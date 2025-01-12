12 января в 1/32 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Халл Сити» и «Донкастер». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Халл Сити» — «Донкастер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Халл Сити»

Турнирное положение: «Тигры» бьются за сохранение прописки в Чемпионшипе. На данный момент команда занимает 22 место турнирной таблицы.

При этом «Халл Сити» в среднем забивает чуть реже гола за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 36 раз в 26 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Тигры» расписали боевую мировую с «Лидсом» (3:3).

До того команда потерпела поражение от «Мидлсбро» (0:1). При этом чуть ранее «тигры» минимально переиграли «Блэкберн».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Халл Сити» настрелял 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Тигры» не побеждали в 2 своих последних поединках. Да и пребывание в тройке аутсайдеров явно бьет по самолюбию.

Матчи с «викингами» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Халл Сити» добыл 1 победу при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются прервать серию своих неудач. Да и обыгрывать столь скромного оппонента обязана априори.

«Донкастер»

Турнирное положение: «Викинги» нынче представляют четвертый по рангу английский дивизион. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Донкастер» в 25 матчах отправил 35 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Викинги» в родных стенах уступили «Порт Вэйлу» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Флитвуду» (2:1). А вот поединок с «Колчестер Юнайтед» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Донкастер» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Викинги» сражаются за прямое повышение в классе. Да и отставание от 3 позиции составляет всего 2 очка.

При этом «Донкастер» ныне смотрится не столь выгодно. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

К слову, «викинги» в среднем пропускают чаще одного мяча за матч. Зато в двух последних очных поединках команда одолела «тигров».

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Викинги» не боятся соперника, тем более, находящегося не в лучших кондициях.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Тигры» не побеждали в 2 своих последних поединках

«Халл Сити» уступил «Донкастеру» в 2 последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Халл Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Халл Сити» явно не допустит недооценки соперника, и уж точно сразу понесется в атаку.

«Викинги» не блещут стабильностью в игре и результатах, да и проблемы с надежностью тылов никуда не делись.

Ставка: Победа «Халл Сити» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.00