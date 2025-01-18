В субботу, 18 января, в 18-м туре португальской Примейры «Риу Аве» дома примет «Спортинг» Лиссабон. Начало игры запланировано на 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Риу Аве» — «Спортинг» Лиссабон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Риу Аве»

Турнирное положение: «Риу Аве» по итогам 17-ти туров португальского первенства набрал 20 баллов и находится в середине турнирной таблицы.

Команда занимает 10-ю строчку и на пять очков опережает зону плей-офф за сохранение прописки в элите (16-е место), а также на шесть пунктов — зону вылета (17-18-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/8 финала Кубка Португалии клуб на чужом поле одержал победу над «Каса Пиа» (3:1).

Перед этим в 17-м туре национального первенства коллектив набрал только один балл, когда на чужой арене разошелся миром с «Жил Висенте» со счетом 1:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Риу Аве» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, это будет весьма непросто, если учесть класс соперника.

Клейтон — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с девятью голами.

«Спортинг» Лиссабон

Турнирное положение: «Спортинг» Лиссабон по итогам 16-ти туров португальского первенства набрал 41 балл и борется за чемпионство.

Команда занимает первую строчку и лишь на один пункт опережает второй в турнирной таблице «Порту», а также на три очка — третью «Бенфику».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в финале Кубка португальской Лиги клуб в серии пенальти проиграл «Бенфике» (1:1).

Перед этим коллектив в рамках полуфинала того же внутреннего турнира «Львы» одержали победу над «Порту» с минимальным результатом — 1:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Спортинг» выиграл лишь дважды при двух ничьих и одном поражении.

Такие результаты носят противоречивый характер, что обещает неочевидные шансы на победу гостей, но сулят неплохие перспективы на ничью.

Виктор Дьёкереш — лучший бомбардир команды и чемпионата Португалии с 21-м голом.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Риу Аве» не проиграл

в трех последних матчах «Риу Аве» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Спортинга» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.25. Ничья — в 6.00, победа «Риу Аве» — в 10.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.55.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их шести последних домашних поединках.

Вместе с тем, в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Риу Аве».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30