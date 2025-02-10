10 февраля в 23-м туре турецкой Суперлиги «Бодрумспор» в родных стенах сразится с «Гёзтепе». Начало поединка намечено на 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бодрумспор» — «Гёзтепе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бодрумспор»

Турнирное положение: Команда из города Бодрум с 16 очками разместилась в зоне вылета и от безопасной позиции отстает на семь пунктов.

«Бодрумспор» отпраздновал всего четыре виктории, столько же встреч свел миром и 13 раз уступал, разница забитых и пропущенных составляет 15:29.

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Последние матчи: Накануне этого поединка «зелено-белые» на своем поле обыграли «Атальяспор» со счетом 3:1 на групповой стадии Кубка Турции. В последних же двух играх чемпионата страны они поочередно проиграли в родных стенах «Эюпспору» 0:1 и в гостевой встрече «Коньяспору» сос четом 1:3.

Не сыграют: Особых проблем с составом у команды нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В рамках чемпионата Турции «Бодрумспор» имеет на текущий момент 6-матчевую серию без викторий. В данном отрезке команда расписала два мировых результата и четыре раза уходила с поля поверженной. Последняя виктория коллектива в Суперлиге была еще в середине декабря, когда был повержен в домашней игре «Сивасспор» со счетом 2:0.

«Гёзтепе»

Турнирное положение: Коллектив из Измира с 34 зачетными пунктами расположился на пятой позиции в турнирной таблице и на пять баллов отстает от четвертой строки.

«Гёзтепе» отпраздновал десять викторий в 21 игре, четыре встречи свел вничью и семь матчей проиграл, разница мячей составляет 40:27.

Последние матчи: «Желто-красные» в преддверии этого поединка на своей территории смогли одолеть со счетом 1:0 «Газиантп» в Кубке страны. А вот две минувшие игры в чемпионате Турции они проиграли, уступив в гостях «Фенербахче» со счетом 2:3 и в родных стенах «Аланьяспору» со счетом 0:1.

Не сыграют: Все игроки основы в строю.

Состояние команды: «Гёзтепе» неудачно отыграл свои две предыдущие встречи в чемпионате страны, обе их проиграв, но каждый раз с минимальной разницей. А перед этим команда в пяти поединках Суперлиги отпраздновала три виктории при одной мировой и одном фиаско, которое было гостевым от «Галатасарая» 1:2. И отметим еще тот факт, что вот уже как на протяжении девяти игр подряд коллектив имеет бескомпромиссную серию.

Статистика для ставок

«Бодрумспор» дома выиграл лишь один матч из шести предыдущих и трижды проиграл

«Гёзтепе» в гостях уступил три раза за четыре минувшие игры при одной ничьей

В первом круге «Гёзтепе» на своем поле переиграл предстоящего соперника со счетом 2:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Гёзтепе» — 2.28, победа «Бодрумспора» — 3.20, ничья — 3.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.01 и 1.81 соответственно.

Прогноз: Вряд ли данной противостояние порадует результативностью, ведь «Бодрумспор» самая нерезультативная команда лиги, а «Гёзтепе» не особо много забивает вдали от дома.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.81.

Прогноз: И также еще поставим здесь с 0 форой на «Бодрумспор» учитывая то, как «Гёзтепе» в последнее время неудачно выступал на выезде.

Ставка: победа «Бодрумспора» с форой 0 за 2.30.