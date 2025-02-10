ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Флорида»НХЛ. «Филадельфия» переиграла «Питтсбург», «Флорида» победила «Оттаву», «Вегас» обыграл «Бостон» «Локомотив» первым прошел в кубковый раунд«Локомотив» — первый участник плей-офф, значимые победы «Адмирала», локальные успехи лидеров Востока Алеррандро Долгожданный бомбардир? ЦСКА готов прервать трансферное молчание, подписав Алеррандро
  • 14:35
    • Дивизион Чернышева стал победителем Матча звёзд КХЛ
    Все новости спорта

    Прервет ли «Бодрумспор» серию без побед в чемпионате?

    «Бодрумспор» — «Гёзтепе». Ставка (к. 1.81) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 10 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Турции Прогнозы на Футбол Турции
    Прогноз и ставки на «Бодрумспор» — «Гёзтепе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бодрумспор»
    10 февраля в 23-м туре турецкой Суперлиги «Бодрумспор» в родных стенах сразится с «Гёзтепе». Начало поединка намечено на 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бодрумспор» — «Гёзтепе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Турция. Суперлига 10 Февраля 2025 года

    Бодрум

  • Бодрум
    •  Бодрум 20:00 Гёзтепе

    Гёзтепе

  • Турция. Суперлига
    •

    «Бодрумспор»

    Турнирное положение: Команда из города Бодрум с 16 очками разместилась в зоне вылета и от безопасной позиции отстает на семь пунктов.

    «Бодрумспор» отпраздновал всего четыре виктории, столько же встреч свел миром и 13 раз уступал, разница забитых и пропущенных составляет 15:29.

    Бодрум — Гёзтепе: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.903.252.35Бонус$1500
    •

    Последние матчи: Накануне этого поединка «зелено-белые» на своем поле обыграли «Атальяспор» со счетом 3:1 на групповой стадии Кубка Турции. В последних же двух играх чемпионата страны они поочередно проиграли в родных стенах «Эюпспору» 0:1 и в гостевой встрече «Коньяспору» сос четом 1:3.

    Не сыграют: Особых проблем с составом у команды нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В рамках чемпионата Турции «Бодрумспор» имеет на текущий момент 6-матчевую серию без викторий. В данном отрезке команда расписала два мировых результата и четыре раза уходила с поля поверженной. Последняя виктория коллектива в Суперлиге была еще в середине декабря, когда был повержен в домашней игре «Сивасспор» со счетом 2:0.

    «Гёзтепе»

    Турнирное положение: Коллектив из Измира с 34 зачетными пунктами расположился на пятой позиции в турнирной таблице и на пять баллов отстает от четвертой строки.

    «Гёзтепе» отпраздновал десять викторий в 21 игре, четыре встречи свел вничью и семь матчей проиграл, разница мячей составляет 40:27.

  • Исак, Осимхен, Субименди и еще 12 игроков, которые станут главными героями летнего трансферного окна
  • Лишь немногие из этих звезд останутся в своих нынешних клубах
  • 06/02/2025

    • Последние матчи: «Желто-красные» в преддверии этого поединка на своей территории смогли одолеть со счетом 1:0 «Газиантп» в Кубке страны. А вот две минувшие игры в чемпионате Турции они проиграли, уступив в гостях «Фенербахче» со счетом 2:3 и в родных стенах «Аланьяспору» со счетом 0:1.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: «Гёзтепе» неудачно отыграл свои две предыдущие встречи в чемпионате страны, обе их проиграв, но каждый раз с минимальной разницей. А перед этим команда в пяти поединках Суперлиги отпраздновала три виктории при одной мировой и одном фиаско, которое было гостевым от «Галатасарая» 1:2. И отметим еще тот факт, что вот уже как на протяжении девяти игр подряд коллектив имеет бескомпромиссную серию.

    Статистика для ставок

    • «Бодрумспор» дома выиграл лишь один матч из шести предыдущих и трижды проиграл

    • «Гёзтепе» в гостях уступил три раза за четыре минувшие игры при одной ничьей

    • В первом круге «Гёзтепе» на своем поле переиграл предстоящего соперника со счетом 2:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Гёзтепе» — 2.28, победа «Бодрумспора» — 3.20, ничья — 3.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.01 и 1.81 соответственно.

    Прогноз: Вряд ли данной противостояние порадует результативностью, ведь «Бодрумспор» самая нерезультативная команда лиги, а «Гёзтепе» не особо много забивает вдали от дома.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.81.

    Прогноз: И также еще поставим здесь с 0 форой на «Бодрумспор» учитывая то, как «Гёзтепе» в последнее время неудачно выступал на выезде.

    Ставка: победа «Бодрумспора» с форой 0 за 2.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Юань — Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Паркс — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Букша — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Венеция — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Саккари — Рузе
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Блэкберн — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.64
  • Прогноз на матч Пари НН — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Костюк — Сонмез
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Волынец — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кальяри — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Лацио — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лион — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Плимут — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бодрумспор» — «Гёзтепе»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 10.02.2025. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Бодрумспор» серию без побед в чемпионате?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры