Леганес
Реал Мадрид
«Леганес»
Турнирное положение: «Пепинерос» сражаются за сохранение прописки в Примере. На данный момент команда занимает 16 место в турнирной таблице.
При этом «Леганес» на 2 зачетных балла опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 30 мячей в 22 матчах.
Леганес — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пепинерос» уступили «Райо Вальекано» (0:1).
До того команда не дала себя обыграть «Атлетику» (0:0). При этом чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Атлетико».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Леганес» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: Энрик Франкеса — травмирован.
Состояние команды: «Пепинерос» не столь результативно атакуют. Команда настреляла 19 мячей в 22 поединках испанского чемпионата.
Матчи с «Реалом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Леганес» победил 1 раз при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться дать бой «сливочным». Вот только мадридцев они не могут обыграть уже 6 лет.
«Реал» Мадрид
Турнирное положение: Мадридцы по традиции бьются за трофеи на всех фронтах. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы Примеры.
Причем «Реал» Мадрид на один зачетный балл опережает идущий следом «Атлетико». При этом в собственные ворота команда пропустила 21 мяч.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Мадридцы минимально уступили «Эспаньолу».
До того команда Карло Анчелотти уверенно расправилась с «Брестом» (3:0). Причем с таким же счетом чуть ранее был обыгран «Вальядолид».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал» Мадрид добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 15 забитыми мячами при всего лишь 3 пропущенных.
Не сыграют: Эдуарду Камавинга, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао — травмированы.
Состояние команды: Мадридцы до последней коллизии победили 5 раз кряду. Да и на Кубок Испании Анчелотти явно соорудит некоторую кадровую ротацию.
При этом «Реал» Мадрид довольно неплохо выглядит в плане реализации. В 22 матчах Примеры «сливочные» наколотили 50 мячей.
В кадровом плане у команды нынче не самая благостная ситуация. Несколько игроков основной обоймы пребывают в клубном лазарете.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Мадридцы намерены реабилитироваться за последнюю коллизию.
Статистика для ставок
- «Реал» Мадрид до последней коллизии выиграл 5 раз кряду
- Мадридцы уже 6 лет не проигрывают «Леганесу»
- «Леганес» в среднем забивает реже одного мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.
- 2.85Зенит — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: «Реал» Мадрид наверняка постарается быстро вернуться на победный путь, и уж точно будет активно атаковать.
Мадридцы сильны в плане реализации, да и оппонент явно не блещет стабильностью результатов.
Ставка: Фора «Реала» Мадрид -1.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.50