12 февраля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Суонси» и «Шеффилд Уэнсдей». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Суонси» — «Шеффилд Уэнсдей», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Суонси»

Турнирное положение: «Лебеди» привычно ходят в середняках второго по рангу английского дивизиона. На текущий момент команда расположилась на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Суонси» на 8 очков отстает от зоны стыков. А вот отличилась команда лишь 33 забитыми мячами при 42 пропущенных.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Лебеди» минимально одолели «Бристоль Сити».

А вот до того команда вчистую уступила «Ковентри» (0:2). При этом поединок с «Норвичем» завершился разгромной коллизией (1:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Суонси» забил лишь 3 мяча при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Лебеди» до последней виктории уступили 5 раз кряду. Да и с реализацией у команды до сих пор имеются сложности.

Матчи с «Шеффилд Уэнсдей» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Суонси» победил 2 раза при 3 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Лебеди» должны воспользоваться проблемами в обороне соперника.

«Шеффилд Уэнсдей»

Турнирное положение: «Совы» ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 11 строчке турнирной таблицы.

Причем «Шеффилд Уэнсдей» относительно неплохо атакует, отличившись 44 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 48 раз.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Совы» уступили «Вест Бромвичу» (1:2).

До того команда подписала мировую с «Лутон Тауном» (1:1). А вот поединок с КПР завершился уверенной победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шеффилд Уэнсдей» добыл 1 викторию. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Совы» проводят не столь продуктивный отрезок. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.

При этом «Шеффилд Уэнсдей» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот отставание от первой шестерки составляет 3 очка.

«Совы» имеют заметные проблемы с надежностью тылов. Да и «лебедей» команда не может обыграть уже 6 лет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Совы» постараются приблизиться к заветной зоне стыков.

Статистика для ставок

«Шеффилд Уэнсдей» не побеждал в 2 последних матчах

«Суонси» до последней виктории уступил 5 раз кряду

«Лебеди» в среднем забивают чуть чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Суонси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.88.

Прогноз: «Лебеди» мотивированы оторваться от группы аутсайдеров, и явно будут активно атаковать.

«Шеффилд Уэнсдей» нынче крайне нестабилен, к тому же пропускает довольно-таки часто.

Ставка: Победа «Суонси» за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.40