ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ролан Гусев«Газзаев любил атакующий футбол». Ролан Гусев — о начавшихся сборах «Динамо» и своей невероятной результативности в ЦСКА Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен (его промоутер)10 вещей, в которые легче поверить, чем в завершение карьеры Тайсона Фьюри НеймарСледующий клуб Неймара: воссоединение с Месси, возвращение домой или переход в «Арсенал»
    Все новости спорта

    Кто выиграет битву павших гигантов?

    «Сент-Этьен» — «Нант». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига 1, 19 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Сент-Этьен Прогнозы на Нант Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Сент-Этьен» — «Нант»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Зурико Давиташвили
    19 января в 18-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Сент-Этьен» и «Нант». Начало игры — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Нант», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 19 Января 2025 года

    Сент-Этьен

  • Франция. Лига 1
    •  Сент-Этьен 17:00 Нант

    Нант

  • Франция. Кубок
    •

    «Сент-Этьен»

    Турнирное положение: «Сент-Этьен» после 17-ти туров национального чемпионата Франции находится в нижней половине таблицы и борется за выживание.

    «Сент-Этьен» с 16 очками занимает 16-е место в зоне плей-офф за выживание и лишь по дополнительным показателям уступает безопасной 15-й позиции, а также на четыре очка опережает зону вылета.

    Сент-Этьен — Нант: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура национального первенства клуб на выезде проиграл ПСЖ с результатом 1:2.

    Ранее в 16-м туре французского чемпионата коллектив уже в домашних стенах одержал победу над «Реймсом» (2:1), который также борется за выживание.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Муэффек, Айки, Ваджи, Масон, Монкондюи, Олд, дисквалифицирован — Сиссоко.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Сент-Этьен» пять раз проиграл при одной победе.

    Это говорит о плохой форме коллектива, что рискует не позволить ему даже сыграть вничью, пусть даже и на своем поле, тем не менее, в игре с конкурентом ему крайне важно набирать очки.

    Зурико Давиташвили — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.

    «Нант»

    Турнирное положение: «Нант» после 17-ти туров национального чемпионата Франции пребывает в нижней половине турнирной таблицы.

    «Нант» занимает 15-е место и набрал 16 очков, лишь по дополнительным показателям опережая зону плей-офф за выживание, которую занимает оппонент, и на четыре балла — зону вылета.

  • Убойная сила. Рашфорд, Нуньес, Влахович и еще 7 лучших нападающих, доступных в январе
  • Десять лучших игроков атаки, которые могут сменить команды в этом месяце
  • 16/01/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в 1/16 финала Кубка Франции клуб на выездном поле потерпел поражение от «Бреста» (1:2).

    Перед этим в рамках 17-го тура национального первенства коллектив довольствовался ничьей — на этот раз в своих стенах он разошелся миром с «Монако» (2:2).

    Не сыграют: травмированы — Кадевере и Зезе, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Нант» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Очевидно, что это говорит о не лучшей форме коллектива, которая, тем не менее, все же лучше, чем у соперника, а уже это позволяет ему рассчитывать хотя бы на ничью.

    Маттис Аблин — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Сент-Этьен» проиграл

    • в четырех последних матчах «Сент-Этьена» забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Нанта» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сент-Этьен» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.25, победа «Нанта» — в 2.85.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их шести из семи последних выездных поединков.

    Вместе с тем, в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Сент-Этьена».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Миллуолл — Халл Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Жирона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лада — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Болонья — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бавария — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бохум — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Штутгарт — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хольштайн Киль — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Брентфорд — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сент-Этьен» — «Нант»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 19.01.2025. Прогнозы на футбол. Кто выиграет битву павших гигантов?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры