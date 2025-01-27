Аль-Кадисия
Аль-Хиляль
«Аль-Кадисия»
Турнирное положение: Эта команда проводит весьма приличный сезон. На текущий момент она расположилась на 3 месте турнирной таблицы аравийского чемпионата.
При этом «Аль-Кадисия» не столь мощно атакует, отличившись всего 24 забитыми мячами в 16 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила лишь 11 раз.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Аль-Кадисия» переиграл «Аль-Орубу» (2:0).
При этом до того команда уверенно одолела «Аль-Вехду» (3:0). А вот поединок с «Аль-Таавуном» завершился досадной коллизией (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Аль-Кадисия» забил 11 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Кадисия» на 9 зачетных баллов отстает от дуэта лидеров. Да и оборона команды ошибается нечасто.
При этом «Аль-Кадисия» традиционно неудачно противостоит «Аль-Хилялю». Шесть последних очных поединков завершились для команды поражениями.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Вот только «Аль-Хиляль» команда не может обыграть уже без малого 19 лет.
«Аль-Хиляль»
Турнирное положение: «Аль-Хиляль» в текущем сезоне привычно бьется за чемпионство. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.
Причем «Аль-Хиляль» настрелял 52 мяча в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 15 раз в 16 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. Дома она уверенно переиграла «Аль-Вехду» (4:1).
До того команда нанесла сокрушительное поражение «Аль-Фату» (9:0). Плюс поединок с «Аль-Орубой» также завершился убедительной викторией (5:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Хиляль» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 23 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Хиляль» на данном этапе сносит всех и вся на своем пути. Вот только команда пока делит первую строчку с «Аль-Иттихадом».
При этом «Аль-Хиляль» в среднем забивает больше трех голов за матч. А вот оборона команды дает результативные сбои чуть реже раза за матч.
Плюс команда выиграла в трех последних поединках кряду. Да и в этой встрече она явно будет действовать первым номером.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут максимально активны в атаке. Александар Митрович и его партнеры намерены продолжить свой мощный ход.
Статистика для ставок
- «Аль-Кадисия» в среднем забивает немногим более гола за матч
- «Аль-Хиляль» забивает в среднем чаще 3 мячей за матч
- «Аль-Кадисия» почти 19 лет не может обыграть «Аль-Хиляль»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.
- 2.30Барселона — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Аль-Хиляль» борется за чемпионство, и уж точно сразу же будет активно атаковать.
«Аль-Кадисия» довольно сильна, однако тягаться с грандом аравийского футбола команде вряд ли по силам.
Ставка: Победа «Аль-Хиляля» в 1 тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.25