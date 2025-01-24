24 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Химки» и «Явор» Иваньица. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Химки» — «Явор» Иваньица, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Химки»

Турнирное положение: Химчане борются за выживание в РПЛ. Нынче команда пребывает на 13 строчке турнирной таблицы.

При этом «Химки» всего на 3 очка опережает зону прямого вылета. А вот забила команда всего 22 мяча в 18 матчах российского чемпионата.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда не разжилась очками. Химчане были биты столичным «Динамо» (1:4).

При этом «Химки» до того нанесли поражение «Локомотиву» (3:1). А вот немногим ранее команда в Кубке России уступила «Уралу» в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Химчане осенне-зимний цикл провели не столь продуктивно. А вот в 18 поединках чемпионата команда пропустила 35 мячей.

При этом «Химки» только начинают цикл контрольных поединков. При этом подмосковной команде удалось сохранить своих лидеров.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Химчане не должны иметь проблем с полпредом первого сербского дивизиона.

«Явор» Иваньица

Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит продуктивно. Ныне она пребывает на 1 месте турнирной таблицы первого дивизиона чемпионата Сербии.

Причем «Явор» Иваньица в 20 поединках своего чемпионата настрелял всего 21 мяч. А вот в свои ворота команда пропустила лишь 9 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке сербы победили. Команда переиграла «Слободу» (1:0).

При этом до того команда минимально одолела «Младость ГАТ». А вот кубковая встреча с «Напредаком» завершилась поражением в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Явор» Иваньица победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Сербы не пропускали в трех своих последних матчах. Плюс команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

Причем «Явор» Иваньица в среднем пропускает реже одного мяча за матч. Да и в двух своих последних поединках команда победила.

Сербы еще не начали серию контрольных поединков. Тем не менее, легкой прогулки сопернику команда точно не предложит.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Плюс проблемы с реализацией не решены и близко.

Статистика для ставок

Сербы не пропускали в 3 своих последних матчах

«Химки» пропускают в среднем фактически 2 гола за матч

Химчане в среднем забивают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Химки» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.93, а победа оппонента — в скромные 3.02.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.62 и 2.35.

Прогноз: Химчане довольно крепки, и явно должны обыгрывать представителя первого сербского дивизиона.

«Химки» превосходят соперника в классе, и уж точно будут максимально активны в атаке.

Ставка: Победа «Химок» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.43