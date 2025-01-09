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    «Газиантеп» не будет медлить!

    «Газиантеп» — «Истанбулспор». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Кубок Турции, 9 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Газиантеп» — «Истанбулспор»
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    «Газиантеп»
    9 января в 1-м туре группового этапа Кубка Турции по футболу сыграют «Газиантеп» и «Истанбулспор». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Газиантеп» — «Истанбулспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 12 Января 2025 года

    Газиантеп

  • Газиантеп
    •  Газиантеп 19:00 Адана Демирспор

    Адана Демирспор

  • Турция. Суперлига
    •

    «Газиантеп»

    Турнирное положение: Эта команда проводит относительно продуктивный сезон. На текущий момент она расположилась на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Газиантеп» не столь ярко атакует, отличившись 24 забитыми мячами в 17 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 26 раз.

    Газиантеп — Адана Демирспор: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. На выезде она добыла ничью в матче с «Касымпашой» (2:2).

    А вот до того команда переиграла «Антальяспор» (2:0). При этом чуть ранее был уверенно обыгран заштатный «Йени Ордуспор» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Газиантеп» забил 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Газиантеп» на 8 очков отстает от идущего четвертым «Эюпспора». Вот только проблемы с надежностью тылов пока и близко не решены.

    Матчи с «Истанбулспором» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Газиантеп» победил 2 раза при одном поражении, да и то техническом.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Обыгрывать дома полпреда первого дивизиона команда просто обязана.

    «Истанбулспор»

    Турнирное положение: «Истанбулспор» сражается за повышение в классе. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Истанбулспор» лишь на 4 очка отстает от третьей позиции. При этом оборона команды дала результативный сбой 21 раз в 18 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. Победа над «Эрокспором» получилась яркой (4:0).

    До того команда расписала мировую с «Пендикспором» (1:1). Зато поединок с тем же «Эрокспором» завершился победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Истанбулспор» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Истанбулспор» явно улучшил свои результаты. Команда из 4 своих последних матчей выиграла трижды.

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    При этом «Истанбулспор» в среднем забивает чаще гола за матч. Да и тягаться с представителем Суперлиги команде будет тяжеловато.

    Если не брать техническую викторию, команда уже 7 лет не обыгрывала «Газиантеп». Причем в двух последних очных поединках она уступила сопернику.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Стамбульцы постараются преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Газиантеп» не проигрывал в 3 своих последних поединках

    • «Истанбулспор» имеет четырехматчевую беспроигрышную серию

    • «Газиантеп» в среднем забивает немногим чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Газиантеп» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: «Газиантеп» постарается прибавить в плане реализации, и уж точно активно понесется в атаку.

    «Истанбулспор» традиционно неудачно противостоит «Газиантепу», и явно больше озабочен борьбой за выход в Суперлигу.

    Ставка: Победа «Газиантепа» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

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