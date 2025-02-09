Страсбург
Монпелье
«Страсбур»
Турнирное положение: «Страсбур» привычно ходит в середняках Лиги 1. На текущий момент команда расположилась на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Страсбур» неплохо атакует, отличившись 33 забитыми мячами в 20 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 32 раза.
Страсбург — Монпелье: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Страсбур» проиграл «Анже» (1:3).
При этом до того команда минимально уступила «Ренну». А вот поединок с «Лиллем» завершился победой (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Страсбур» забил 6 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Страсбур» на 6 очков отстает на заветной первой шестерки. А вот оборона команды ошибается достаточно часто.
При этом «Страсбур» традиционно сложно противостоит «Монпелье». В 5 очных поединках команда по разу победила и уступила.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда явно намерена пободаться за выход в еврокубки.
«Монпелье»
Турнирное положение: «Паладины» в текущем сезоне бьются за выживание в элите. Ныне команда находится на 17 строчке турнирной таблицы.
Причем «Монпелье» на 5 зачетных баллов отстает от спасительной 15 позиции. При этом оборона команды дала результативный сбой 46 раз в 20 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Паладины» дома были биты «Лансом» (0:2).
До того команда нанесла поражение «Тулузе» (2:1). Плюс поединок с «Монако» также завершился натужной победой (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Монпелье» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Паладины» крайне нестабильны. Между тем, команде уже удалось оттолкнуться от дна таблицы.
При этом «Монпелье» в среднем забивает аккурат гол за матч. Да и до последней неудачи команда победила дважды кряду.
Ситуация с травмированными у «паладинов» вполне благостная. Лазарет команды пустует, да и мотивация выбраться из зоны вылета огромная.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут искать свои шансы у ворот соперника. Да и оппонент в последних матчах не особо преуспевал.
Статистика для ставок
- «Паладины» уже 2 с половиной года не обыгрывают «Страсбур»
- «Страсбур» проиграл в 2 своих последних матчах
- «Монпелье» в среднем пропускает чаще 2 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Страсбур» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
- 2.05Реал — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.82Эмполи — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.20Лейтон Ориент — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 15:15
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Прогноз: «Монпелье» пытается выбраться из опасной зоны, и уж точно не будет лишь отсиживаться в тылах.
«Страсбур» проиграл в двух своих последних поединках, да и вообще, не блещет стабильностью в игре и результатах.
Ставка: «Монпелье» не проиграет за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.10