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    Кто возьмет верх в битве за выживание?

    «Кальяри» — «Парма». Гости идут в зоне вылета, но смогут ли они выиграть и вытолкнуть в нее хозяев? На что сделать ставку? Ответ — в прогнозе на футбол с коэффициентом 1.85

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    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Парма»
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    Роберто Пикколи
    9 февраля в 24-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Парма». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кальяри» — «Парма», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 09 Февраля 2025 года

    Кальяри

  • Кальяри
    •  Кальяри 17:00 Парма

    Парма

  • Парма
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    «Кальяри»

    Турнирное положение: «Кальяри» по итогам 23-х туров итальянского первенства набрал 21 балл и находится в нижней половине турнирной таблицы.

    Команда занимает 17-ю позицию в национальном чемпионате и только на один пункт опережает зону вылета (18-20-я строчки).

    Кальяри — Парма: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 23-го тура Серии А сардинцы в своих стенах потерпели поражение от «Лацио» (1:2).

    Перед этим коллектив также остался без очков, когда в 22-м туре итальянского первенства теперь уже на чужом поле оказался слабее «Торино» (0:2).

    Не сыграют: травмированы — Зиту Лувумбу и Чиоччи, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Кальяри» проиграл, а в четырех последних матчах выиграл лишь раз при одной ничьей.

    Это сулит хозяевам не лучшие шансы даже на ничью, пусть игра и состоится на их поле, хотя тот же уровень соперника, что и у них, все же предоставляет им возможность набрать три очка.

    Роберто Пикколи — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.

    «Парма»

    Турнирное положение: «Парма» по итогам 23-х поединков итальянского первенства набрала 20 баллов и также борется за выживание в элите.

    Команда занимает 18-ю строчку в зоне вылета и лишь на один пункт отстает от безопасной 17-й позиции, которую занимает нынешний соперник.

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  • 06/02/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 23-го тура национального чемпионата «Крестоносцы» на своем поле потерпели поражение от «Лечче» (1:3).

    Перед этим коллектив в 22-м туре национального первенства также остался без очков, когда в чужих стенах потерпел поражение от «Милана» (2:3).

    Не сыграют: травмированы — Михейле, Эрнани, Ман, Бенедычак, Осорио, Ковальски, Чиркати и Шарпентье, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Парма» трижды проиграла, тогда как в пяти последних поединках не выиграла.

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    Такая форма не сулит гостям хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, особенно на чужом поле, хотя нынешний соперник соответствует их классу, а значит эти шансы все же немалы.

    Анже Бонни и Деннис Ман, который травмирован — лучшие бомбардиры команды в Серии А с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Кальяри» не выиграл

    • в трех из пяти последних матчей «Пармы» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Парма» проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кальяри» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.75, победа «Пармы» — в 4.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.17.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости проиграли. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

    И хотя в трех из четырех последних матчей хозяева не выиграли, худшая форма гостей все же обещает стать решающим фактором.

    Ставка: «Кальяри» победит за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Пармы».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.17

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    «Кальяри» — «Парма»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 09.02.2025. Прогнозы на футбол. Кто возьмет верх в битве за выживание?
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