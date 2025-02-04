Бёрнли
Оксфорд Юнайтед
«Бёрнли»
Турнирное положение: «Кларетовые» сражаются за прямое повышение в классе. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Бёрнли» отстает от топ-2 лишь на 3 зачетных балла. А вот отличилась команда 36 забитыми мячами при всего 9 пропущенных в свои ворота.
Бёрнли — Оксфорд Юнайтед: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Кларетовые» не смогли переиграть «Портсмут» (0:0).
А вот до того команда подписала мировую с «Лидсом» (0:0). При этом поединок с «Плимутом» завершился настоящей феерией (5:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Бёрнли» забил 8 мячей при всего одном пропущенном в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кларетовые» в последних двух поединках не сумели отличиться. Зато не пропускает команда уже 4 матча кряду.
Матчи с «Оксфорд Юнайтед» для команды традиционно складываются успешно. Из трех очных поединков «Бёрнли» победил 2 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Кларетовые» явно планируют вернуться на победный путь.
«Оксфорд Юнайтед»
Турнирное положение: «Юс» бьются за выживание в Чемпионшипе. Ныне команда находится на 16 строчке турнирной таблицы.
Причем «Оксфорд Юнайтед» относительно неплохо атакует, отличившись 34 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 44 раза в 30 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела недостаточно успешно. «Юс» не смогли одолеть «Бристоль Сити» (1:1).
До того команда расписала сухую мировую со «Сток Сити». А вот тяжелый поединок с «Лутон Тауном» завершился победой (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Оксфорд Юнайтед» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Эллиотт Мур — травмирован.
Состояние команды: «Юс» проводят довольно-таки уверенный отрезок. При этом команда не проигрывает уже без малого месяц.
При этом «Оксфорд Юнайтед» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот гандикап от опасной зоны составляет 10 зачетных баллов.
«Юс» ныне заметно прибавляют в плане игры и результатов. Да и вообще, команда способна дать бой кому угодно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Оксфорд Юнайтед» постарается не дать разогнаться атаке соперника.
Статистика для ставок
- «Оксфорд Юнайтед» не проигрывает уже почти месяц
- «Бёрнли» пропускает реже всех в лиге — всего 9 мячей
- «Кларетовые» не пропускали в 4 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бёрнли» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 8.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.
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Прогноз: Фактор своего поля и повышенная мотивация запрыгнуть в дуэт лидеров станут главными слагаемыми победы «кларетовых».
«Бёрнли» имеет некоторые сложности в плане реализации, так что явно постарается их устранить как можно скорее.
Ставка: Победа «Бёрнли» в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.50