«Астон Вилла» примет на своем поле «Вест Хэм» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 26 января и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Вест Хэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Астон Вилла» по итогам 22-х поединков английской Премьер-лиги находится в верхней половине турнирной таблицы и борется за выход в еврокубки.

Команда пребывает на восьмой позиции и на два очка отстает от зоны континентальных турниров, а также на 10 пунктов опережает своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках седьмого тура основного раунда Лиги чемпионов клуб на чужом поле проиграл «Монако» (0:1).

Ранее в 22-м туре английской Премьер-лиги бирмингемский коллектив набрал лишь один балл, когда на выезде сумел спастись от поражения «Арсеналу» (2:2).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Макгинн, Онана, Баркли и Пау Торрес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Астон Вилла» дважды проиграла после трех побед кряду.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, перевес в классе, а также фактор своего поля все же позволяет им рассчитывать на три очка.

Олли Уоткинс — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 10-ю голами.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Вест Хэм» по итогам 22-х туров английской Премьер-лиги находится в нижней половине турнирной таблицы и рискует втянуться в борьбу за выживание.

Команда занимает 14-ю позицию и на 10 очков опережает зону вылета (18-20-я строчки), а также на те же 10 баллов отстает от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура Премьер-лиги «Молотобойцы» на своем поле уступили «Кристал Пэлас» (0:2).

Ранее в 21-м туре национального первенства коллектив также на своем поле набрал максимум очков, когда в результативной игре победил «Фулхэм» (3:2).

Не сыграют: травмированы — Саммервилл, Боуэн, Тодибо, Фюллькруг, Антонио, дисквалифицирован — Мавропанос.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Вест Хэм» четыре раза проиграл при одной победе.

Данная форма сулит гостям плохие шансы не то, что на победу, а хотя бы на ничью, особенно если учесть перевес соперника в классе и фактор его поля.

Джаррод Боуэн — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Астон Вилла» не проиграла при тотал больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Вест Хэма» забивали больше 3,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Вест Хэма» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.53. Ничья — в 4.30, победа «Вест Хэма» — в 5.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяева не проиграли. При этом в четырех из них забивали больше 2,5 голов.

При этом в трех из пяти последних матчей гости проиграли при тотал больше 2,5 голов.

Ставка: «Астон Вилла» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Вест Хэма».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.65