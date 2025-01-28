28 января в отложенном матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Портсмут» и «Миллуолл». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Портсмут» — «Миллуолл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Портсмут»

Турнирное положение: «Портсмут» по итогам 28-ми матчей английского Чемпионшипа находится рядом с зоной вылета (22-24-я позиции).

Команда лишь на два балла опережает «трясину», которая понижает в классе, а также на пять очков отстает от соперника в грядущем поединке.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 29-го тура второго дивизиона клуб на чужом поле потерпел поражение от «Вест Бромвича» (1:5).

Ранее «Помпи» в 28-м туре национального чемпионата на своем поле одержали победу над «Сток Сити» с крупным результатом — 3:1.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — О'Махоуни, Пул, Йенги, Лейн, Фаррелл, Боуэт, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Портсмут» четыре раза проиграл при двух победах.

Это говорит о не лучшей форме коллектива, тем не менее, фактор своего поля, а также проблемы соперника, все же позволяют ему рассчитывать на успех.

Каллум Ланг — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе с 10-ю голами.

«Миллуолл»

Турнирное положение: «Миллуолл» по итогам 28-ми поединков английского Чемпионшипа находится на 16-й позиции внизу турнирной таблицы.

Команда на семь очков опережает зону вылета (22-24-я позиции), а также на 10 баллов отстает от зоны плей-офф за выход в Премьер-лигу (топ-6).

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 29-го тура второго дивизиона клуб на чужом поле одержал победу над «Лутон Таун» (1:0).

Перед этим в 28-м туре национального первенства «Львы» потеряли очки, когда в домашних стенах поделили очки с «Кардифф Сити» с результатом 2:2.

Не сыграют: травмированы — Азиз, Эмаху, Кобурн, Леонард, Макнамара, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Миллуолл» выиграла лишь дважды при трех ничьих и трех поражениях.

Такая форма говорит о не лучших шансах гостей на победу, тем не менее, она сулит неплохие перспективы хотя бы на ничью, что будет нелегко на выезде.

Данкан Уотмор — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Миллуолла» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Портсмута» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Портсмута» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Портсмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.20, победа «Миллуолла» — в 2.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.63.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

И хотя в трех из четырех последних матчей гостей было иначе, результативность поединков хозяев поля должна стать решающим фактором.

Ставка: обе команды забьют за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Портсмута».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30