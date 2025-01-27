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    Команда Бензема сразу добьется своего

    «Дамак» — «Аль-Иттихад». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 27 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Иттихад Джидда
    Прогноз и ставки на «Дамак» — «Аль-Иттихад»
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    Карим Бензема
    27 января в 17-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Дамак» и «Аль-Иттихад». Начало игры — в 17:05 мск. Ставка и прогноз на матч «Дамак» — «Аль-Иттихад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 27 Января 2025 года

    Дамак

  • Хамис-Мушайт
    •  Дамак 17:05 Аль-Иттихад

    Аль-Иттихад

  • Джидда
    •

    «Дамак»

    Турнирное положение: Эта команда привычно ходит в середняках лиги. На текущий момент она расположилась на 10 месте турнирной таблицы аравийского чемпионата.

    При этом «Дамак» не столь мощно атакует, отличившись всего 23 забитыми мячами в 16 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 28 раз.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Дамак» потерпел поражение от «Аль-Фата» (1:2).

    При этом до того команда по всем статьям уступила «Аль-Иттифаку» (0:3). А вот поединок с «Аль-Раедом» завершился уверенной победой (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Дамак» забил 5 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Дамак» всего на 5 зачетных баллов опережает опасную зону. Да и оборона команды ошибается частенько.

    При этом «Дамак» традиционно неудачно противостоит «Аль-Иттихаду». Из пяти последних очных поединков команда победила в одном при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Вот только тягаться с лидером команде будет крайне непросто.

    «Аль-Иттихад»

    Турнирное положение: «Аль-Иттихад» в текущем сезоне сражается за чемпионский титул. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Иттихад» настрелял 39 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой всего 12 раз в 16 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. Дома она переиграла «Аль-Шабаб» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Аль-Раеду» (4:1). А вот скромную «Аль-Фейху» обыграть не удалось — ничья 1:1.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Иттихад» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Иттихад» победил в двух своих последних матчах. Команда делит первую строчку с «Аль-Хилялем».

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    При этом «Аль-Иттихад» в среднем забивает больше двух голов за матч. А вот оборона команды дает результативные сбои реже раза за матч.

    Отличный сезон выдает неувядающий Карим Бензема. Звездный француз наколотил уже 12 мячей в чемпионате.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут максимально активны в атаке. Бензема и его партнеры не намерены терять очки на ровном месте.

    Статистика для ставок

    • «Дамак» в среднем забивает немногим более гола за матч

    • «Аль-Иттихад» забивает в среднем чаще 2 мячей за матч

    • «Аль-Иттихад» победил в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.38.

    Прогноз: «Аль-Иттихад» борется за чемпионство, и уж точно сразу же будет активно атаковать.

    Номинальные гости выглядят явно сильнее соперника, да и фактор наличия в составе Бензема явно поможет.

    Ставка: Победа «Аль-Иттихада» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

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    «Дамак» — «Аль-Иттихад»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 27.01.2025. Прогнозы на футбол. Команда Бензема сразу добьется своего
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