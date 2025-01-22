22 января в седьмом туре основного этапа Лиги Европы «Бешикташ» на своем поле сыграет против «Атлетика». Начало игры — в 18:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бешикташ» — «Атлетик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бешикташ»

Турнирное положение: «Бешикташ» после шести туров основного раунда Лиги Европы занимает 28-е место вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда набрала шесть баллов и лишь на один пункт отстает от зоны стыковых матчей за попадание в 1/8 финала турнира (9-24-е позиции).

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках турецкой лиги «Бешикташ» с новым наставником Уле Гуннаром Сульшером сыграл дома вничью с «Самсунспором» (1:1).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 19-ти поединков находится на шестой позиции с отставанием в три очка от зоны еврокубков (топ-4).

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Зайнутдинов, Сануч, Терзи, Габриэл Паулиста и Уйсал, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Бешикташ» ни разу не выиграл при двух победах и трех ничьих.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, даже несмотря на преимущество соперника в классе, особенно если учесть фактор своего поля.

Жедсон Фернандеш — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с двумя голами.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Атлетик» после шести туров основного раунда Лиги Европы занимает вторую позицию и уже обеспечил себе выход в плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда набрала 16 очков и по дополнительным показателям уступает лидеру «Лацио», а также на пять очков опережает зону плей-офф, поэтому в случае победы точно гарантирует себе выход в 1/8 финала.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на Ла Лигу, «Атлетик» на чужом поле обыграл «Сельту» (2:1).

В чемпионате Испании коллектив по итогам 20-ти поединков находится на четвертой позиции в зоне Лиги чемпионов, на девять баллов опережая пятое место, что уже вне данной зоны.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Атлетик» два раза проиграл и лишь однажды выиграл.

Такая форма вроде бы не обещает гостям хороших шансов на победу, тем не менее, на самом деле они высоки, если учесть явный перевес в классе.

Иньяки Вильямс — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Бешикташ» не проиграл

в четырех из пяти последних матчей «Бешикташа» забивали меньше 2,5 голов

в девяти из 12-ти последних матчей «Атлетик» выиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 4.00, победа «Бешикташа» — в 4.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.18.

Прогноз: в девяти из 12-ти последних матчей гости выиграли. Так было и в их трех последних выездных поединках.

И хотя в пяти последних матчах хозяева не проиграли, они явно уступают сопернику в классе.

Ставка: «Атлетик» победит за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Бешикташа».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.18