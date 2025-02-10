В понедельник, 10 февраля, в 26-м туре испанской Сегунды «Овьедо» дома примет «Эльденсе». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Овьедо» — «Эльденсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Овьедо»

Турнирное положение: Астурийцы в турнирной таблице Сегунды на текущий момент с 43 очками идут на шестой строке, уступая всего пункт второй.

«Овьедо» выиграл 12 встреч из 23 проведенных, семь раз сыграл вничью и потерпел шесть поражений, разница мячей составляет 37:31.

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Последние матчи: В своей предыдущей проведенной игре чемпионата страны «карбайонцы» в гостях расписали мировую со счетом 1:1 с «Альмерией», а в двух предыдущих игровых днях они поочередно по 1:0 одолели на выезде «Картахену» и дома «Кастельон».

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Синие» к данному поединку подходят с 4-матчевой серией без поражений, в которой добились двух минимальных выигрышей по 1:0 и расписали две ничьи по 1:1. Всего же в отрезке своих восьми последних игр Сегунды «Овьедо» уступил только раз, два поединка еще свел вничью и отпраздновал пять викторий. И в каждой этой встрече команда неизменно забивала.

«Эльденсе»

Турнирное положение: Клуб из города Эльда с 24 баллами идет в зоне вылета, но от безопасной позиции отстает всего на три очка.

«Эльденсе» выиграл шесть игр из 25, шесть встреч свел вничью и потерпел 13 поражений, забил 24 гола при 39 пропущенных.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В прошлом туре «сине-гранатовые» дома были разгромлены «Гранадой» со счетом 0:3. Ранее они обыграли на выезде соседа по турнирке «Тенерифе» со счетом 1:0, прервав тем самым серию из трех домашних фиаско кряду — 0:2 «Валенсии» в Кубке страны, а также 1:3 «Эйбару» и 1:4 «Кадису» в чемпионате.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: «Эльденсе» смог выиграть только один поединок из девяти предыдущих во всех турнирах, да и то обыграл безнадежного аутсайдера. В остальных же восьми встречах за это время коллектив расписал две мировые и потерпел шесть фиаско. Причем в пяти случаях этого периода команда не смогла забить. А в Сегунде у клуба за минувшие десять встреч одна виктория, шесть проигрышей и три мировых исхода.

Статистика для ставок

«Эльденсе» выиграл в чемпионате лишь раз за десяти предыдущих игр при шести фиаско

У «Овьедо» уступил только раз за минувшие восемь игр и пять раз победил

В первом круге «Овьедо» и «Эльденсе» сыграли вничью на поле последних — 1:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Овьедо» — 1.65, победа «Эльденсе» — 5.70, ничья — 3.55.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.34 и 1.56 соответственно.

Прогноз: «Овьедо» объективно сильнее «Эльденсе» и на своей территории наверняка не испытает проблем с завоеванием трех баллов.

Рекомендуемая ставка: победа «Овьедо» с форой (-1) за 2.14.

Прогноз: И также не ждем особой результативности от данного противостояния и ставим на то, что в матче будет забито 2-3 гола.

Ставка: диапазон голов 2-3 1.85.