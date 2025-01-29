29 января в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Динамо» Загреб и «Милан». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Загреб — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Загреб

Турнирное положение: загребский коллектив все еще претендует на то, чтобы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

Сейчас в активе «синих» 8 очков и 26-я строчка в турнирной таблице. Загребцы смогли забить всего 10 мячей, а в свои ворота пропустили 18.

Последние матчи: динамовцы в последнем туре хорватского чемпионата переиграли «Истру» (3:1).

До этого команда из Загреба победила «Вараждин» (3:2), но уступила «Локомотиве» (1:3).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

В Лиге чемпионов же команда из столицы Хорватии уступила «Арсеналу» (0:3) и сыграла вничью с «Селтиком» (0:0).

Не сыграют: в стане столичного коллектива травмированы Кевин Теофиль-Катрин, Петар Сучич и Бруно Петкович.

Состояние команды: в чемпионате Хорватии «Динамо» располагается пока что на третьем месте и отстает от лидеров на четыре балла, но в любом случае подопечные Фабио Каннаваро борются за чемпионский титул и остаются фаворитами турнира.

А вот для выхода в плей-офф Лиги чемпионов «Динамо» нужно только побеждать. Это будет сделать крайне сложно, поэтому этот матч может стать последним для команды в этом розыгрыше ЛЧ.

«Милан»

Турнирное положение: команда из одноименного города уже обеспечила себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

Миланцы смогли набрать 15 очков и идут на шестой строчке в турнирной таблице.

«Дьяволы» смогли 13 раз поразить ворота соперника и девять раз пропустили в свои.

Последние матчи: в Лиге чемпионов команда из Милана смогли переиграть «Жирону» (1:0) и «Црвену Звезду» (2:1).

В чемпионате страны же «россо-нери» проиграли «Ювентусу» (0:2) и победили «Комо» (2:0).

Также до этого миланский коллектив сыграл вничью с «Кальяри» (1:1).

Не сыграют: в лазарете «красно-черных» находятся Эмерсон Роял, Алессандро Флоренци, Рубен Лофтус-Чик и Малик Тиау.

Состояние команды: если в Лиге чемпионов у подопечных Сержиу Консейсау все хорошо и они точно будут в плей-офф, то вот в чемпионат «Милан» пока что звезд с неба не хватает.

Сейчас «Милан» идет только восьмым и уже намного отстал даже от зоны Лиги чемпионов. Команде нужно подниматься в чемпионате страны и стараться как можно дальше пробиться в самом престижном клубном турнире Европы.

Статистика для ставок

«Динамо» Загреб выиграл только 2 из последних 10 официальных матчей

«Милан» проиграл только 1 из последних 10 матчей во всех турнирах

В последней очной встрече в 2022 году «Милан» разгромил «Динамо» со счетом 4:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.70, а победа «Динамо» — в 5.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.47 и 2.70.

Прогноз: «Милан» в хорошей форме и сильнее соперника, поэтому должен уверенно побеждать в Загребе.

Ставка: победа «Милана» с форой-1,5 за 2.30.

Прогноз: игра может получиться результативной, в последнее время обе команды регулярно пропускают.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.10.