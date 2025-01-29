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    Будут ли у «Милана» проблемы с загребским «Динамо»?

    «Динамо» Загреб — «Милан». Итальянцам нужна победа — какая ставка окажется выигрышной 29 января? Ответ — в нашем прогнозе на Лигу чемпионов с коэффициентами 2.30 и 2.10

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Загреб — «Милан»
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    Тиджани Рейндерс («Милан»)
    29 января в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Динамо» Загреб и «Милан». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Загреб — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 29 Января 2025 года

    Динамо З

  • Загреб
    •  Динамо З 23:00 Милан

    Милан

  • Милан
    •

    «Динамо» Загреб

    Турнирное положение: загребский коллектив все еще претендует на то, чтобы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

    Сейчас в активе «синих» 8 очков и 26-я строчка в турнирной таблице. Загребцы смогли забить всего 10 мячей, а в свои ворота пропустили 18.

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    Последние матчи: динамовцы в последнем туре хорватского чемпионата переиграли «Истру» (3:1).

    До этого команда из Загреба победила «Вараждин» (3:2), но уступила «Локомотиве» (1:3).

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    В Лиге чемпионов же команда из столицы Хорватии уступила «Арсеналу» (0:3) и сыграла вничью с «Селтиком» (0:0).

    Не сыграют: в стане столичного коллектива травмированы Кевин Теофиль-Катрин, Петар Сучич и Бруно Петкович.

    Состояние команды: в чемпионате Хорватии «Динамо» располагается пока что на третьем месте и отстает от лидеров на четыре балла, но в любом случае подопечные Фабио Каннаваро борются за чемпионский титул и остаются фаворитами турнира.

    А вот для выхода в плей-офф Лиги чемпионов «Динамо» нужно только побеждать. Это будет сделать крайне сложно, поэтому этот матч может стать последним для команды в этом розыгрыше ЛЧ.

    «Милан»

    Турнирное положение: команда из одноименного города уже обеспечила себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

    Миланцы смогли набрать 15 очков и идут на шестой строчке в турнирной таблице.

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    • «Дьяволы» смогли 13 раз поразить ворота соперника и девять раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в Лиге чемпионов команда из Милана смогли переиграть «Жирону» (1:0) и «Црвену Звезду» (2:1).

    В чемпионате страны же «россо-нери» проиграли «Ювентусу» (0:2) и победили «Комо» (2:0).

    Также до этого миланский коллектив сыграл вничью с «Кальяри» (1:1).

    Не сыграют: в лазарете «красно-черных» находятся Эмерсон Роял, Алессандро Флоренци, Рубен Лофтус-Чик и Малик Тиау.

    Состояние команды: если в Лиге чемпионов у подопечных Сержиу Консейсау все хорошо и они точно будут в плей-офф, то вот в чемпионат «Милан» пока что звезд с неба не хватает.

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    Сейчас «Милан» идет только восьмым и уже намного отстал даже от зоны Лиги чемпионов. Команде нужно подниматься в чемпионате страны и стараться как можно дальше пробиться в самом престижном клубном турнире Европы.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Загреб выиграл только 2 из последних 10 официальных матчей

    • «Милан» проиграл только 1 из последних 10 матчей во всех турнирах

    • В последней очной встрече в 2022 году «Милан» разгромил «Динамо» со счетом 4:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.70, а победа «Динамо» — в 5.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.47 и 2.70.

    Прогноз: «Милан» в хорошей форме и сильнее соперника, поэтому должен уверенно побеждать в Загребе.

    Ставка: победа «Милана» с форой-1,5 за 2.30.

    Прогноз: игра может получиться результативной, в последнее время обе команды регулярно пропускают.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.10.

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    «Динамо» Загреб — «Милан»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 29.01.2025. Прогнозы на футбол. Будут ли у «Милана» проблемы с загребским «Динамо»?
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