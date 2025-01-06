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«Интер» Милан
Турнирное положение: после 18 туров «Интер» лидирует в таблице Серии А с 41 очком вместе с «Аталантой».
Последние матчи: в полуфинале Суперкубка Италии подопечные Симоне Индзаги обыграли «Аталанту» со счетом 2:0. Первый тайм «Интер» провел лучше своего соперника, но забить так и не смог. Оба мяча нерадзурри провели после перерыва.
Интер — Милан: коэффициенты букмекеров
Причем, оба они на счету голландского защитника Дюмфриса. Бергамаски смотрелись лучше после перерыва, но в итоге проиграли и не смогли забить ни одного мяча.
Ранее был разгром в гостях «Кальяри» (3:0) в Серии А и победа дома над «Комо» (2:0).
Не сыграют: травмированы — Ачерби и Павар. Под вопросом участие Тюрама.
Состояние команды: сейчас «Интер» вышел на проектную мощность и напоминает себя образца прошлогоднего чемпионского сезона. В пяти последних матчах нерадзурри не пропустили ни одного мяча, забив при этом целых 15 мячей.
Это с учетом двух травмированных основных защитников Ачерби и Павара. На их месте сейчас как влитые смотрятся Биссек и Де Врей, в качестве оборона точно не пострадала при этих изменениях.
«Милан»
Турнирное положение: сейчас «Милан» идет на 8-м месте в таблице Серии А с 27 очками.
Последние матчи: в полуфинале Суперкубка Италии «Милан» прошел «Ювентус», победив его со счетом 2:1. К 71-й минуте россонери уступали со счетом 0:1, но нашли в себе силы переломить ход встречи и выйти в финал.
Сначала на 71-й минуте счет открыл Пулишич, а через четыре в свои ворота мяч забил защитник «Ювентуса» Гатти. Вот так, при не самой лучшей игре «Милан» смог выйти в финал турнира, по игре ничем не превосходя туринцев.
До этого в Серии А была ничья с «Ромой» (1:1) и победа над «Вероной» (1:0) в гостях.
Не сыграют: травмированы — Чуквуэзе, Флоренци, Рафаэль Леао, Лофтус-Чик.
Состояние команды: недавно в «Милане» произошла смена главного тренера. В отставку был отправлен Фонсека, к которому было много вопросов с начала сезона, а на его место пришел другой португалец Сержиу Консейсао.
Именно при нем «Милан» уже одержал свою победу в полуфинале Суперкубка Италии над «Ювентусом». Пока новый наставник не стал ничего менять кардинально в игре команды, а выставил похожую схему и сочетания игроков, что и Фонсека.
Статистика для ставок
- В первом круге этого сезона Серии А «Интер» проиграл дома со счетом 1:2
- В прошлом сезоне обе игры остались за командой Симоне Индзаги (2:1, 5:1)
- В позапрошлом сезоне также был сильнее «Интер» (2:0, 1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Интера» дают 1,80, а на «Милан» — 4,80, ничью букмекеры оценивают в 3,90.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,05, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,82.
- 3.20Ливерпуль — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.13ПСЖ — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.90Рома — Лацио: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: сейчас в Италии нет команды сильнее, чем «Интер», который набрал великолепный ход и выглядит основным претендентом на победу во всех турнирах.
Под рукой у Симоне Индзаги практически два равноценных состава, и даже потеря 2-3 трех основных футболистов не становится для него критичной.
Игра настолько отлажена у «Интера», что он последние 2-3 года обходится без значительных спадов, а постоянно прибавляет по ходу сезона. «Милан» же только получил нового тренера, и как будет выглядеть при Сержиу Консейсао, у которого абсолютно другая философия игры, пока настоящая загадка.
Основная ставка: победа «Интера» в основное время за 1,80.
Прогноз: также можно попробовать более рискованный вариант через тотал, который тоже имеет право на жизнь.
Дополнительная ставка: победа «Интера» плюс тотал меньше 3,5 за 2,70.