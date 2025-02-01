Монако
Осер
«Монако»
Турнирное положение: «Монако» после 19-ти туров национального чемпионата Франции находится в зоне Лиги чемпионов на третьей позиции.
«Монако» набрал 34 балла и на 13 баллов отстает от лидера ПСЖ, а также на три — от второго «Марселя», тогда как четвертую «Ниццу» опережает на один пункт.
Монако — Осер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках заключительного тура основного раунда Лиги чемпионов клуб на чужом поле потерпел разгром от «Интера» (0:3).
Ранее в 19-м туре французского первенства коллектив на этот раз уже в домашних стенах в результативной игре уже одержал победу над «Ренном» — 3:2.
Не сыграют: травмированы — Синьо и Балогун, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Монако» выиграл лишь дважды при четырех поражениях и одной ничьей.
Очевидно, что это говорит о не лучшей форме коллектива и сулит вроде как не лучшие шансы на успех, тем не менее, если учесть явное преимущество в классе и фактор своего поля, они все же высоки.
Эльесс Бен Сегир — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с пятью голами.
«Осер»
Турнирное положение: «Осер» после 19-ти туров национального чемпионата Франции находится в нижней половине таблицы на 11-й позиции.
«Осер» набрал 23 очка и на шесть баллов опережает зону плей-офф за выживание в элите (16-е место), а также на восемь пунктов — зону вылета.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 19-го тура французского первенства бургундский клуб на своем поле разошелся вничью с «Сент-Этьеном» (1:1).
Перед этим в 18-м туре французского чемпионата коллектив в чужих стенах и вовсе остался без очков, уступив конкуренту в борьбе за выживание «Анже» (0:2).
Не сыграют: травмированы — Траоре, Дануа, Буаи-Кьяла и Кулибали, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Осер» ни разу не выиграл при четырех поражениях и четырех ничьих
Очевидно, что это говорит о плохой форме гостей, что сулит им мизерные шансы даже на ничью, особенно на чужом поле и против превосходящего в классе соперника.
Амед Траоре, который травмирован — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с восемью голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Монако» проиграл
- в четырех из семи последних матчей «Осер» не проиграл
- в трех последних матчах «Осера» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Монако» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.33. Ничья — в 5.60, победа «Осера» — в 8.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.47 и 2.65.
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Прогноз: в шести из девяти последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было в их двух из трех последних выездных поединков.
Между тем, в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Осера».
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.65.