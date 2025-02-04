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    «Кларетовые» быстро возьмут своё

    «Бёрнли» — «Оксфорд Юнайтед». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 4 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бёрнли» — «Оксфорд Юнайтед»
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    «Бёрнли»
    4 февраля в 31-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Бёрнли» и «Оксфорд Юнайтед». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Бёрнли» — «Оксфорд Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 04 Февраля 2025 года

    Бёрнли

  • Бёрнли
    •  Бёрнли 22:45 Оксфорд Юнайтед

    Оксфорд Юнайтед

  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Бёрнли»

    Турнирное положение: «Кларетовые» сражаются за прямое повышение в классе. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бёрнли» отстает от топ-2 лишь на 3 зачетных балла. А вот отличилась команда 36 забитыми мячами при всего 9 пропущенных в свои ворота.

    Бёрнли — Оксфорд Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Кларетовые» не смогли переиграть «Портсмут» (0:0).

    А вот до того команда подписала мировую с «Лидсом» (0:0). При этом поединок с «Плимутом» завершился настоящей феерией (5:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Бёрнли» забил 8 мячей при всего одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Кларетовые» в последних двух поединках не сумели отличиться. Зато не пропускает команда уже 4 матча кряду.

    Матчи с «Оксфорд Юнайтед» для команды традиционно складываются успешно. Из трех очных поединков «Бёрнли» победил 2 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Кларетовые» явно планируют вернуться на победный путь.

    «Оксфорд Юнайтед»

    Турнирное положение: «Юс» бьются за выживание в Чемпионшипе. Ныне команда находится на 16 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Оксфорд Юнайтед» относительно неплохо атакует, отличившись 34 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 44 раза в 30 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела недостаточно успешно. «Юс» не смогли одолеть «Бристоль Сити» (1:1).

    До того команда расписала сухую мировую со «Сток Сити». А вот тяжелый поединок с «Лутон Тауном» завершился победой (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Оксфорд Юнайтед» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Эллиотт Мур — травмирован.

    Состояние команды: «Юс» проводят довольно-таки уверенный отрезок. При этом команда не проигрывает уже без малого месяц.

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    При этом «Оксфорд Юнайтед» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот гандикап от опасной зоны составляет 10 зачетных баллов.

    «Юс» ныне заметно прибавляют в плане игры и результатов. Да и вообще, команда способна дать бой кому угодно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Оксфорд Юнайтед» постарается не дать разогнаться атаке соперника.

    Статистика для ставок

    • «Оксфорд Юнайтед» не проигрывает уже почти месяц

    • «Бёрнли» пропускает реже всех в лиге — всего 9 мячей

    • «Кларетовые» не пропускали в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бёрнли» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

    Прогноз: Фактор своего поля и повышенная мотивация запрыгнуть в дуэт лидеров станут главными слагаемыми победы «кларетовых».

    «Бёрнли» имеет некоторые сложности в плане реализации, так что явно постарается их устранить как можно скорее.

    Ставка: Победа «Бёрнли» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.50

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    «Бёрнли» — «Оксфорд Юнайтед»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 04.02.2025. Прогнозы на футбол. «Кларетовые» быстро возьмут своё
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