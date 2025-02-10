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    «Овьедо» пополнит копилку тремя баллами

    «Овьедо» — «Эльденсе». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 10 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Овьедо» — «Эльденсе»
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    «Овьедо»
    В понедельник, 10 февраля, в 26-м туре испанской Сегунды «Овьедо» дома примет «Эльденсе». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Овьедо» — «Эльденсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 10 Февраля 2025 года

    Овьедо

  • Испания. Сегунда
    •  Овьедо 22:30 Эльденсе

    Эльденсе

  • Эльда
    •

    «Овьедо»

    Турнирное положение: Астурийцы в турнирной таблице Сегунды на текущий момент с 43 очками идут на шестой строке, уступая всего пункт второй.

    «Овьедо» выиграл 12 встреч из 23 проведенных, семь раз сыграл вничью и потерпел шесть поражений, разница мячей составляет 37:31.

    Овьедо — Эльденсе: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В своей предыдущей проведенной игре чемпионата страны «карбайонцы» в гостях расписали мировую со счетом 1:1 с «Альмерией», а в двух предыдущих игровых днях они поочередно по 1:0 одолели на выезде «Картахену» и дома «Кастельон».

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Синие» к данному поединку подходят с 4-матчевой серией без поражений, в которой добились двух минимальных выигрышей по 1:0 и расписали две ничьи по 1:1. Всего же в отрезке своих восьми последних игр Сегунды «Овьедо» уступил только раз, два поединка еще свел вничью и отпраздновал пять викторий. И в каждой этой встрече команда неизменно забивала.

    «Эльденсе»

    Турнирное положение: Клуб из города Эльда с 24 баллами идет в зоне вылета, но от безопасной позиции отстает всего на три очка.

    «Эльденсе» выиграл шесть игр из 25, шесть встреч свел вничью и потерпел 13 поражений, забил 24 гола при 39 пропущенных.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В прошлом туре «сине-гранатовые» дома были разгромлены «Гранадой» со счетом 0:3. Ранее они обыграли на выезде соседа по турнирке «Тенерифе» со счетом 1:0, прервав тем самым серию из трех домашних фиаско кряду — 0:2 «Валенсии» в Кубке страны, а также 1:3 «Эйбару» и 1:4 «Кадису» в чемпионате.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: «Эльденсе» смог выиграть только один поединок из девяти предыдущих во всех турнирах, да и то обыграл безнадежного аутсайдера. В остальных же восьми встречах за это время коллектив расписал две мировые и потерпел шесть фиаско. Причем в пяти случаях этого периода команда не смогла забить. А в Сегунде у клуба за минувшие десять встреч одна виктория, шесть проигрышей и три мировых исхода.

    Статистика для ставок

    • «Эльденсе» выиграл в чемпионате лишь раз за десяти предыдущих игр при шести фиаско

    • У «Овьедо» уступил только раз за минувшие восемь игр и пять раз победил

    • В первом круге «Овьедо» и «Эльденсе» сыграли вничью на поле последних — 1:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Овьедо» — 1.65, победа «Эльденсе» — 5.70, ничья — 3.55.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.34 и 1.56 соответственно.

    Прогноз: «Овьедо» объективно сильнее «Эльденсе» и на своей территории наверняка не испытает проблем с завоеванием трех баллов.

    Рекомендуемая ставка: победа «Овьедо» с форой (-1) за 2.14.

    Прогноз: И также не ждем особой результативности от данного противостояния и ставим на то, что в матче будет забито 2-3 гола.

    Ставка: диапазон голов 2-3 1.85.

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    «Овьедо» — «Эльденсе»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 10.02.2025. Прогнозы на футбол. «Овьедо» пополнит копилку тремя баллами
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