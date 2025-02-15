Фулхэм
Ноттингем Форест
«Фулхэм»
Турнирное положение: Команда проводит довольно удачно сезон, прочно закрепившись в середине таблицы АПЛ. После 24-х туров «Фулхэм» занимает 9-е место с 36-ю очками в активе, отставая от зоны еврокубков на 5 баллов.
На своем поле команда играет также средне, занимая по этому показателю 11-е место в лиге. «Фулхэм» сумел набрать 17 очков из 36-и возможны дома.
Фулхэм — Ноттингем Форест: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом поединке Кубка Англии команда обыграла «Уиган» (2:1), забив решающий гол на 55-й минуте. Матчем ранее «Фулхэм» одолел «Ньюкасл» с тем же счетом в АПЛ.
В последних 5-и встречах в рамках чемпионата Англии команда дважды проиграла «Манчестер Юнайтед» (0:1) и «Вест Хэму» (2:3), а также обыграла «Лестер» (2:0) и сыграла вничью с «Ипсвичем» (2:2).
Не сыграют: Кенни Тете и Харри Уилсон (у обоих — травмы).
Состояние команды: Нынешний сезон «Фулхэм» точно может занести себе в актив. Если команда продолжит регулярно набирать очки, то вполне способен побороться за еврокубки.
Лучший бомбардир «Фулхэма» в нынешнем сезоне АПЛ — Рауль Хименес. Этот форвард регулярно забивает голы, за 24 встречи игрок забил 9 голов и сделал 2 ассиста.
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Красные» занимают 3-е место в таблице английской Премьер-лиги, набрав 47 очков за 24 тура. «Ноттингем Форест» отстает от 2-й позиции на 3 балла.
В гостях команда выступает просто великолепно. По этому показателю «Ноттингем Форест» занимает 2-е место в лиге с 23 очками в активе из 36-и возможных.
Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «красные» разгромили «Брайтон» со счетом 7:0, команда начала громить соперника уже в 1-м тайме. До этого «Ноттингем Форест» крупно проиграл «Борнмуту» (0:5).
В последних 10-и встречах в рамках АПЛ команда проиграла только 1 раз, также однажды сыграла вничью и 8 раз победила. За этот период команда обыгрывала «Тоттенхэм» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:2).
У «Ноттингем Форест» пустой список травмированных.
Состояние команды: «Красные» в нынешнем сезоне выступают куда выше ожиданий. Никто не мог предположить, что «Ноттингем Форест» будут входить в 3-ку лидеров чемпионата.
При этом, команде необходимо продолжать регулярно набирать очки, чтобы сохранить прописку в зоне Лиги чемпионов. При этом, вряд-ли «Ноттингем Форест» будет бороться за чемпионство, ведь отставание от 1-й строчки уже 10 баллов.
Статистика для ставок
- В последних 12-и встречах в АПЛ «Фулхэм» проиграл только 2 раза
- «Ноттингем Форест» проиграл только 1 раз в последних 10-и матчах АПЛ
- «Фулхэм» обыгрывал «Ноттингем Форест» 4 раза в последних 5-и очных противостояниях
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фулхэма» — 2.18, победа «Ноттингем Форест» — 3.40, ничья — за 3.35.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.08 и 1.75 соответственно.
- 1.82Брайтон — Челси: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Ноттингем Форест» очень уверенно выступает на чужом поле.
Ставка: Победа «Ноттингем Форест» с форой (0) за 2.40.
Прогноз: Матч должен получится результативным. Обе команды способны забить несколько голов.
Ставка: Обе забьют за 1.83.