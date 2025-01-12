ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристиан ПулишичСмелые прогнозы на 2025 год: Пулишич останется в «Милане», а «Челси» выиграет КЧМ Marvel RivalsMarvel Rivals. Идеально отшлифованный шутер, внушающий беспокойство Новак Джокович и Карлос АлькарасAustralian Open-2025. Главные интриги первого в сезоне турнира «Большого шлема»
    Все новости спорта

    «Тигры» будут торопиться!

    «Халл Сити» — «Донкастер». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 12 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кубок Англии Прогнозы на Халл Сити
    Прогноз и ставки на «Халл Сити» — «Донкастер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Халл Сити»
    12 января в 1/32 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Халл Сити» и «Донкастер». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Халл Сити» — «Донкастер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Кубок ФА 12 Января 2025 года

    Халл Сити

  • Кингстон-апон-Халл
    •  Халл Сити 15:00 Донкастер Роверс

    Донкастер Роверс

  • Англия. Вторая лига
    •

    «Халл Сити»

    Турнирное положение: «Тигры» бьются за сохранение прописки в Чемпионшипе. На данный момент команда занимает 22 место турнирной таблицы.

    При этом «Халл Сити» в среднем забивает чуть реже гола за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 36 раз в 26 поединках.

    Халл Сити — Донкастер Роверс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Тигры» расписали боевую мировую с «Лидсом» (3:3).

    До того команда потерпела поражение от «Мидлсбро» (0:1). При этом чуть ранее «тигры» минимально переиграли «Блэкберн».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Халл Сити» настрелял 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Тигры» не побеждали в 2 своих последних поединках. Да и пребывание в тройке аутсайдеров явно бьет по самолюбию.

    Матчи с «викингами» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Халл Сити» добыл 1 победу при 2 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются прервать серию своих неудач. Да и обыгрывать столь скромного оппонента обязана априори.

    «Донкастер»

    Турнирное положение: «Викинги» нынче представляют четвертый по рангу английский дивизион. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Донкастер» в 25 матчах отправил 35 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 раз.

  • Смелые прогнозы на 2025 год: Пулишич останется в «Милане», а «Челси» выиграет КЧМ
  • Предсказываем дорогостоящие трансферы и неожиданных победителей крупных турниров в 2025 году
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Викинги» в родных стенах уступили «Порт Вэйлу» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Флитвуду» (2:1). А вот поединок с «Колчестер Юнайтед» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Донкастер» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Викинги» сражаются за прямое повышение в классе. Да и отставание от 3 позиции составляет всего 2 очка.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Донкастер» ныне смотрится не столь выгодно. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

    К слову, «викинги» в среднем пропускают чаще одного мяча за матч. Зато в двух последних очных поединках команда одолела «тигров».

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Викинги» не боятся соперника, тем более, находящегося не в лучших кондициях.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Тигры» не побеждали в 2 своих последних поединках

    • «Халл Сити» уступил «Донкастеру» в 2 последних очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Халл Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: «Халл Сити» явно не допустит недооценки соперника, и уж точно сразу понесется в атаку.

    «Викинги» не блещут стабильностью в игре и результатах, да и проблемы с надежностью тылов никуда не делись.

    Ставка: Победа «Халл Сити» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аккрингтон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Алавес — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Удинезе — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Торпедо — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Ак Барс — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лестер — КПР
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фрайбург — Хольштайн Киль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Майнц — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Халл Сити» — «Донкастер»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 12.01.2025. Прогнозы на футбол. «Тигры» будут торопиться!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры