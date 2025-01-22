Бешикташ
Атлетик
«Бешикташ»
Турнирное положение: «Бешикташ» после шести туров основного раунда Лиги Европы занимает 28-е место вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.
Команда набрала шесть баллов и лишь на один пункт отстает от зоны стыковых матчей за попадание в 1/8 финала турнира (9-24-е позиции).
Бешикташ — Атлетик: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках турецкой лиги «Бешикташ» с новым наставником Уле Гуннаром Сульшером сыграл дома вничью с «Самсунспором» (1:1).
В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 19-ти поединков находится на шестой позиции с отставанием в три очка от зоны еврокубков (топ-4).
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированы — Зайнутдинов, Сануч, Терзи, Габриэл Паулиста и Уйсал, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Бешикташ» ни разу не выиграл при двух победах и трех ничьих.
Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, даже несмотря на преимущество соперника в классе, особенно если учесть фактор своего поля.
Жедсон Фернандеш — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с двумя голами.
«Атлетик»
Турнирное положение: «Атлетик» после шести туров основного раунда Лиги Европы занимает вторую позицию и уже обеспечил себе выход в плей-офф за выход в 1/8 финала.
Команда набрала 16 очков и по дополнительным показателям уступает лидеру «Лацио», а также на пять очков опережает зону плей-офф, поэтому в случае победы точно гарантирует себе выход в 1/8 финала.
Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на Ла Лигу, «Атлетик» на чужом поле обыграл «Сельту» (2:1).
В чемпионате Испании коллектив по итогам 20-ти поединков находится на четвертой позиции в зоне Лиги чемпионов, на девять баллов опережая пятое место, что уже вне данной зоны.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Атлетик» два раза проиграл и лишь однажды выиграл.
Такая форма вроде бы не обещает гостям хороших шансов на победу, тем не менее, на самом деле они высоки, если учесть явный перевес в классе.
Иньяки Вильямс — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах «Бешикташ» не проиграл
- в четырех из пяти последних матчей «Бешикташа» забивали меньше 2,5 голов
- в девяти из 12-ти последних матчей «Атлетик» выиграл.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 4.00, победа «Бешикташа» — в 4.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.18.
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Прогноз: в девяти из 12-ти последних матчей гости выиграли. Так было и в их трех последних выездных поединках.
И хотя в пяти последних матчах хозяева не проиграли, они явно уступают сопернику в классе.
Ставка: «Атлетик» победит за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Бешикташа».
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.18