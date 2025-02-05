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    «Сливочные» не заметят «Леганес»

    «Леганес» — «Реал» Мадрид. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Кубок Испании, 5 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Реал» Мадрид
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    Андрей Лунин
    5 февраля в 1/4 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Леганес» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Леганес» — «Реал» Мадрид, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 05 Февраля 2025 года

    Леганес

  • Леганес
    •  Леганес 23:00 Реал Мадрид

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •

    «Леганес»

    Турнирное положение: «Пепинерос» сражаются за сохранение прописки в Примере. На данный момент команда занимает 16 место в турнирной таблице.

    При этом «Леганес» на 2 зачетных балла опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 30 мячей в 22 матчах.

    Леганес — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пепинерос» уступили «Райо Вальекано» (0:1).

    До того команда не дала себя обыграть «Атлетику» (0:0). При этом чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Атлетико».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Леганес» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Энрик Франкеса — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Пепинерос» не столь результативно атакуют. Команда настреляла 19 мячей в 22 поединках испанского чемпионата.

    Матчи с «Реалом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Леганес» победил 1 раз при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться дать бой «сливочным». Вот только мадридцев они не могут обыграть уже 6 лет.

    «Реал» Мадрид

    Турнирное положение: Мадридцы по традиции бьются за трофеи на всех фронтах. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы Примеры.

    Причем «Реал» Мадрид на один зачетный балл опережает идущий следом «Атлетико». При этом в собственные ворота команда пропустила 21 мяч.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Мадридцы минимально уступили «Эспаньолу».

    До того команда Карло Анчелотти уверенно расправилась с «Брестом» (3:0). Причем с таким же счетом чуть ранее был обыгран «Вальядолид».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал» Мадрид добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 15 забитыми мячами при всего лишь 3 пропущенных.

    Не сыграют: Эдуарду Камавинга, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао — травмированы.

    Состояние команды: Мадридцы до последней коллизии победили 5 раз кряду. Да и на Кубок Испании Анчелотти явно соорудит некоторую кадровую ротацию.

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    При этом «Реал» Мадрид довольно неплохо выглядит в плане реализации. В 22 матчах Примеры «сливочные» наколотили 50 мячей.

    В кадровом плане у команды нынче не самая благостная ситуация. Несколько игроков основной обоймы пребывают в клубном лазарете.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Мадридцы намерены реабилитироваться за последнюю коллизию.

    Статистика для ставок

    • «Реал» Мадрид до последней коллизии выиграл 5 раз кряду

    • Мадридцы уже 6 лет не проигрывают «Леганесу»

    • «Леганес» в среднем забивает реже одного мяча за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: «Реал» Мадрид наверняка постарается быстро вернуться на победный путь, и уж точно будет активно атаковать.

    Мадридцы сильны в плане реализации, да и оппонент явно не блещет стабильностью результатов.

    Ставка: Фора «Реала» Мадрид -1.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

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    «Леганес» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 05.02.2025. Прогнозы на футбол. «Сливочные» не заметят «Леганес»
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