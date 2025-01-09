Газиантеп
Адана Демирспор
«Газиантеп»
Турнирное положение: Эта команда проводит относительно продуктивный сезон. На текущий момент она расположилась на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Газиантеп» не столь ярко атакует, отличившись 24 забитыми мячами в 17 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 26 раз.
Газиантеп — Адана Демирспор: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. На выезде она добыла ничью в матче с «Касымпашой» (2:2).
А вот до того команда переиграла «Антальяспор» (2:0). При этом чуть ранее был уверенно обыгран заштатный «Йени Ордуспор» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Газиантеп» забил 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Газиантеп» на 8 очков отстает от идущего четвертым «Эюпспора». Вот только проблемы с надежностью тылов пока и близко не решены.
Матчи с «Истанбулспором» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Газиантеп» победил 2 раза при одном поражении, да и то техническом.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Обыгрывать дома полпреда первого дивизиона команда просто обязана.
«Истанбулспор»
Турнирное положение: «Истанбулспор» сражается за повышение в классе. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.
Причем «Истанбулспор» лишь на 4 очка отстает от третьей позиции. При этом оборона команды дала результативный сбой 21 раз в 18 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. Победа над «Эрокспором» получилась яркой (4:0).
До того команда расписала мировую с «Пендикспором» (1:1). Зато поединок с тем же «Эрокспором» завершился победой (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Истанбулспор» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Истанбулспор» явно улучшил свои результаты. Команда из 4 своих последних матчей выиграла трижды.
При этом «Истанбулспор» в среднем забивает чаще гола за матч. Да и тягаться с представителем Суперлиги команде будет тяжеловато.
Если не брать техническую викторию, команда уже 7 лет не обыгрывала «Газиантеп». Причем в двух последних очных поединках она уступила сопернику.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Стамбульцы постараются преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Газиантеп» не проигрывал в 3 своих последних поединках
- «Истанбулспор» имеет четырехматчевую беспроигрышную серию
- «Газиантеп» в среднем забивает немногим чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Газиантеп» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.
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Прогноз: «Газиантеп» постарается прибавить в плане реализации, и уж точно активно понесется в атаку.
«Истанбулспор» традиционно неудачно противостоит «Газиантепу», и явно больше озабочен борьбой за выход в Суперлигу.
Ставка: Победа «Газиантепа» в 1 тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63