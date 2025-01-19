Сент-Этьен
Нант
«Сент-Этьен»
Турнирное положение: «Сент-Этьен» после 17-ти туров национального чемпионата Франции находится в нижней половине таблицы и борется за выживание.
«Сент-Этьен» с 16 очками занимает 16-е место в зоне плей-офф за выживание и лишь по дополнительным показателям уступает безопасной 15-й позиции, а также на четыре очка опережает зону вылета.
Сент-Этьен — Нант: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура национального первенства клуб на выезде проиграл ПСЖ с результатом 1:2.
Ранее в 16-м туре французского чемпионата коллектив уже в домашних стенах одержал победу над «Реймсом» (2:1), который также борется за выживание.
Не сыграют: травмированы — Муэффек, Айки, Ваджи, Масон, Монкондюи, Олд, дисквалифицирован — Сиссоко.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Сент-Этьен» пять раз проиграл при одной победе.
Это говорит о плохой форме коллектива, что рискует не позволить ему даже сыграть вничью, пусть даже и на своем поле, тем не менее, в игре с конкурентом ему крайне важно набирать очки.
Зурико Давиташвили — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.
«Нант»
Турнирное положение: «Нант» после 17-ти туров национального чемпионата Франции пребывает в нижней половине турнирной таблицы.
«Нант» занимает 15-е место и набрал 16 очков, лишь по дополнительным показателям опережая зону плей-офф за выживание, которую занимает оппонент, и на четыре балла — зону вылета.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в 1/16 финала Кубка Франции клуб на выездном поле потерпел поражение от «Бреста» (1:2).
Перед этим в рамках 17-го тура национального первенства коллектив довольствовался ничьей — на этот раз в своих стенах он разошелся миром с «Монако» (2:2).
Не сыграют: травмированы — Кадевере и Зезе, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Нант» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.
Очевидно, что это говорит о не лучшей форме коллектива, которая, тем не менее, все же лучше, чем у соперника, а уже это позволяет ему рассчитывать хотя бы на ничью.
Маттис Аблин — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с пятью голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Сент-Этьен» проиграл
- в четырех последних матчах «Сент-Этьена» забивали больше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Нанта» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сент-Этьен» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.25, победа «Нанта» — в 2.85.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.
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Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их шести из семи последних выездных поединков.
Вместе с тем, в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Сент-Этьена».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10.