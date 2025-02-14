14 февраля в 33-м туре английского Чемпионшипа по футболу сыграют «КПР» и «Дерби». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «КПР» — «Дерби», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«КПР»

Турнирное положение: сейчас «КПР» занимает 13-е место в таблице Чемпионшипа с 41 очком.

Последние матчи: в матче 32-го тура «КПР» проиграл в гостях «Ковентри» со счетом 0:1. Игра была абсолютно равной, обе команды имели шансы забрать победу, но больше повезло хозяевам.

Они использовали свой шанс уже на 90+4-й минуте, забив единственный мяч после стандартного положения. Перед этим отличный голевой момент не использовал «КПР».

Ранее была победа над «Блэкберном» (2:1) дома и поражение в гостях от «Миллуола» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Андерсен (п), Целар (н).

Состояние команды: как и в прошлом сезоне, команда испанского наставника Марти Сифуэнтеса идет в середине турнирной таблицы Чемпионшипа. В зимнее трансферное окно особых изменений не произошло. Никто не покинул «КПР», а пришли два молодых футболиста на перспективу.

«Дерби»

Турнирное положение: сейчас «Дерби» занимает 21-е место в таблице Чемпионшипа и находится рядом с зоной вылета.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 32-м туре «Дерби» на своем поле не смог переиграть «Оксфорд» (0:0). Игра получилась не самой зрелищной, но инициативой владели хозяева и должны были одерживать победу, но пробить оборону соперника так и не смогли.

До этого была ничья с «Норвичем» (1:1) и поражение в гостях от «Шеффилд Юнайтед» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Уилсон (з), Браун (н), Блэкетт-Тэйлор (н).

Состояние команды: после поражения в 30-м туре от «Шеффилд Юнайтед» (0:1) в отставку был отправлен главный тренер Пол Уорн, а на его место назначен 43-летний Мэтт Хэмшоу, который был ранее ассистентом в штабе прежнего наставника.

Зимой «Дерби» покинул лучший центральный защитник ирландец Эйран Кашин, перебравшийся в «Брайтон», ему на замену был приобретен норвежец Лангас из «Викинга», который пока уже успел дебютировать за новый клуб.

Статистика для ставок

В первом круге «Дерби» выиграл дома со счетом 2:0

В сезоне 2021/22 обе встречи остались за «КПР» (1:0, 2:1)

В пяти последних играх «КПР» одержал две победы и три раза уступил, у «Дерби» две ничьи и три поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «КПР» дают 2,28, а на «Дерби» — 3,30, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,64, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,26.

Прогноз: «Дерби» после смены главного тренера немного встрепенулся, стал показывать более уверенный футбол. Хэмшоу пока на первых порах ставит команде закрытую игру в тремя центральными защитниками, в предыдущих матчах у ворот «Дерби» почти не было опасных моментов, хотя один из соперников был результативный «Норвич».

Основная ставка: «Дерби» не проиграет плюс тотал меньше 3,5 за 1,98.

Прогноз: также можно заиграть более рискованный вариант, обе команды сейчас равны классом.

Дополнительная ставка: ничья за 3,30.