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    «Лион» результативно обыграет аутсайдера

    «Лион» — «Монпелье». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 4 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Монпелье»
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    «Лион»
    «Лион» дома сыграет против «Монпелье» в 16-м туре французской Лиги 1. Поединок пройдет 4 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Монпелье», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 04 Января 2025 года

    Лион

  • Лион
    •  Лион 23:00 Монпелье

    Монпелье

  • Франция. Лига 1
    •

    «Лион»

    Турнирное положение: С 25 очками данный коллектив идет сейчас пятым в таблице и на два балла отстает от четвертой строки, дающей билет в Лигу чемпионов.

    «Лион» выиграл семь игр из 15 проведенных, четыре матча свел вничью и потерпел четыре проигрыша, разница забитых и пропущенных составляет 27:20.

    Лион — Монпелье: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Ткачи» перед уходом на перерыв в гостях обыграли клуб из четвертой лиги со счетом 2:1 в Кубке Франции. В последней же игре чемпионата они в Париже уступили «ПСЖ» со счетом 1:3, прервав этим результатом свою длительную серию без фиаско.

    Не сыграют: Уилфрид Заа и Дуже Чалета-Цар не помогут своей команде в этой игре.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Состояние команды: «Лион» проиграл лишь раз за 11 минувших своих матчей во всех турнирах. Да и то уступив в этом отрезке в гостях «ПСЖ» со счетом 1:3. В других же десяти поединках за данный период «дети» еще четыре раза сыграли вничью и отпраздновали шесть викторий, но только три из них пришлись на игры чемпионата Франции. И также отметим, что команда неизменно забивала в этой 11-матчевой серии.

    «Монпелье»

    Турнирное положение: Этот клуб с девятью зачетными зачетными пунктами находится на дне турнирной таблице, отставая на четыре балла от безопасной позиции.

    «Монпелье» выиграл только два матча из 15 проведенных, три встречи свел вничью и десять игр проиграл, разница мячей составляет 15:38.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В своей предыдущей проеденной встрече «паладины» опозорились в Кубке Франции, проиграв в гостях со счетом 0:4 коллективу из четвертой лиги. В чемпионате страны перед уходом на перерыв они сыграли вничью 2:2 дома с «Ниццей» и уступили в гостях «Лансу» 0:2.

    Не сыграют: У команды есть незначительные потери.

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    Состояние команды: «Монпелье» проводит слабый сезон и смог добиться только одной виктории за 11 предыдущих встреч во всех турнирах, одолев месяц тому назад в Лиге 1 на своем поле «Брест». В остальных же десяти играх за данный отрезок времени коллектив расписал еще две мировые и потерпел восемь поражений, семь из которых пришлись на матчи первенства страны.

    Статистика для ставок

    • «Лион» выиграл у «Монпелье» в четырех из пяти предыдущих очных играх при одном фиаско

    • В пяти минувших очных встречах этих команд забивали обе стороны и были верхи

    • В прошлом чемпионате данные клубы обменялись гостевыми выигрышами

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лиона» — 1.40, победа «Монпелье» — 8.00, ничья — 5.74.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.39 и 2.98 соответственно.

    Прогноз: «Лион» на своей арене наверняка не испытает проблем с главным аутсайдером лиги этого сезона, и добудет здесь викторию в результативном поединке.

    Рекомендуемая ставка: победа «Лиона» + ТБ 2,5 за 1.83.

    Прогноз: И также ставим еще здесь на обмен голами. И ждем, что данное событие произойдет еще в первом тайме.

    Ставка: обе забьют в первом тайме за 3.65.

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    «Лион» — «Монпелье»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 04.01.2025. Прогнозы на футбол. «Лион» результативно обыграет аутсайдера
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