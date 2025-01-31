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    Совершит ли «Эюпспор» блицкриг?

    «Эюпспор» — «Сивасспор». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Суперлига, 31 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Эюпспор» — «Сивасспор»
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    «Эюпспор»
    31 января в 22-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Эюпспор» и «Сивасспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эюпспор» — «Сивасспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 31 Января 2025 года

    Эюпспор

  • Стамбул
    •  Эюпспор 20:00 Сивасспор

    Сивасспор

  • Сивас
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    «Эюпспор»

    Турнирное положение: «Эюпспор» бьется за попадание в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Эюпспор» на 4 очка отстает от третьей позиции. А вот отличилась команда 33 забитыми мячами в 20 матчах чемпионата Турции.

    Эюпспор — Сивасспор: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. С минимальным счетом она переиграла «Бодрумспор».

    А вот до того команда уверенно расправилась с «Аланьяспором» (3:0). При этом поединок с «Болуспором» также завершился викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Эюпспор» забил 10 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Луккас Кларо, Берке Озер — дисквалифицированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Эюпспор» проводит весьма продуктивный отрезок. Команда победила в 4 своих последних матчах.

    C «Сивасспором» команда пересекалась лишь однажды. Полгода назад «Эюпспор» минимально одолел соперника.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда твердо намерена побороться за попадание на пьедестал.

    «Сивасспор»

    Турнирное положение: Эта команда сражается за сохранение прописки в элите. Ныне она находится на 13 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Сивасспор» относительно прилично атакует, отличившись 26 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 34 раза в 20 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. Дома она уверенно переиграла «Кайсериспор» (5:2).

    До того команда была разгромлена «Трабзонспором» (0:4). А вот поединок с «Аланьяспором» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сивасспор» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Сивасспор» переживает не самый простой этап. Зато команда оторвалась на 7 очков от зоны вылета.

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    При этом «Сивасспор» в среднем забивает чаще гола за матч. А вот оборона ошибается уж слишком часто.

    Команда до последней виктории не могла победить 4 матча подряд. Причем в тех поединках она сумела забить всего один мяч.

    Безусловно, номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Вот только команде срочно нужно прибавлять в плане надежности тылов.

    Статистика для ставок

    • «Эюпспор» не пропускал в 3 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

    • «Эюпспор» победил в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эюпспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.83 и 2.03.

    Прогноз: «Эюпспор» выглядит сильнее соперника, и явно начнет поединок с активных атакующих акций.

    Номинальные хозяева всеми силами пытаются закрепиться в лидирующей группе, да и оппонент пропускает многовато.

    Ставка: Победа «Эюпспора» в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.03

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    «Эюпспор» — «Сивасспор»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 31.01.2025. Прогнозы на футбол. Совершит ли «Эюпспор» блицкриг?
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