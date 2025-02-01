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    Догонит ли «Монако» «Марсель»?

    «Монако» — «Осер». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига 1, 1 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Осер»
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    Александр Головин («Монако»)
    1 февраля в 20-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монако» — «Осер». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монако» — «Осер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 01 Февраля 2025 года

    Монако

  • Монако
    •  Монако 21:00 Осер

    Осер

  • Осер
    •

    «Монако»

    Турнирное положение: «Монако» после 19-ти туров национального чемпионата Франции находится в зоне Лиги чемпионов на третьей позиции.

    «Монако» набрал 34 балла и на 13 баллов отстает от лидера ПСЖ, а также на три — от второго «Марселя», тогда как четвертую «Ниццу» опережает на один пункт.

    Монако — Осер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках заключительного тура основного раунда Лиги чемпионов клуб на чужом поле потерпел разгром от «Интера» (0:3).

    Ранее в 19-м туре французского первенства коллектив на этот раз уже в домашних стенах в результативной игре уже одержал победу над «Ренном» — 3:2.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Синьо и Балогун, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Монако» выиграл лишь дважды при четырех поражениях и одной ничьей.

    Очевидно, что это говорит о не лучшей форме коллектива и сулит вроде как не лучшие шансы на успех, тем не менее, если учесть явное преимущество в классе и фактор своего поля, они все же высоки.

    Эльесс Бен Сегир — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с пятью голами.

    «Осер»

    Турнирное положение: «Осер» после 19-ти туров национального чемпионата Франции находится в нижней половине таблицы на 11-й позиции.

    «Осер» набрал 23 очка и на шесть баллов опережает зону плей-офф за выживание в элите (16-е место), а также на восемь пунктов — зону вылета.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 19-го тура французского первенства бургундский клуб на своем поле разошелся вничью с «Сент-Этьеном» (1:1).

    Перед этим в 18-м туре французского чемпионата коллектив в чужих стенах и вовсе остался без очков, уступив конкуренту в борьбе за выживание «Анже» (0:2).

    Не сыграют: травмированы — Траоре, Дануа, Буаи-Кьяла и Кулибали, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Осер» ни разу не выиграл при четырех поражениях и четырех ничьих

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    Очевидно, что это говорит о плохой форме гостей, что сулит им мизерные шансы даже на ничью, особенно на чужом поле и против превосходящего в классе соперника.

    Амед Траоре, который травмирован — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Монако» проиграл

    • в четырех из семи последних матчей «Осер» не проиграл

    • в трех последних матчах «Осера» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.33. Ничья — в 5.60, победа «Осера» — в 8.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.47 и 2.65.

    Прогноз: в шести из девяти последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было в их двух из трех последних выездных поединков.

    Между тем, в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Осера».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.65.

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    «Монако» — «Осер»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 01.02.2025. Прогнозы на футбол. Догонит ли «Монако» «Марсель»?
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