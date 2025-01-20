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    Сможет ли АЕК Ларнака переиграть АПОЭЛ?

    АЕК Ларнака — АПОЭЛ. Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, чемпионат Кипра, 20 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на АЕК Ларнака — АПОЭЛ
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    АЕК Ларнака
    20 января в 19-м туре чемпионата Кипра по футболу сыграют АЕК Ларнака и АПОЭЛ. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч АЕК Ларнака — АПОЭЛ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    АЕК Ларнака

    Турнирное положение: АЕК Ларнака сражается за самые высокие места. Нынче команда пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

    При этом АЕК Ларнака на 6 очков отстает от дуэта лидеров чемпионата. А вот настреляла команда всего 29 мячей в 18 сыгранных матчах.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. «НЕА Саламис» был обыгран уверенно (2:0).

    При этом АЕК Ларнака до того подписал мировую с «Ахнасом» (2:2). А вот немногим ранее команда по всем статьям уступила «Омонии» (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: АЕК Ларнака имеет весьма надежные тылы. В 18 поединках кипрского чемпионата команда пропустила всего 14 раз.

    Матчи с АПОЭЛом для команды традиционно складываются весьма непросто. В пяти последних очных поединках АЕК Ларнака по разу победил и уступил.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются подтянуться к лидерам. Вот только проблемы с реализацией решить пока никак не удается.

    АПОЭЛ

    Турнирное положение: АПОЭЛ проводит не столь продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем АПОЭЛ на 5 зачетных пунктов отстает от топ-3. А вот в 18 поединках чемпионата Кипра команда настреляла 38 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Скромная «Омония 29 мая» была разгромлена (6:1).

    При этом до того команда уверенно переиграла того же соперника (4:0). А вот встреча с «НЕА Саламисом» завершилась ничьей (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах АПОЭЛ выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: АПОЭЛ вряд ли потянет чемпионскую гонку. Результаты команды и близко не отличаются стабильностью.

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    Причем АПОЭЛ в среднем пропускает реже гола за матч. Да и набрала команда всего 32 очков в 18 турах чемпионата Кипра.

    Команда победила в двух своих последних поединках. Причем в этих поединках ее игрокам удалось отличиться 10 точными выстрелами.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Команда сейчас на ходу, да и в плане реализации заметно прибавила.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

    • АЕК Ларнака настрелял всего 29 мячей в 18 матчах

    • АПОЭЛ в среднем забивает более 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: АЕК Ларнака — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.95.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.08 и 1.72.

    Прогноз: АЕК Ларнака сражается за самые высокие места, и наверняка активно понесется в атаку.

    Номинальные хозяева явно будут действовать активно, плюс в двух последних очных поединках не пропускали от АПОЭЛа.

    Ставка: Победа АЕКа Ларнака за 2.36.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.08

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    АЕК Ларнака — АПОЭЛ: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 20.01.2025. Прогнозы на футбол. Сможет ли АЕК Ларнака переиграть АПОЭЛ?
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