ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Хохлов«Не считаю, что работа с молодежью — шаг назад». Дмитрий Хохлов — о молодежном футболе в России и своей яркой карьере Сергей Спивак и Жаилтон АлмейдаСпивак стал для Алмейды легкой мишенью. Что ждет дальше бразильского Хабиба в UFC? Джонатан ДэвидЗвезда в тени. Топ-клубам пора вспомнить о существовании Джонатана Дэвида
    Все новости спорта

    Вернется ли «Вилла» на победный путь?

    «Астон Вилла» — «Вест Хэм». Хозяева не выиграли в двух последних матчах, но смогут ли они сделать это сейчас? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 2.05

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Астон Виллу Прогнозы на Вест Хэм Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Вест Хэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олли Уоткинс
    «Астон Вилла» примет на своем поле «Вест Хэм» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 26 января и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Вест Хэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Января 2025 года

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 19:30 Вест Хэм

    Вест Хэм

  • Лондон
    •

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Астон Вилла» по итогам 22-х поединков английской Премьер-лиги находится в верхней половине турнирной таблицы и борется за выход в еврокубки.

    Команда пребывает на восьмой позиции и на два очка отстает от зоны континентальных турниров, а также на 10 пунктов опережает своего нынешнего соперника.

    Астон Вилла — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках седьмого тура основного раунда Лиги чемпионов клуб на чужом поле проиграл «Монако» (0:1).

    Ранее в 22-м туре английской Премьер-лиги бирмингемский коллектив набрал лишь один балл, когда на выезде сумел спастись от поражения «Арсеналу» (2:2).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Макгинн, Онана, Баркли и Пау Торрес, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Астон Вилла» дважды проиграла после трех побед кряду.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, перевес в классе, а также фактор своего поля все же позволяет им рассчитывать на три очка.

    Олли Уоткинс — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 10-ю голами.

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: «Вест Хэм» по итогам 22-х туров английской Премьер-лиги находится в нижней половине турнирной таблицы и рискует втянуться в борьбу за выживание.

    Команда занимает 14-ю позицию и на 10 очков опережает зону вылета (18-20-я строчки), а также на те же 10 баллов отстает от нынешнего соперника.

  • Время перемен. Пять причин, по которым эпоха «Большой шестерки» АПЛ закончилась
  • В списке главных топ-клубов чемпионата Англии могу случиться изменения
  • 21/01/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура Премьер-лиги «Молотобойцы» на своем поле уступили «Кристал Пэлас» (0:2).

    Ранее в 21-м туре национального первенства коллектив также на своем поле набрал максимум очков, когда в результативной игре победил «Фулхэм» (3:2).

    Не сыграют: травмированы — Саммервилл, Боуэн, Тодибо, Фюллькруг, Антонио, дисквалифицирован — Мавропанос.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Вест Хэм» четыре раза проиграл при одной победе.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Данная форма сулит гостям плохие шансы не то, что на победу, а хотя бы на ничью, особенно если учесть перевес соперника в классе и фактор его поля.

    Джаррод Боуэн — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Астон Вилла» не проиграла при тотал больше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Вест Хэма» забивали больше 3,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Вест Хэма» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.53. Ничья — в 4.30, победа «Вест Хэма» — в 5.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяева не проиграли. При этом в четырех из них забивали больше 2,5 голов.

    При этом в трех из пяти последних матчей гости проиграли при тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: «Астон Вилла» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Вест Хэма».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.65

    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Виннипег — Юта
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Мемфис — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Чикаго — Тампа
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Соболенко — Киз
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Витязь — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Трактор — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Мальорка — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч СКА — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Комо — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Астон Вилла» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 26.01.2025. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Вилла» на победный путь?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры