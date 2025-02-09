9 февраля в 24-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Парма». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кальяри» — «Парма», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кальяри»

Турнирное положение: «Кальяри» по итогам 23-х туров итальянского первенства набрал 21 балл и находится в нижней половине турнирной таблицы.

Команда занимает 17-ю позицию в национальном чемпионате и только на один пункт опережает зону вылета (18-20-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 23-го тура Серии А сардинцы в своих стенах потерпели поражение от «Лацио» (1:2).

Перед этим коллектив также остался без очков, когда в 22-м туре итальянского первенства теперь уже на чужом поле оказался слабее «Торино» (0:2).

Не сыграют: травмированы — Зиту Лувумбу и Чиоччи, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Кальяри» проиграл, а в четырех последних матчах выиграл лишь раз при одной ничьей.

Это сулит хозяевам не лучшие шансы даже на ничью, пусть игра и состоится на их поле, хотя тот же уровень соперника, что и у них, все же предоставляет им возможность набрать три очка.

Роберто Пикколи — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.

«Парма»

Турнирное положение: «Парма» по итогам 23-х поединков итальянского первенства набрала 20 баллов и также борется за выживание в элите.

Команда занимает 18-ю строчку в зоне вылета и лишь на один пункт отстает от безопасной 17-й позиции, которую занимает нынешний соперник.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 23-го тура национального чемпионата «Крестоносцы» на своем поле потерпели поражение от «Лечче» (1:3).

Перед этим коллектив в 22-м туре национального первенства также остался без очков, когда в чужих стенах потерпел поражение от «Милана» (2:3).

Не сыграют: травмированы — Михейле, Эрнани, Ман, Бенедычак, Осорио, Ковальски, Чиркати и Шарпентье, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Парма» трижды проиграла, тогда как в пяти последних поединках не выиграла.

Такая форма не сулит гостям хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле, хотя нынешний соперник соответствует их классу, а значит эти шансы все же немалы.

Анже Бонни и Деннис Ман, который травмирован — лучшие бомбардиры команды в Серии А с семью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Кальяри» не выиграл

в трех из пяти последних матчей «Пармы» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Парма» проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кальяри» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.75, победа «Пармы» — в 4.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.17.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости проиграли. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

И хотя в трех из четырех последних матчей хозяева не выиграли, худшая форма гостей все же обещает стать решающим фактором.

Ставка: «Кальяри» победит за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Пармы».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.17