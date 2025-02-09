ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ливай ГарсияХищник штрафной площади. Переход Ливая Гарсии укрепит чемпионские амбиции «Спартака» Жоао Феликс«Эмполи» — «Милан». Онлайн Эрлинг Холанн«Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити». Онлайн
    Все новости спорта

    «Страсбуру» победы не видать?!

    «Страсбур» — «Монпелье». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига 1, 9 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Страсбург Прогнозы на Монпелье Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Страсбур» — «Монпелье»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Страсбур»
    9 февраля в 21-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбур» и «Монпелье». Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Страсбур» — «Монпелье», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 09 Февраля 2025 года

    Страсбург

  • Франция. Кубок
    •  Страсбург 19:15 Монпелье

    Монпелье

  • Франция. Лига 1
    •

    «Страсбур»

    Турнирное положение: «Страсбур» привычно ходит в середняках Лиги 1. На текущий момент команда расположилась на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Страсбур» неплохо атакует, отличившись 33 забитыми мячами в 20 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 32 раза.

    Страсбург — Монпелье: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Страсбур» проиграл «Анже» (1:3).

    При этом до того команда минимально уступила «Ренну». А вот поединок с «Лиллем» завершился победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Страсбур» забил 6 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Страсбур» на 6 очков отстает на заветной первой шестерки. А вот оборона команды ошибается достаточно часто.

    При этом «Страсбур» традиционно сложно противостоит «Монпелье». В 5 очных поединках команда по разу победила и уступила.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда явно намерена пободаться за выход в еврокубки.

    «Монпелье»

    Турнирное положение: «Паладины» в текущем сезоне бьются за выживание в элите. Ныне команда находится на 17 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Монпелье» на 5 зачетных баллов отстает от спасительной 15 позиции. При этом оборона команды дала результативный сбой 46 раз в 20 поединках.

  • Хищник штрафной площади. Переход Ливая Гарсии укрепит чемпионские амбиции «Спартака»
  • «Народная команда» закладывает фундамент для предстоящей борьбы за золотые медали РПЛ
  • Сегодня

    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Паладины» дома были биты «Лансом» (0:2).

    До того команда нанесла поражение «Тулузе» (2:1). Плюс поединок с «Монако» также завершился натужной победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Монпелье» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Паладины» крайне нестабильны. Между тем, команде уже удалось оттолкнуться от дна таблицы.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Монпелье» в среднем забивает аккурат гол за матч. Да и до последней неудачи команда победила дважды кряду.

    Ситуация с травмированными у «паладинов» вполне благостная. Лазарет команды пустует, да и мотивация выбраться из зоны вылета огромная.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут искать свои шансы у ворот соперника. Да и оппонент в последних матчах не особо преуспевал.

    Статистика для ставок

    • «Паладины» уже 2 с половиной года не обыгрывают «Страсбур»

    • «Страсбур» проиграл в 2 своих последних матчах

    • «Монпелье» в среднем пропускает чаще 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Страсбур» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: «Монпелье» пытается выбраться из опасной зоны, и уж точно не будет лишь отсиживаться в тылах.

    «Страсбур» проиграл в двух своих последних поединках, да и вообще, не блещет стабильностью в игре и результатах.

    Ставка: «Монпелье» не проиграет за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.10

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Кудерметова — Паркс
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кудерметова — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лейтон Ориент — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  2.04
  • Прогноз на матч Потапова — Саснович
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бенчич — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Урал — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сельта — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Де Минор — Беллуччи
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Верона — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Штутарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Майнц — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Страсбур» — «Монпелье»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 09.02.2025. Прогнозы на футбол. «Страсбуру» победы не видать?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры