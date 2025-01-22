ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кирилл Дементьев«Не жду от "Ман Сити" и ПСЖ суперзрелищного матча». Кирилл Дементьев — о ярком уик-энде в Европе и Лиге чемпионов ВенделТрансферный дайджест. 14 — 20 января Ламин Ямаль и Рафинья«Бенфика» — «Барселона». Онлайн
    Все новости спорта

    Остановит ли «Бешикташ» Сульшера «Атлетик»?

    «Бешикташ» — «Атлетик». Прогноз и ставка (к. 1.80) на футбол, Лига Европы, 22 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Бешикташ Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на Атлетик Прогнозы на футбол Испании Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Атлетик»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иньяки Вильямс
    22 января в седьмом туре основного этапа Лиги Европы «Бешикташ» на своем поле сыграет против «Атлетика». Начало игры — в 18:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бешикташ» — «Атлетик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 22 Января 2025 года

    Бешикташ

  • Стамбул
    •  Бешикташ 18:30 Атлетик

    Атлетик

  • Бильбао
    •

    «Бешикташ»

    Турнирное положение: «Бешикташ» после шести туров основного раунда Лиги Европы занимает 28-е место вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда набрала шесть баллов и лишь на один пункт отстает от зоны стыковых матчей за попадание в 1/8 финала турнира (9-24-е позиции).

    Бешикташ — Атлетик: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках турецкой лиги «Бешикташ» с новым наставником Уле Гуннаром Сульшером сыграл дома вничью с «Самсунспором» (1:1).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 19-ти поединков находится на шестой позиции с отставанием в три очка от зоны еврокубков (топ-4).

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированы — Зайнутдинов, Сануч, Терзи, Габриэл Паулиста и Уйсал, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Бешикташ» ни разу не выиграл при двух победах и трех ничьих.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, даже несмотря на преимущество соперника в классе, особенно если учесть фактор своего поля.

    Жедсон Фернандеш — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с двумя голами.

    «Атлетик»

    Турнирное положение: «Атлетик» после шести туров основного раунда Лиги Европы занимает вторую позицию и уже обеспечил себе выход в плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда набрала 16 очков и по дополнительным показателям уступает лидеру «Лацио», а также на пять очков опережает зону плей-офф, поэтому в случае победы точно гарантирует себе выход в 1/8 финала.

  • Следующий клуб Неймара: воссоединение с Месси, возвращение домой или переход в «Арсенал»
  • Помогаем Неймару выбрать новую команду
  • 18/01/2025

    • Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на Ла Лигу, «Атлетик» на чужом поле обыграл «Сельту» (2:1).

    В чемпионате Испании коллектив по итогам 20-ти поединков находится на четвертой позиции в зоне Лиги чемпионов, на девять баллов опережая пятое место, что уже вне данной зоны.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Атлетик» два раза проиграл и лишь однажды выиграл.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Такая форма вроде бы не обещает гостям хороших шансов на победу, тем не менее, на самом деле они высоки, если учесть явный перевес в классе.

    Иньяки Вильямс — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Бешикташ» не проиграл

    • в четырех из пяти последних матчей «Бешикташа» забивали меньше 2,5 голов

    • в девяти из 12-ти последних матчей «Атлетик» выиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 4.00, победа «Бешикташа» — в 4.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.18.

    Прогноз: в девяти из 12-ти последних матчей гости выиграли. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    И хотя в пяти последних матчах хозяева не проиграли, они явно уступают сопернику в классе.

    Ставка: «Атлетик» победит за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Бешикташа».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.18

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Галатасарай — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Монако — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аталанта — Штурм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Суонси — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Блэкберн — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бенфика — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Болонья — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.44
  • Экспресс дня 21 января
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бешикташ» — «Атлетик»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 22.01.2025. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Бешикташ» Сульшера «Атлетик»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры