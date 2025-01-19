19 января в 18-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Сент-Этьен» и «Нант». Начало игры — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Нант», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сент-Этьен»

Турнирное положение: «Сент-Этьен» после 17-ти туров национального чемпионата Франции находится в нижней половине таблицы и борется за выживание.

«Сент-Этьен» с 16 очками занимает 16-е место в зоне плей-офф за выживание и лишь по дополнительным показателям уступает безопасной 15-й позиции, а также на четыре очка опережает зону вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура национального первенства клуб на выезде проиграл ПСЖ с результатом 1:2.

Ранее в 16-м туре французского чемпионата коллектив уже в домашних стенах одержал победу над «Реймсом» (2:1), который также борется за выживание.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Муэффек, Айки, Ваджи, Масон, Монкондюи, Олд, дисквалифицирован — Сиссоко.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Сент-Этьен» пять раз проиграл при одной победе.

Это говорит о плохой форме коллектива, что рискует не позволить ему даже сыграть вничью, пусть даже и на своем поле, тем не менее, в игре с конкурентом ему крайне важно набирать очки.

Зурико Давиташвили — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.

«Нант»

Турнирное положение: «Нант» после 17-ти туров национального чемпионата Франции пребывает в нижней половине турнирной таблицы.

«Нант» занимает 15-е место и набрал 16 очков, лишь по дополнительным показателям опережая зону плей-офф за выживание, которую занимает оппонент, и на четыре балла — зону вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в 1/16 финала Кубка Франции клуб на выездном поле потерпел поражение от «Бреста» (1:2).

Перед этим в рамках 17-го тура национального первенства коллектив довольствовался ничьей — на этот раз в своих стенах он разошелся миром с «Монако» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Кадевере и Зезе, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Нант» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

Очевидно, что это говорит о не лучшей форме коллектива, которая, тем не менее, все же лучше, чем у соперника, а уже это позволяет ему рассчитывать хотя бы на ничью.

Маттис Аблин — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с пятью голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Сент-Этьен» проиграл

в четырех последних матчах «Сент-Этьена» забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Нанта» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сент-Этьен» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.25, победа «Нанта» — в 2.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их шести из семи последних выездных поединков.

Вместе с тем, в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Сент-Этьена».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10.