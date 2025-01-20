«Боавишта» на своем поле сыграет против «Каса Пия» в 18-м туре португальской Примейры. Встреча состоится 20 января и начнется в 23:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Боавишта» — «Каса Пия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Боавишта»

Турнирное положение: С 12 набранными очками клуб из Порту замыкает таблицу, но от безопасной позиции отстает всего на три балла.

«Боавишта» выиграл всего два матча из 17 проведенных, шесть встреч свел вничью и девять раз проиграл, разница мячей составляет 11:26.

Последние матчи: «Шахматные» уступили в своих двух предыдущих поединках чемпионата, потерпев фиаско от в дерби от «Порту» со счетом 1:3 и на своем поле от соседа по турнирке «Ароке» 1:3. Перед этими же играми они в родных стенах поделили очки с «АВС» — 0:0.

Не сыграют: Хавбек Себастьян Перес дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: У «Боавишты» на текущий момент 7-матчевая серия без викторий в рамках чемпионата. За это время «пантеры» три раза расписали мировые и четыре раза уходили с поля поверженными. Причем в четырех встречах данного отрезка они не смогли забить ни одного гола. И также отметим, что коллектив на своем стадионе в этом чемпионате еще не побеждал.

«Каса Пия»

Турнирное положение: Команда из Лиссабона с 24 очками разместилась на седьмой строке в таблице и от пятой позиции отстает на семь баллов.

«Каса Пиа» по шесть раз побеждала и играла вничью в текущем первенстве, а также пять встреч проиграла. Разница мячей составляет 19:20.

Последние матчи: «Гуси» накануне проиграли дома 1:3 «Риу Аве» в Кубке Португалии. А в последней игре чемпионата они расписали мировую с «Фамаликаном» 1:1 дома в чемпионате, прервав на тот момент серию из трех викторий подряд, одолев 2:1 «Брагу», 2:0 «Эшторил» и «Ароку» 3:1.

Не сыграют: Форвард Нуну Морейра будет отбывать дисквалификацию.

Состояние команды: «Каса Пия» за десять предыдущих поединков во всех турнирах уступила только в двух случаях, и лишь раз за это время в чемпионате Португалии. В девяти других же встречах коллектив расписал четыре мировых исхода и столько же раз уходил с поля победителем. И за весь данный 10-матчевый период команда только в одном случае не смогла забить.

Статистика для ставок

«Боавишта» дома в текущем чемпионате еще не выигрывала, расписав три мировые при пяти фиаско

У «Каса Пия» в гостях по три победы и проигрыша, а также две ничьи

В первом круге победила «Боавишта» со счетом 1:0. А до этого три очных поединка данных команд завершились миром

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Каса Пиа» — 2.35, победа «Боавишты» — 3.25, ничья — 3.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.44 и 1.54 соответственно.

Прогноз: Рискнем здесь поставить на то, что оппоненты смогут обменяться забитыми мячами, так как «пантеры» дома зачастую отличаются, а «гуси» не забили лишь раз за десять предыдущих своих встреч.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.06.

Прогноз: И также ждем от данного противостояния мирового исхода, ведь три из четырех предыдущих очных игр этих команд завершились вничью.

Ставка: ничья за 3.10.