«Лион» дома сыграет против «Монпелье» в 16-м туре французской Лиги 1. Поединок пройдет 4 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Монпелье», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лион»

Турнирное положение: С 25 очками данный коллектив идет сейчас пятым в таблице и на два балла отстает от четвертой строки, дающей билет в Лигу чемпионов.

«Лион» выиграл семь игр из 15 проведенных, четыре матча свел вничью и потерпел четыре проигрыша, разница забитых и пропущенных составляет 27:20.

Последние матчи: «Ткачи» перед уходом на перерыв в гостях обыграли клуб из четвертой лиги со счетом 2:1 в Кубке Франции. В последней же игре чемпионата они в Париже уступили «ПСЖ» со счетом 1:3, прервав этим результатом свою длительную серию без фиаско.

Не сыграют: Уилфрид Заа и Дуже Чалета-Цар не помогут своей команде в этой игре.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: «Лион» проиграл лишь раз за 11 минувших своих матчей во всех турнирах. Да и то уступив в этом отрезке в гостях «ПСЖ» со счетом 1:3. В других же десяти поединках за данный период «дети» еще четыре раза сыграли вничью и отпраздновали шесть викторий, но только три из них пришлись на игры чемпионата Франции. И также отметим, что команда неизменно забивала в этой 11-матчевой серии.

«Монпелье»

Турнирное положение: Этот клуб с девятью зачетными зачетными пунктами находится на дне турнирной таблице, отставая на четыре балла от безопасной позиции.

«Монпелье» выиграл только два матча из 15 проведенных, три встречи свел вничью и десять игр проиграл, разница мячей составляет 15:38.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В своей предыдущей проеденной встрече «паладины» опозорились в Кубке Франции, проиграв в гостях со счетом 0:4 коллективу из четвертой лиги. В чемпионате страны перед уходом на перерыв они сыграли вничью 2:2 дома с «Ниццей» и уступили в гостях «Лансу» 0:2.

Не сыграют: У команды есть незначительные потери.

Состояние команды: «Монпелье» проводит слабый сезон и смог добиться только одной виктории за 11 предыдущих встреч во всех турнирах, одолев месяц тому назад в Лиге 1 на своем поле «Брест». В остальных же десяти играх за данный отрезок времени коллектив расписал еще две мировые и потерпел восемь поражений, семь из которых пришлись на матчи первенства страны.

Статистика для ставок

«Лион» выиграл у «Монпелье» в четырех из пяти предыдущих очных играх при одном фиаско

В пяти минувших очных встречах этих команд забивали обе стороны и были верхи

В прошлом чемпионате данные клубы обменялись гостевыми выигрышами

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лиона» — 1.40, победа «Монпелье» — 8.00, ничья — 5.74.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.39 и 2.98 соответственно.

Прогноз: «Лион» на своей арене наверняка не испытает проблем с главным аутсайдером лиги этого сезона, и добудет здесь викторию в результативном поединке.

Рекомендуемая ставка: победа «Лиона» + ТБ 2,5 за 1.83.

Прогноз: И также ставим еще здесь на обмен голами. И ждем, что данное событие произойдет еще в первом тайме.

Ставка: обе забьют в первом тайме за 3.65.