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    Поднимется ли «Ньюкасл» в топ-4?

    «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон». Хозяева лишь на один балл отстают от зоны Лиги чемпионов, но смогут ли они подняться сейчас? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 2.18

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»
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    Энтони Гордон («Ньюкасл»)
    «Ньюкасл» примет на своем поле «Вулверхэмптон» в матче 21-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 15 января и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Января 2025 года

    Ньюкасл

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    •  Ньюкасл 22:30 Вулверхэмптон

    Вулверхэмптон

  • Вулвергемптон
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    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: «Ньюкасл» по итогам 20-ти поединков английской Премьер-лиги находится вверху турнирной таблицы в зоне еврокубков (топ-5).

    Команда пребывает на пятой позиции и лишь на один балл отстает от зоны Лиги чемпионов, а также только на один пункт опережает шестой в таблице «Манчестер Сити».

    Ньюкасл — Вулверхэмптон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках третьего раунда Кубка Англии клуб на своем поле уверенно победил заштатный «Бромли» (3:1).

    Ранее в рамках первого матча полуфинала Кубка английской Лиги коллектив сумел одержать важную победу на выезде над «Арсеналом» с результатом 2:0.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Исак, Льюис, Поуп, Крафт, Ласселс, Уилсон, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ньюкасл» неизменно выигрывал, пропустив в этих поединках лишь три мяча.

    Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Александер Исак, который травмирован — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 13-ю голами.

    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: «Вулверхэмптон» по итогам 20-ти туров английской Премьер-лиги находится внизу турнирной таблицы и борется за выживание.

    Команда занимает безопасную 17-ю позицию и лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета, которая ограничивается 18-20-й позициями.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в третьем раунде Кубка Англии «Волки» на выезде обыграли представителя второго дивизиона «Бристоль Сити» (2:1).

    Ранее в рамках 20-го тура национального первенства коллектив потерпел крупное поражение, когда на своем поле уступил «Ноттингем Форест» (0:3).

    Не сыграют: травмированы — Доусон, Семеду, Кунья, Тоти Гомеш, Траоре, Калайджич, Москера, Энсо Гонсалес, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Вулверхэмптон» проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.

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    Данная форма сулит гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого будет крайне сложно с учетом перевеса соперника в классе и фактора чужого поля.

    Матеус Кунья — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Ньюкасла» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех из шести последних матчей «Ньюкасл» не пропустил

    • в четырех из пяти последних матчей «Вулверхэмптон» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.37. Ничья — в 5.30, победа «Вулверхэмптона» — в 7.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.47 и 2.70.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивала только одна команда. Так было и в их двух из четырех последних домашних поединков.

    При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и не пропустят, ведь так было в их четырех из шести последних матчей.

    Ставка: сухая победа «Ньюкасла» за 2.40

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    «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 15.01.2025. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Ньюкасл» в топ-4?
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