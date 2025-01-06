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    Симоне Индзаги завоюет очередной трофей?

    «Интер» — «Милан». Миланское дерби всегда непредсказуемо, а особенно в финале — на что сделать ставку 6 января? Ответ — в прогнозе на футбол с коэффициентами 1.80 и 2.70

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Милан»
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    Симоне Индзаги — тренер «Интера»
    6 января в финале Суперкубка Италии по футболу по футболу сыграют «Интер» Милан и «Милан». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Суперкубок 06 Января 2025 года

    Интер

  • Милан
    •  Интер 22:00 Милан

    Милан

  • Милан
    •

    «Интер» Милан

    Турнирное положение: после 18 туров «Интер» лидирует в таблице Серии А с 41 очком вместе с «Аталантой».

    Последние матчи: в полуфинале Суперкубка Италии подопечные Симоне Индзаги обыграли «Аталанту» со счетом 2:0. Первый тайм «Интер» провел лучше своего соперника, но забить так и не смог. Оба мяча нерадзурри провели после перерыва.

    Интер — Милан: коэффициенты букмекеров

    Причем, оба они на счету голландского защитника Дюмфриса. Бергамаски смотрелись лучше после перерыва, но в итоге проиграли и не смогли забить ни одного мяча.

    Ранее был разгром в гостях «Кальяри» (3:0) в Серии А и победа дома над «Комо» (2:0).

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    • Не сыграют: травмированы — Ачерби и Павар. Под вопросом участие Тюрама.

    Состояние команды: сейчас «Интер» вышел на проектную мощность и напоминает себя образца прошлогоднего чемпионского сезона. В пяти последних матчах нерадзурри не пропустили ни одного мяча, забив при этом целых 15 мячей.

    Это с учетом двух травмированных основных защитников Ачерби и Павара. На их месте сейчас как влитые смотрятся Биссек и Де Врей, в качестве оборона точно не пострадала при этих изменениях.

    «Милан»

    Турнирное положение: сейчас «Милан» идет на 8-м месте в таблице Серии А с 27 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в полуфинале Суперкубка Италии «Милан» прошел «Ювентус», победив его со счетом 2:1. К 71-й минуте россонери уступали со счетом 0:1, но нашли в себе силы переломить ход встречи и выйти в финал.

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    Сначала на 71-й минуте счет открыл Пулишич, а через четыре в свои ворота мяч забил защитник «Ювентуса» Гатти. Вот так, при не самой лучшей игре «Милан» смог выйти в финал турнира, по игре ничем не превосходя туринцев.

    До этого в Серии А была ничья с «Ромой» (1:1) и победа над «Вероной» (1:0) в гостях.

    Не сыграют: травмированы — Чуквуэзе, Флоренци, Рафаэль Леао, Лофтус-Чик.

    Состояние команды: недавно в «Милане» произошла смена главного тренера. В отставку был отправлен Фонсека, к которому было много вопросов с начала сезона, а на его место пришел другой португалец Сержиу Консейсао.

    Именно при нем «Милан» уже одержал свою победу в полуфинале Суперкубка Италии над «Ювентусом». Пока новый наставник не стал ничего менять кардинально в игре команды, а выставил похожую схему и сочетания игроков, что и Фонсека.

    Статистика для ставок

    • В первом круге этого сезона Серии А «Интер» проиграл дома со счетом 1:2

    • В прошлом сезоне обе игры остались за командой Симоне Индзаги (2:1, 5:1)

    • В позапрошлом сезоне также был сильнее «Интер» (2:0, 1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Интера» дают 1,80, а на «Милан» — 4,80, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,05, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,82.

    Прогноз: сейчас в Италии нет команды сильнее, чем «Интер», который набрал великолепный ход и выглядит основным претендентом на победу во всех турнирах.

    Под рукой у Симоне Индзаги практически два равноценных состава, и даже потеря 2-3 трех основных футболистов не становится для него критичной.

    Игра настолько отлажена у «Интера», что он последние 2-3 года обходится без значительных спадов, а постоянно прибавляет по ходу сезона. «Милан» же только получил нового тренера, и как будет выглядеть при Сержиу Консейсао, у которого абсолютно другая философия игры, пока настоящая загадка.

    Основная ставка: победа «Интера» в основное время за 1,80.

    Прогноз: также можно попробовать более рискованный вариант через тотал, который тоже имеет право на жизнь.

    Дополнительная ставка: победа «Интера» плюс тотал меньше 3,5 за 2,70.

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    «Интер» — «Милан»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 06.01.2025. Прогнозы на футбол. Симоне Индзаги завоюет очередной трофей?
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