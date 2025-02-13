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    «Бачка-Топола» — «Ягеллония». Ставка (к. 3.65) и прогноз на футбол, Лига конференций, 13 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бачка-Топола» — «Ягеллония»
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    «Бачка-Топола»
    Сербский клуб «Бачка-Топола» сыграет против польской команды «Ягеллонии» в первом матче 1/16 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 13 февраля, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бачка-Топола» — «Ягеллония», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 13 Февраля 2025 года

    ТСЦ

  • Бачка-Топола
    •  ТСЦ 23:00 Ягеллония

    Ягеллония

  • Белосток
    •

    «Бачка-Топола»

    Турнирное положение: Сербский клуб в основном этапе Лиги конференций занял спасительное 24 место, которое дало возможность «Бачке-Топола» выйти в плей-офф еврокубка. В шести матчах команда одержала две победы, одну встречу завершила вничью и три поединка проиграла. Итог выступление — 7 набранных очков.

    Последние матчи: В заключительном матче Лиги конференций «Бачка-Топола» одержал победу над армянским коллективом «Ноа» (4:3).

    ТСЦ — Ягеллония: коэффициенты букмекеров

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  • 3.253.502.04Бонус$1500
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    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матче нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В Суперлиги Сербии «Бачка-Топола» идёт на 9 месте с 28 баллами. В 22 туре чемпионата участник Лиги конференций с крупным счётом проиграл команде «Младость» (1:4).

    «Ягеллония»

    Турнирное положение: «Ягеллонии» не хватило одного очка, чтобы квалифицироваться в 1/8 финала напрямую, теперь придется сыграть дополнительный раунд в стыковых матчах с сербрами. В основном этапе Лиги конференции польский клуб занял итоговое 9 место, набрав 11 баллов: 3 победы, 2 ничьи и 1 поражение.

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  • 10/02/2025

    • Последние матчи: В заключительном туре Лиги конференции «Ягеллония» разошлась миром со словенской «Олимпией» (0:0). Возможно, одного забитого мяча в этой встрече и не хватило полякам, чтобы выйти в 1/8 финала еврокубка.

    Не сыграют: С травмой в лазарете польского клуба оказался испанский защитник Адриан Диегес. Остальный футболисты «Ягеллония» находятся в строю.

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    Состояние команды: В Премьер-лиге Польши «Ягеллония» потерпела фиаско в матче против «Сталь Мелец» (1:2). В турнирной таблице чемпионата участник Лиги конференций занимает 2 место с 38 очками в активе. На три балла больше у лидера — «Леха».

    Статистика для ставок

    • «Бачка-Топола» в Лиге конференций заняла 24 место

    • «Ягеллония» в Лиге конференций заняла 9 место

    • «Бачка-Топола» и «Ягеллония» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ягеллония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.70, а победа «Бачка-Топола» — в 3.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.20 соответственно.

    Прогноз: «Бачка-Топола» умеет и любит играть в открытый футбол, что только доказывает последняя сербов в Лиге конференций против «Ноа». «Ягеллония» же любит «сушить» игру, поляки в среднем за игру забивают 1 мяч. Так что можно с уверенностью сыграть в пользу хозяев. Ставим на победу «Бачка-Топола».

    Ставка: Победа «Бачка-Топола» с коэффициентом 3.65.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, как минимум 3 мяча с участием сербов забивается в поединках.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.05.

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    «Бачка-Топола» — «Ягеллония»: прогноз, ставка (3.65), статистика, коэффициенты матча 13.02.2025. Прогнозы на футбол. Сербы заявят о себе в первой игре плей-офф ЛК?
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