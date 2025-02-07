ЦСКА
Турнирное положение: «Армейцы» проводят не столь продуктивный сезон. Нынче команда пребывает на 6 строчке турнирной таблицы РПЛ.
При этом ЦСКА на 8 очков отстает от дуэта лидеров РПЛ. А вот забили москвичи 28 мячей в 18 поединках российского элитного дивизиона.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда Марко Николича не смогла победить. «Армейцы» в контрольной встрече расписали мировую с «Зенитом» (2:2).
При этом ЦСКА до того минимально переиграл «Ростов». А вот немногим ранее команда уверенно одолела «Ордабасы» (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 11 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Армейцы» постепенно набирают обороты. Подопечные Николича из 4 спаррингов выиграли в трех.
При этом ЦСКА весьма неплохо выглядит в созидательном плане. Да и одаренный форвард Тамерлан Мусаев явно способен улучшить голевую статистику.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Мусаев и его партнеры постараются вернуться на победный путь.
«Циндао Вест Коаст»
Турнирное положение: Эта команда является середняком китайской лиги. В последней чемпионате она финишировала на 10 месте.
Причем «Циндао Вест Коаст» в 30 поединках чемпионата настрелял 41 мяч. А вот в свои ворота команда пропустила 58 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Циндао Вест Коаст» переиграл «Ухань Фри Таунс» (3:1).
При этом до того команда подписала мировую с «Чэнду» (1:1). А вот поединок с «Чанчунь Ятай» завершился коллизией (0:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Циндао Вест Коаст» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Китайцы только начинают серию спаррингов. При этом оборона команды выглядит не лучшим образом.
Причем «Циндао Вест Коаст» в среднем пропускает почти 2 гола за матч. Да и более статусных оппонентов команда не боится!
Китайцы пока очень далеки от своих оптимальных кондиций. Да и стабильности в игре и результатов нет даже в первом приближении.
Нет сомнений, что номинальные гости будут вторым номером. Китайцы намерены дать бой столь сильному оппоненту.
Статистика для ставок
- Китайцы не проигрывали в 2 своих последних матчах
- ЦСКА победил в 3 спаррингах из 4
- «Армейцы» в среднем забивают реже 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.17. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 3.28.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.72 и 2.26.
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Прогноз: «Армейцы» наверняка поднатореют в плане реализации, да и настырный Мусаев скажет свое веское слово.
ЦСКА имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно будет активно атаковать.
Ставка: Победа ЦСКА за 2.17.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.62