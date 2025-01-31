31 января в 22-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Эюпспор» и «Сивасспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эюпспор» — «Сивасспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эюпспор»

Турнирное положение: «Эюпспор» бьется за попадание в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Эюпспор» на 4 очка отстает от третьей позиции. А вот отличилась команда 33 забитыми мячами в 20 матчах чемпионата Турции.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. С минимальным счетом она переиграла «Бодрумспор».

А вот до того команда уверенно расправилась с «Аланьяспором» (3:0). При этом поединок с «Болуспором» также завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Эюпспор» забил 10 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Луккас Кларо, Берке Озер — дисквалифицированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Эюпспор» проводит весьма продуктивный отрезок. Команда победила в 4 своих последних матчах.

C «Сивасспором» команда пересекалась лишь однажды. Полгода назад «Эюпспор» минимально одолел соперника.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда твердо намерена побороться за попадание на пьедестал.

«Сивасспор»

Турнирное положение: Эта команда сражается за сохранение прописки в элите. Ныне она находится на 13 строчке турнирной таблицы.

Причем «Сивасспор» относительно прилично атакует, отличившись 26 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 34 раза в 20 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. Дома она уверенно переиграла «Кайсериспор» (5:2).

До того команда была разгромлена «Трабзонспором» (0:4). А вот поединок с «Аланьяспором» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сивасспор» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сивасспор» переживает не самый простой этап. Зато команда оторвалась на 7 очков от зоны вылета.

При этом «Сивасспор» в среднем забивает чаще гола за матч. А вот оборона ошибается уж слишком часто.

Команда до последней виктории не могла победить 4 матча подряд. Причем в тех поединках она сумела забить всего один мяч.

Безусловно, номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Вот только команде срочно нужно прибавлять в плане надежности тылов.

Статистика для ставок

«Эюпспор» не пропускал в 3 своих последних матчах

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

«Эюпспор» победил в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эюпспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.83 и 2.03.

Прогноз: «Эюпспор» выглядит сильнее соперника, и явно начнет поединок с активных атакующих акций.

Номинальные хозяева всеми силами пытаются закрепиться в лидирующей группе, да и оппонент пропускает многовато.

Ставка: Победа «Эюпспора» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.03