5 февраля в 1/4 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Леганес» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Леганес» — «Реал» Мадрид, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Леганес»

Турнирное положение: «Пепинерос» сражаются за сохранение прописки в Примере. На данный момент команда занимает 16 место в турнирной таблице.

При этом «Леганес» на 2 зачетных балла опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 30 мячей в 22 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пепинерос» уступили «Райо Вальекано» (0:1).

До того команда не дала себя обыграть «Атлетику» (0:0). При этом чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Атлетико».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Леганес» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Энрик Франкеса — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Пепинерос» не столь результативно атакуют. Команда настреляла 19 мячей в 22 поединках испанского чемпионата.

Матчи с «Реалом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Леганес» победил 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться дать бой «сливочным». Вот только мадридцев они не могут обыграть уже 6 лет.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: Мадридцы по традиции бьются за трофеи на всех фронтах. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы Примеры.

Причем «Реал» Мадрид на один зачетный балл опережает идущий следом «Атлетико». При этом в собственные ворота команда пропустила 21 мяч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Мадридцы минимально уступили «Эспаньолу».

До того команда Карло Анчелотти уверенно расправилась с «Брестом» (3:0). Причем с таким же счетом чуть ранее был обыгран «Вальядолид».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал» Мадрид добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 15 забитыми мячами при всего лишь 3 пропущенных.

Не сыграют: Эдуарду Камавинга, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао — травмированы.

Состояние команды: Мадридцы до последней коллизии победили 5 раз кряду. Да и на Кубок Испании Анчелотти явно соорудит некоторую кадровую ротацию.

При этом «Реал» Мадрид довольно неплохо выглядит в плане реализации. В 22 матчах Примеры «сливочные» наколотили 50 мячей.

В кадровом плане у команды нынче не самая благостная ситуация. Несколько игроков основной обоймы пребывают в клубном лазарете.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Мадридцы намерены реабилитироваться за последнюю коллизию.

Статистика для ставок

«Реал» Мадрид до последней коллизии выиграл 5 раз кряду

Мадридцы уже 6 лет не проигрывают «Леганесу»

«Леганес» в среднем забивает реже одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.

Прогноз: «Реал» Мадрид наверняка постарается быстро вернуться на победный путь, и уж точно будет активно атаковать.

Мадридцы сильны в плане реализации, да и оппонент явно не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Фора «Реала» Мадрид -1.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50