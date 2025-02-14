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    «КПР» — «Дерби». Ставка (к. 1.98) и прогноз на английский Чемпионшип 14 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «КПР» — «Дерби»
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    «Дерби»
    14 февраля в 33-м туре английского Чемпионшипа по футболу сыграют «КПР» и «Дерби». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «КПР» — «Дерби», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 14 Февраля 2025 года

    Куинз Парк Рейнджерс

  • Англия. Чемпионшип
    •  Куинз Парк Рейнджерс 23:00 Дерби Каунти

    Дерби Каунти

  • Дерби
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    «КПР»

    Турнирное положение: сейчас «КПР» занимает 13-е место в таблице Чемпионшипа с 41 очком.

    Последние матчи: в матче 32-го тура «КПР» проиграл в гостях «Ковентри» со счетом 0:1. Игра была абсолютно равной, обе команды имели шансы забрать победу, но больше повезло хозяевам.

    Они использовали свой шанс уже на 90+4-й минуте, забив единственный мяч после стандартного положения. Перед этим отличный голевой момент не использовал «КПР».

    Ранее была победа над «Блэкберном» (2:1) дома и поражение в гостях от «Миллуола» (1:2).

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    • Не сыграют: травмированы — Андерсен (п), Целар (н).

    Состояние команды: как и в прошлом сезоне, команда испанского наставника Марти Сифуэнтеса идет в середине турнирной таблицы Чемпионшипа. В зимнее трансферное окно особых изменений не произошло. Никто не покинул «КПР», а пришли два молодых футболиста на перспективу.

    «Дерби»

    Турнирное положение: сейчас «Дерби» занимает 21-е место в таблице Чемпионшипа и находится рядом с зоной вылета.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 32-м туре «Дерби» на своем поле не смог переиграть «Оксфорд» (0:0). Игра получилась не самой зрелищной, но инициативой владели хозяева и должны были одерживать победу, но пробить оборону соперника так и не смогли.

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    До этого была ничья с «Норвичем» (1:1) и поражение в гостях от «Шеффилд Юнайтед» (0:1).

    Не сыграют: травмированы — Уилсон (з), Браун (н), Блэкетт-Тэйлор (н).

    Состояние команды: после поражения в 30-м туре от «Шеффилд Юнайтед» (0:1) в отставку был отправлен главный тренер Пол Уорн, а на его место назначен 43-летний Мэтт Хэмшоу, который был ранее ассистентом в штабе прежнего наставника.

    Зимой «Дерби» покинул лучший центральный защитник ирландец Эйран Кашин, перебравшийся в «Брайтон», ему на замену был приобретен норвежец Лангас из «Викинга», который пока уже успел дебютировать за новый клуб.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Дерби» выиграл дома со счетом 2:0

    • В сезоне 2021/22 обе встречи остались за «КПР» (1:0, 2:1)

    • В пяти последних играх «КПР» одержал две победы и три раза уступил, у «Дерби» две ничьи и три поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «КПР» дают 2,28, а на «Дерби» — 3,30, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,64, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,26.

    Прогноз: «Дерби» после смены главного тренера немного встрепенулся, стал показывать более уверенный футбол. Хэмшоу пока на первых порах ставит команде закрытую игру в тремя центральными защитниками, в предыдущих матчах у ворот «Дерби» почти не было опасных моментов, хотя один из соперников был результативный «Норвич».

    Основная ставка: «Дерби» не проиграет плюс тотал меньше 3,5 за 1,98.

    Прогноз: также можно заиграть более рискованный вариант, обе команды сейчас равны классом.

    Дополнительная ставка: ничья за 3,30.

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    «КПР» — «Дерби»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 14.02.2025. Прогнозы на футбол. Гости упрутся в этом матче
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