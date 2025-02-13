Сербский клуб «Бачка-Топола» сыграет против польской команды «Ягеллонии» в первом матче 1/16 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 13 февраля, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бачка-Топола» — «Ягеллония», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бачка-Топола»

Турнирное положение: Сербский клуб в основном этапе Лиги конференций занял спасительное 24 место, которое дало возможность «Бачке-Топола» выйти в плей-офф еврокубка. В шести матчах команда одержала две победы, одну встречу завершила вничью и три поединка проиграла. Итог выступление — 7 набранных очков.

Последние матчи: В заключительном матче Лиги конференций «Бачка-Топола» одержал победу над армянским коллективом «Ноа» (4:3).

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Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матче нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В Суперлиги Сербии «Бачка-Топола» идёт на 9 месте с 28 баллами. В 22 туре чемпионата участник Лиги конференций с крупным счётом проиграл команде «Младость» (1:4).

«Ягеллония»

Турнирное положение: «Ягеллонии» не хватило одного очка, чтобы квалифицироваться в 1/8 финала напрямую, теперь придется сыграть дополнительный раунд в стыковых матчах с сербрами. В основном этапе Лиги конференции польский клуб занял итоговое 9 место, набрав 11 баллов: 3 победы, 2 ничьи и 1 поражение.

Последние матчи: В заключительном туре Лиги конференции «Ягеллония» разошлась миром со словенской «Олимпией» (0:0). Возможно, одного забитого мяча в этой встрече и не хватило полякам, чтобы выйти в 1/8 финала еврокубка.

Не сыграют: С травмой в лазарете польского клуба оказался испанский защитник Адриан Диегес. Остальный футболисты «Ягеллония» находятся в строю.

Состояние команды: В Премьер-лиге Польши «Ягеллония» потерпела фиаско в матче против «Сталь Мелец» (1:2). В турнирной таблице чемпионата участник Лиги конференций занимает 2 место с 38 очками в активе. На три балла больше у лидера — «Леха».

Статистика для ставок

«Бачка-Топола» в Лиге конференций заняла 24 место

«Ягеллония» в Лиге конференций заняла 9 место

«Бачка-Топола» и «Ягеллония» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ягеллония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.70, а победа «Бачка-Топола» — в 3.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.20 соответственно.

Прогноз: «Бачка-Топола» умеет и любит играть в открытый футбол, что только доказывает последняя сербов в Лиге конференций против «Ноа». «Ягеллония» же любит «сушить» игру, поляки в среднем за игру забивают 1 мяч. Так что можно с уверенностью сыграть в пользу хозяев. Ставим на победу «Бачка-Топола».

Ставка: Победа «Бачка-Топола» с коэффициентом 3.65.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, как минимум 3 мяча с участием сербов забивается в поединках.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.05.