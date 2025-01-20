20 января в 19-м туре чемпионата Кипра по футболу сыграют АЕК Ларнака и АПОЭЛ. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч АЕК Ларнака — АПОЭЛ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

АЕК Ларнака

Турнирное положение: АЕК Ларнака сражается за самые высокие места. Нынче команда пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

При этом АЕК Ларнака на 6 очков отстает от дуэта лидеров чемпионата. А вот настреляла команда всего 29 мячей в 18 сыгранных матчах.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. «НЕА Саламис» был обыгран уверенно (2:0).

При этом АЕК Ларнака до того подписал мировую с «Ахнасом» (2:2). А вот немногим ранее команда по всем статьям уступила «Омонии» (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 9 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: АЕК Ларнака имеет весьма надежные тылы. В 18 поединках кипрского чемпионата команда пропустила всего 14 раз.

Матчи с АПОЭЛом для команды традиционно складываются весьма непросто. В пяти последних очных поединках АЕК Ларнака по разу победил и уступил.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются подтянуться к лидерам. Вот только проблемы с реализацией решить пока никак не удается.

АПОЭЛ

Турнирное положение: АПОЭЛ проводит не столь продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем АПОЭЛ на 5 зачетных пунктов отстает от топ-3. А вот в 18 поединках чемпионата Кипра команда настреляла 38 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Скромная «Омония 29 мая» была разгромлена (6:1).

При этом до того команда уверенно переиграла того же соперника (4:0). А вот встреча с «НЕА Саламисом» завершилась ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах АПОЭЛ выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: АПОЭЛ вряд ли потянет чемпионскую гонку. Результаты команды и близко не отличаются стабильностью.

Причем АПОЭЛ в среднем пропускает реже гола за матч. Да и набрала команда всего 32 очков в 18 турах чемпионата Кипра.

Команда победила в двух своих последних поединках. Причем в этих поединках ее игрокам удалось отличиться 10 точными выстрелами.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Команда сейчас на ходу, да и в плане реализации заметно прибавила.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

АЕК Ларнака настрелял всего 29 мячей в 18 матчах

АПОЭЛ в среднем забивает более 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АЕК Ларнака — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.08 и 1.72.

Прогноз: АЕК Ларнака сражается за самые высокие места, и наверняка активно понесется в атаку.

Номинальные хозяева явно будут действовать активно, плюс в двух последних очных поединках не пропускали от АПОЭЛа.

Ставка: Победа АЕКа Ларнака за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.08