Ноттингем Форест»
    В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» на своем поле примет «Ноттингем Форест». Поединок пройдет 15 февраля и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фулхэм» — «Ноттингем Форест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Февраля 2025 года

    Фулхэм

  • Лондон
    •  Фулхэм 18:00 Ноттингем Форест

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •

    «Фулхэм»

    Турнирное положение: Команда проводит довольно удачно сезон, прочно закрепившись в середине таблицы АПЛ. После 24-х туров «Фулхэм» занимает 9-е место с 36-ю очками в активе, отставая от зоны еврокубков на 5 баллов.

    На своем поле команда играет также средне, занимая по этому показателю 11-е место в лиге. «Фулхэм» сумел набрать 17 очков из 36-и возможны дома.

    Фулхэм — Ноттингем Форест: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке Кубка Англии команда обыграла «Уиган» (2:1), забив решающий гол на 55-й минуте. Матчем ранее «Фулхэм» одолел «Ньюкасл» с тем же счетом в АПЛ.

    В последних 5-и встречах в рамках чемпионата Англии команда дважды проиграла «Манчестер Юнайтед» (0:1) и «Вест Хэму» (2:3), а также обыграла «Лестер» (2:0) и сыграла вничью с «Ипсвичем» (2:2).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: Кенни Тете и Харри Уилсон (у обоих — травмы).

    Состояние команды: Нынешний сезон «Фулхэм» точно может занести себе в актив. Если команда продолжит регулярно набирать очки, то вполне способен побороться за еврокубки.

    Лучший бомбардир «Фулхэма» в нынешнем сезоне АПЛ — Рауль Хименес. Этот форвард регулярно забивает голы, за 24 встречи игрок забил 9 голов и сделал 2 ассиста.

    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: «Красные» занимают 3-е место в таблице английской Премьер-лиги, набрав 47 очков за 24 тура. «Ноттингем Форест» отстает от 2-й позиции на 3 балла.

    В гостях команда выступает просто великолепно. По этому показателю «Ноттингем Форест» занимает 2-е место в лиге с 23 очками в активе из 36-и возможных.

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    • Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «красные» разгромили «Брайтон» со счетом 7:0, команда начала громить соперника уже в 1-м тайме. До этого «Ноттингем Форест» крупно проиграл «Борнмуту» (0:5).

    В последних 10-и встречах в рамках АПЛ команда проиграла только 1 раз, также однажды сыграла вничью и 8 раз победила. За этот период команда обыгрывала «Тоттенхэм» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:2).

    У «Ноттингем Форест» пустой список травмированных.

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    Состояние команды: «Красные» в нынешнем сезоне выступают куда выше ожиданий. Никто не мог предположить, что «Ноттингем Форест» будут входить в 3-ку лидеров чемпионата.

    При этом, команде необходимо продолжать регулярно набирать очки, чтобы сохранить прописку в зоне Лиги чемпионов. При этом, вряд-ли «Ноттингем Форест» будет бороться за чемпионство, ведь отставание от 1-й строчки уже 10 баллов.

    Статистика для ставок

    • В последних 12-и встречах в АПЛ «Фулхэм» проиграл только 2 раза

    • «Ноттингем Форест» проиграл только 1 раз в последних 10-и матчах АПЛ

    • «Фулхэм» обыгрывал «Ноттингем Форест» 4 раза в последних 5-и очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фулхэма» — 2.18, победа «Ноттингем Форест» — 3.40, ничья — за 3.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.08 и 1.75 соответственно.

    Прогноз: «Ноттингем Форест» очень уверенно выступает на чужом поле.

    Ставка: Победа «Ноттингем Форест» с форой (0) за 2.40.

    Прогноз: Матч должен получится результативным. Обе команды способны забить несколько голов.

    Ставка: Обе забьют за 1.83.

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    «Фулхэм» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 15.02.2025. Прогнозы на футбол. «Ноттингем Форест» продолжит набирать очки?
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