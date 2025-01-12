Халл Сити
Донкастер Роверс
«Халл Сити»
Турнирное положение: «Тигры» бьются за сохранение прописки в Чемпионшипе. На данный момент команда занимает 22 место турнирной таблицы.
При этом «Халл Сити» в среднем забивает чуть реже гола за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 36 раз в 26 поединках.
Халл Сити — Донкастер Роверс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Тигры» расписали боевую мировую с «Лидсом» (3:3).
До того команда потерпела поражение от «Мидлсбро» (0:1). При этом чуть ранее «тигры» минимально переиграли «Блэкберн».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Халл Сити» настрелял 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Тигры» не побеждали в 2 своих последних поединках. Да и пребывание в тройке аутсайдеров явно бьет по самолюбию.
Матчи с «викингами» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Халл Сити» добыл 1 победу при 2 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются прервать серию своих неудач. Да и обыгрывать столь скромного оппонента обязана априори.
«Донкастер»
Турнирное положение: «Викинги» нынче представляют четвертый по рангу английский дивизион. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Донкастер» в 25 матчах отправил 35 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Викинги» в родных стенах уступили «Порт Вэйлу» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Флитвуду» (2:1). А вот поединок с «Колчестер Юнайтед» завершился подписанием мировой (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Донкастер» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Викинги» сражаются за прямое повышение в классе. Да и отставание от 3 позиции составляет всего 2 очка.
При этом «Донкастер» ныне смотрится не столь выгодно. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.
К слову, «викинги» в среднем пропускают чаще одного мяча за матч. Зато в двух последних очных поединках команда одолела «тигров».
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Викинги» не боятся соперника, тем более, находящегося не в лучших кондициях.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Тигры» не побеждали в 2 своих последних поединках
- «Халл Сити» уступил «Донкастеру» в 2 последних очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Халл Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: «Халл Сити» явно не допустит недооценки соперника, и уж точно сразу понесется в атаку.
«Викинги» не блещут стабильностью в игре и результатах, да и проблемы с надежностью тылов никуда не делись.
Ставка: Победа «Халл Сити» в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.00