18 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют США и Венесуэла. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч США — Венесуэла, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

США

Турнирное положение: Американцы удачно выступают в Лиге наций КОНКАКАФ. На данный момент команда угодила в полуфинал турнира.

При этом США выиграла в 2 своих последних поединках. Причем на пути в полуфинал американцы уверенно расправились с крепкими ямайцами.

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Последние матчи: в своем последнем поединке американцы победили. Со счетом 4:2 была обыграна Ямайка.

При этом чуть ранее американцы минимально одолели тех же ямайцев. А вот Мексике команда уступила по всем статьям (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах США разжилась 3 викториями. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Американцы достаточно сильны, однако не блещут стабильностью. Да и поединки с крепкими оппонентами даются команде непросто.

Матчи с Венесуэлой для команды традиционно складываются весьма продуктивно. В пяти последних очных поединках США выиграла 3 раза при одной коллизии.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Американцы способны поднатореть в плане реализации.

Венесуэла

Турнирное положение: Эта команда не столь успешно выступает в квалификации на Мундиаль. На текущий момент венесуэльцы находятся на 8 месте турнирной таблицы.

Причем Венесуэла в 12 поединках квалификации добыла 12 зачетных баллов. При этом команда забила всего 11 мячей в ворота соперников при 15 пропущенных.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова проиграла. Венесуэла ничего не смогла противопоставить более крепким чилийцам (2:4).

До того команда не дала себя обыграть Бразилии (1:1). А вот парагвайцам венесуэльцы уступили довольно досадным образом (1:2).

Вообще же, Венесуэла в 5 своих последних матчах проиграла 2 раза. Забила в них команда 5 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе венесуэльцы выглядят неуверенно. При этом Венесуэла способна выдать отдельный яркий поединок.

В двух последних очных поединках с американцами команда по разу сыграла вничью и победила. А вот последняя коллизия от «штатников» случилась еще 13 лет назад.

Имея приличный по именам состав, Венесуэла уж точно не собирается лишь обороняться. Да и обыграть «штатников» команде вполне по силам.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Венесуэльцы просто обязаны воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

Американцы победили в 2 своих последних поединках

Венесуэльцы не могут победить с 1 июля

США не может одолеть венесуэльцев уже 13 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: США — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

Прогноз: Американцы наверняка будут активно атаковать, в чем вполне способны преуспеть.

Номинальные гости имеют серьезные проблемы в плане реализации, да и не побеждают уже полгода.

Ставка: Победа США за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10