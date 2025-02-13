13 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Юнион Сент-Жиллуаз» на своем поле сыграет против «Аякса». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Юнион Сент-Жиллуаз» — «Аякс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Юнион Сент-Жиллуаз»

Турнирное положение: «Юнион Сент-Жиллуаз» по итогам основного раунда Лиги Европы занял 21-ю позицию, поэтому и обеспечил себе выступление в стыковых матчах.

Команда набрала 11 баллов благодаря победам над нидерландским «Твенте», французской «Ниццой» и португальской «Брагой», а также ничьим с норвежским «Будё-Глимт» и итальянской «Ромой».

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 25-го тура бельгийского первенства «Юнион Сент-Жиллуаз» был слабее «Кортрейка» (2:1).

В своем национальном чемпионате коллектив из Брюсселя находится на третьей позиции с отставанием в 11 очков от лидера «Генка», а также в пять баллов от второго в таблице «Брюгге».

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — ван де Перре и Кастро-Монтес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл шесть раз при одном поражении.

Такие результаты сулят хозяевам неплохие шансы на победу, особенно на своем поле, хотя не стоит забывать, что соперник уж точно не уступает им в классе, а в последнее время играет весьма хорошо.

Франьо Иванович — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с четырьмя голами.

«Аякс»

Турнирное положение: «Аякс» по итогам основного раунда Лиги Европы занял 12-ю позицию, что и обеспечило ему выступление в стыковых матчах.

Команда набрала 13 баллов благодаря победам над «Бешикташем», «Карабахом», «Маккаби» Тель-Авив и «Галатасараем», а также ничьей с пражской «Славией».

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на нидерландское первенство, «Аякс» на чужом поле обыграла «Фортуну» Ситтард (2:0).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 21-го поединка находится на первой позиции, лишь по дополнительным показателям опережая второй в таблице ПСВ, который провел на игру больше.

Не сыграют: травмированы — Годтс, ван Аксель Донген, Вейндал и Регер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех предыдущих матчах в разных турнирах «Аякс» выиграл, а в пяти последних поединках — четырежды при одном поражении.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней на ничью, тем не менее, их соперник также хорош, да еще и играет на своем поле.

Сразу четыре игрока — лучшие бомбардиры команды в текущем розыгрыше Лиги Европы с тремя голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл

в четырех из шести последних матчей «Аякса» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Аякс» выиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Юнион Сент-Жиллуаз» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.55, победа «Аякса» — в 3.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.10.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Также в них забивали больше 2,5 голов.

При этом в двух из трех последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их четырех из пяти последних матчей.

Ставка: «Юнион Сент-Жиллуаз» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.65