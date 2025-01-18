18 января в 18-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Тулуза». Начало игры — в 23:05 мск Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Тулуза», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лион»

Турнирное положение: «Лион» после 17-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в верхней половине таблицы и борется за еврокубки (топ-6).

«Лион» с 28 очками занимает шестую позицию и лишь на один балл опережает седьмое место, что вне зоны еврокубков, а также на два очка отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 1/16 финала Кубка Франции клуб сенсационно на выезде проиграл по пенальти представителю 5-го дивизиона «Бургуэн-Жальё» (2:2).

Ранее в 17-м туре национального первенства коллектив также в чужих стенах потерпел поражение от «Бреста» (1:2), который находится в середине таблицы.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Тальяфико и Матич, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лион» два раза проиграл.

Это говорит о проблема коллектива, что рискует не позволить ему даже сыграть вничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть неплохую форму соперника.

Александер Ляказетт — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с пятью голами.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Тулуза» после 17-ти туров национального чемпионата Франции пребывает в верхней половине турнирной таблицы.

«Тулуза» занимает восьмую позицию и набрал 24 очка, на четыре балла отставая от зоны еврокубков, которую замыкает как раз нынешний оппонент.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в 1/16 финала Кубка Франции клуб на своем поле одержал победу над представителем второго дивизиона «Лавалем» (2:1).

Перед этим в рамках 17-го тура национального первенства коллектив потерпел поражение — также в своих стенах он уступил «Страсбургу» с результатом 1:2.

Не сыграют: травмированы — Сьерро и Шмидт, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Тулуза» четыре раза выиграл при одном поражении.

Очевидно, что это говорит о хорошей форме коллектива и неплохих шансах даже на победу, особенно если учесть слабые результаты соперника в последнее время.

Закария Абухляль — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Лиона» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Тулуза» не проиграла

в четырех из пяти последних матчей «Тулуза» выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.83. Ничья — в 3.90, победа «Тулузы» — в 4.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.17.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости не проиграли. Так было и в их двух последних выездных поединках.

Вместе с тем, в двух последних матчах хозяева не выиграли.

Ставка: «Тулуза» не проиграет за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Лиона».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07.