6 января в финале Суперкубка Италии по футболу по футболу сыграют «Интер» Милан и «Милан». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Интер» Милан

Турнирное положение: после 18 туров «Интер» лидирует в таблице Серии А с 41 очком вместе с «Аталантой».

Последние матчи: в полуфинале Суперкубка Италии подопечные Симоне Индзаги обыграли «Аталанту» со счетом 2:0. Первый тайм «Интер» провел лучше своего соперника, но забить так и не смог. Оба мяча нерадзурри провели после перерыва.

Причем, оба они на счету голландского защитника Дюмфриса. Бергамаски смотрелись лучше после перерыва, но в итоге проиграли и не смогли забить ни одного мяча.

Ранее был разгром в гостях «Кальяри» (3:0) в Серии А и победа дома над «Комо» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Ачерби и Павар. Под вопросом участие Тюрама.

Состояние команды: сейчас «Интер» вышел на проектную мощность и напоминает себя образца прошлогоднего чемпионского сезона. В пяти последних матчах нерадзурри не пропустили ни одного мяча, забив при этом целых 15 мячей.

Это с учетом двух травмированных основных защитников Ачерби и Павара. На их месте сейчас как влитые смотрятся Биссек и Де Врей, в качестве оборона точно не пострадала при этих изменениях.

«Милан»

Турнирное положение: сейчас «Милан» идет на 8-м месте в таблице Серии А с 27 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в полуфинале Суперкубка Италии «Милан» прошел «Ювентус», победив его со счетом 2:1. К 71-й минуте россонери уступали со счетом 0:1, но нашли в себе силы переломить ход встречи и выйти в финал.

Сначала на 71-й минуте счет открыл Пулишич, а через четыре в свои ворота мяч забил защитник «Ювентуса» Гатти. Вот так, при не самой лучшей игре «Милан» смог выйти в финал турнира, по игре ничем не превосходя туринцев.

До этого в Серии А была ничья с «Ромой» (1:1) и победа над «Вероной» (1:0) в гостях.

Не сыграют: травмированы — Чуквуэзе, Флоренци, Рафаэль Леао, Лофтус-Чик.

Состояние команды: недавно в «Милане» произошла смена главного тренера. В отставку был отправлен Фонсека, к которому было много вопросов с начала сезона, а на его место пришел другой португалец Сержиу Консейсао.

Именно при нем «Милан» уже одержал свою победу в полуфинале Суперкубка Италии над «Ювентусом». Пока новый наставник не стал ничего менять кардинально в игре команды, а выставил похожую схему и сочетания игроков, что и Фонсека.

Статистика для ставок

В первом круге этого сезона Серии А «Интер» проиграл дома со счетом 1:2

В прошлом сезоне обе игры остались за командой Симоне Индзаги (2:1, 5:1)

В позапрошлом сезоне также был сильнее «Интер» (2:0, 1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Интера» дают 1,80, а на «Милан» — 4,80, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,05, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,82.

Прогноз: сейчас в Италии нет команды сильнее, чем «Интер», который набрал великолепный ход и выглядит основным претендентом на победу во всех турнирах.

Под рукой у Симоне Индзаги практически два равноценных состава, и даже потеря 2-3 трех основных футболистов не становится для него критичной.

Игра настолько отлажена у «Интера», что он последние 2-3 года обходится без значительных спадов, а постоянно прибавляет по ходу сезона. «Милан» же только получил нового тренера, и как будет выглядеть при Сержиу Консейсао, у которого абсолютно другая философия игры, пока настоящая загадка.

Основная ставка: победа «Интера» в основное время за 1,80.

Прогноз: также можно попробовать более рискованный вариант через тотал, который тоже имеет право на жизнь.

Дополнительная ставка: победа «Интера» плюс тотал меньше 3,5 за 2,70.