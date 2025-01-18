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    ПСВ учинит разгром «звездоносцам»

    «ПЕК Зволле» — ПСВ. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Эредивизия, 18 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «ПЕК Зволле» — ПСВ
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    Люк Де Йонг
    18 января в 19-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «ПЕК Зволле» и ПСВ. Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «ПЕК Зволле» — ПСВ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 18 Января 2025 года

    ПЕК Зволле

  • Зволле
    •  ПЕК Зволле 18:30 ПСВ

    ПСВ

  • Эйндховен
    •

    «ПЕК Зволле»

    Турнирное положение: «Звездоносцы» привычно сражаются за выживание. На текущий момент команда расположилась на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «ПЕК Зволле» набрал всего 17 очков в 18 поединках. А вот отличилась команда всего лишь 16 забитыми мячами в чемпионате.

    ПЕК Зволле — ПСВ: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Звездоносцы» минимально уступили «Неймегену».

    А вот до того команда расписала мировую с «Валвейком» (1:1). При этом поединок с «Виллемом II» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «ПЕК Зволле» забил всего 2 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Звездоносцы» нынче пребывают на заметном спаде. Команда не может победить уже 4 матча кряду.

    Матчи с ПСВ для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «ПЕК Зволле» уступил 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются зацепиться за очки. Да и оборона команды дает результативные сбои менее 2 раз за матч.

    ПСВ

    Турнирное положение: «Крестьяне» традиционно сражаются за чемпионский титул. Ныне они находятся на 1 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем ПСВ весьма мощно атакует, отличившись 61 забитым мячом. При этом оборона команды дала результативный сбой 15 раз в 18 поединках Эредивизии.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. В Кубке страны в овертайме был обыгран «Эксельсиор» (5:4).

    До того команда не смогла переиграть «АЗ Алкмаар» (2:2). А вот поединок с «Фейеноордом» завершился уверенным успехом (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах ПСВ добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 18 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: ПСВ проводит крайне нестабильный отрезок. «Крестьяне» уже всего на 4 пункта опережают «Аякс».

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    При этом ПСВ в среднем пропускает реже гола за матч. Да и американец Рикардо Пепи проводит шикарный сезон, наколотив уже 10 мячей в чемпионате.

    «Крестьяне» все никак не могут обрести столь нужную стабильность. Зато в плане реализации у команды нынче полный порядок.

    Безусловно, номинальные гости не собираются терять очки на ровном месте. ПСВ наверняка будет максимально агрессивно атаковать.

    Статистика для ставок

    • ПСВ забивает в среднем более 3 мячей за матч

    • «ПЕК Зволле» в среднем забивает реже гола за матч

    • ПСВ обыграл «ПЕК Зволле» в 20 (!) последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСВ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.33 и 3.40.

    Прогноз: «Крестьяне» выглядят разы сильнее соперника, да и терять очки явно не планируют.

    ПСВ явно способен еще прибавить в плане реализации, и при всех своих проблемах должен банально не замечать одного из аутсайдеров.

    Ставка: Фора ПСВ -2.5 за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.75

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    «ПЕК Зволле» — ПСВ: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 18.01.2025. Прогнозы на футбол. ПСВ учинит разгром «звездоносцам»
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