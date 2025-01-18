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    Вернется ли белая полоса к «Хоффенхайму»?

    «Хольштайн Киль» — «Хоффенхайм». Обе команды борются за выживание, но кто из них окажется сильнее? На что ставить в матче Бундеслиги 18 января? Ответ — в нашем прогнозе с коэффициентом 1.87

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    Прогноз и ставки на «Хольштайн Киль» — «Хоффенхайм»
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    Андрей Крамарич
    В матче 18-го тура немецкой Бундеслиги «Хольштайн Киль» на своем поле примет «Хоффенхайм». Встреча пройдет 18 января и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хольштайн Киль» — «Хоффенхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 18 Января 2025 года

    Хольштайн

  • Киль
    •  Хольштайн 17:30 Хоффенхайм

    Хоффенхайм

  • Хоффенхайм
    •

    «Хольштайн Киль»

    Турнирное положение: «Хольштайн Киль» по итогам 17-ти туров чемпионата Германии набрал лишь 11 очков и борется за выживание.

    Команда находится на 17-м месте в зоне вылета и на три балла отстает как от безопасной 15-й строчки, так и от зоны плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.

    Хольштайн — Хоффенхайм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура немецкого первенства клуб на своем поле неожиданно обыграл «Боруссию» Дортмунд (4:2).

    Перед этим в 16-м туре чемпионата Германии коллектив на этот раз в чужих стенах в результативном поединке потерпел поражение от «Фрайбурга» (2:3).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Йоханссон, Кляйне-Бекель и Скрибски, дисквалифицирован — Холтби.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Хольштайн Киль» выиграл дважды при одном поражении.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на победу, особенно если учесть фактор своего поля, а также нынешний кризис в игре соперника.

    Фил Харрес и Сюто Матино — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге с семью голами.

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: «Хоффенхайм» по итогам 17-ти туров чемпионата Германии набрал 14 очков и также борется за выживание.

    Команда находится в зоне плей-офф за право остаться в элите (16-е место) и лишь по дополнительным показателям отстает от безопасного 15-го места, а также на три балла опережает зону вылета.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 17-го тура немецкого первенства коллектив на чужом поле потерпел разгром от «Баварии» (0:5).

    Перед этим в 16-м туре чемпионата Германии клуб также остался без очков, потерпев в домашних стенах минимальное поражение от «Вольфсбурга» с результатом 0:1.

    Не сыграют: травмированы — Тохумджу, Бюльтер, Ленц, Бебу, Кабак и Промель, дисквалифицирован — Кадержабек.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Хоффенхайм» проиграл, а в девяти последних поединках не проигрывал.

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    Это говорит о плохой форме гостей, которая не сулит им хороших шансов даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно если учесть текущее состояние соперника и фактор чужого поля.

    Андрей Крамарич — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Хольштайн Киль» забивали больше 3,5 голов

    • в шести из девяти последних матчей «Хоффенхайма» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех последних матчах «Хоффенхайм» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.65, победа «Хольштайн Киль» — в 2.85.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Кроме того, в данных поединках забивали больше 2,5 голов

    И хотя в восьми из девяти последних матчей гостей эти сценарии одновременно не были реализованы, фактор результативности хозяев поля должен стать решающим.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники забьют больше 3,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах хозяев.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.50

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    «Хольштайн Киль» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 18.01.2025. Прогнозы на футбол. Вернется ли белая полоса к «Хоффенхайму»?
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