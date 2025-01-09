9 января в 1-м туре группового этапа Кубка Турции по футболу сыграют «Газиантеп» и «Истанбулспор». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Газиантеп» — «Истанбулспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Газиантеп»

Турнирное положение: Эта команда проводит относительно продуктивный сезон. На текущий момент она расположилась на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Газиантеп» не столь ярко атакует, отличившись 24 забитыми мячами в 17 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 26 раз.

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Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. На выезде она добыла ничью в матче с «Касымпашой» (2:2).

А вот до того команда переиграла «Антальяспор» (2:0). При этом чуть ранее был уверенно обыгран заштатный «Йени Ордуспор» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Газиантеп» забил 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Газиантеп» на 8 очков отстает от идущего четвертым «Эюпспора». Вот только проблемы с надежностью тылов пока и близко не решены.

Матчи с «Истанбулспором» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Газиантеп» победил 2 раза при одном поражении, да и то техническом.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Обыгрывать дома полпреда первого дивизиона команда просто обязана.

«Истанбулспор»

Турнирное положение: «Истанбулспор» сражается за повышение в классе. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем «Истанбулспор» лишь на 4 очка отстает от третьей позиции. При этом оборона команды дала результативный сбой 21 раз в 18 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. Победа над «Эрокспором» получилась яркой (4:0).

До того команда расписала мировую с «Пендикспором» (1:1). Зато поединок с тем же «Эрокспором» завершился победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Истанбулспор» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Истанбулспор» явно улучшил свои результаты. Команда из 4 своих последних матчей выиграла трижды.

При этом «Истанбулспор» в среднем забивает чаще гола за матч. Да и тягаться с представителем Суперлиги команде будет тяжеловато.

Если не брать техническую викторию, команда уже 7 лет не обыгрывала «Газиантеп». Причем в двух последних очных поединках она уступила сопернику.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Стамбульцы постараются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Газиантеп» не проигрывал в 3 своих последних поединках

«Истанбулспор» имеет четырехматчевую беспроигрышную серию

«Газиантеп» в среднем забивает немногим чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Газиантеп» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

Прогноз: «Газиантеп» постарается прибавить в плане реализации, и уж точно активно понесется в атаку.

«Истанбулспор» традиционно неудачно противостоит «Газиантепу», и явно больше озабочен борьбой за выход в Суперлигу.

Ставка: Победа «Газиантепа» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63