27 января в 17-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Кадисия» и «Аль-Хиляль». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Кадисия» — «Аль-Хиляль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аль-Кадисия»

Турнирное положение: Эта команда проводит весьма приличный сезон. На текущий момент она расположилась на 3 месте турнирной таблицы аравийского чемпионата.

При этом «Аль-Кадисия» не столь мощно атакует, отличившись всего 24 забитыми мячами в 16 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила лишь 11 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Аль-Кадисия» переиграл «Аль-Орубу» (2:0).

При этом до того команда уверенно одолела «Аль-Вехду» (3:0). А вот поединок с «Аль-Таавуном» завершился досадной коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Аль-Кадисия» забил 11 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Кадисия» на 9 зачетных баллов отстает от дуэта лидеров. Да и оборона команды ошибается нечасто.

При этом «Аль-Кадисия» традиционно неудачно противостоит «Аль-Хилялю». Шесть последних очных поединков завершились для команды поражениями.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут цепляться за очки. Вот только «Аль-Хиляль» команда не может обыграть уже без малого 19 лет.

«Аль-Хиляль»

Турнирное положение: «Аль-Хиляль» в текущем сезоне привычно бьется за чемпионство. Ныне команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Аль-Хиляль» настрелял 52 мяча в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 15 раз в 16 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. Дома она уверенно переиграла «Аль-Вехду» (4:1).

До того команда нанесла сокрушительное поражение «Аль-Фату» (9:0). Плюс поединок с «Аль-Орубой» также завершился убедительной викторией (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Хиляль» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 23 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Хиляль» на данном этапе сносит всех и вся на своем пути. Вот только команда пока делит первую строчку с «Аль-Иттихадом».

При этом «Аль-Хиляль» в среднем забивает больше трех голов за матч. А вот оборона команды дает результативные сбои чуть реже раза за матч.

Плюс команда выиграла в трех последних поединках кряду. Да и в этой встрече она явно будет действовать первым номером.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут максимально активны в атаке. Александар Митрович и его партнеры намерены продолжить свой мощный ход.

Статистика для ставок

«Аль-Кадисия» в среднем забивает немногим более гола за матч

«Аль-Хиляль» забивает в среднем чаще 3 мячей за матч

«Аль-Кадисия» почти 19 лет не может обыграть «Аль-Хиляль»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.63.

Прогноз: «Аль-Хиляль» борется за чемпионство, и уж точно сразу же будет активно атаковать.

«Аль-Кадисия» довольно сильна, однако тягаться с грандом аравийского футбола команде вряд ли по силам.

Ставка: Победа «Аль-Хиляля» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.25