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    «Лебеди» привычно заклюют «сов»

    «Суонси» — «Шеффилд Уэнсдей». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 12 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Суонси» — «Шеффилд Уэнсдей»
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    Жан Випотник
    12 февраля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Суонси» и «Шеффилд Уэнсдей». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Суонси» — «Шеффилд Уэнсдей», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 12 Февраля 2025 года

    Суонси

  • Суонси
    •  Суонси 22:45 Шеффилд Уэнсдей

    Шеффилд Уэнсдей

  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Суонси»

    Турнирное положение: «Лебеди» привычно ходят в середняках второго по рангу английского дивизиона. На текущий момент команда расположилась на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Суонси» на 8 очков отстает от зоны стыков. А вот отличилась команда лишь 33 забитыми мячами при 42 пропущенных.

    Суонси — Шеффилд Уэнсдей: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Лебеди» минимально одолели «Бристоль Сити».

    А вот до того команда вчистую уступила «Ковентри» (0:2). При этом поединок с «Норвичем» завершился разгромной коллизией (1:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Суонси» забил лишь 3 мяча при 12 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Лебеди» до последней виктории уступили 5 раз кряду. Да и с реализацией у команды до сих пор имеются сложности.

    Матчи с «Шеффилд Уэнсдей» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Суонси» победил 2 раза при 3 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Лебеди» должны воспользоваться проблемами в обороне соперника.

    «Шеффилд Уэнсдей»

    Турнирное положение: «Совы» ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 11 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Шеффилд Уэнсдей» относительно неплохо атакует, отличившись 44 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 48 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Совы» уступили «Вест Бромвичу» (1:2).

    До того команда подписала мировую с «Лутон Тауном» (1:1). А вот поединок с КПР завершился уверенной победой (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шеффилд Уэнсдей» добыл 1 викторию. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Совы» проводят не столь продуктивный отрезок. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.

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    При этом «Шеффилд Уэнсдей» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот отставание от первой шестерки составляет 3 очка.

    «Совы» имеют заметные проблемы с надежностью тылов. Да и «лебедей» команда не может обыграть уже 6 лет.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Совы» постараются приблизиться к заветной зоне стыков.

    Статистика для ставок

    • «Шеффилд Уэнсдей» не побеждал в 2 последних матчах

    • «Суонси» до последней виктории уступил 5 раз кряду

    • «Лебеди» в среднем забивают чуть чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Суонси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.88.

    Прогноз: «Лебеди» мотивированы оторваться от группы аутсайдеров, и явно будут активно атаковать.

    «Шеффилд Уэнсдей» нынче крайне нестабилен, к тому же пропускает довольно-таки часто.

    Ставка: Победа «Суонси» за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.40

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