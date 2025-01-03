ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альваро Мората Яркий Евро-2024 и скандальный «Золотой мяч». Колыванов, Пименов и Шмурнов подводят итоги европейского футбольного года Джон ДжонсВозвращение Джонса, рекорд Перейры, 7 новых чемпионов — главные итоги UFC в 2024 году Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Лестер», «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм», «Арсенал» выиграл у «Брентфорда»
  • 15:41
    • Рублев сенсационно проиграл Марожану в Гонконге
  • 16:19
    • В подписании Ольмо заинтересованы «Бавария», «ПСЖ» и шесть клубов АПЛ
  • 16:09
    • ЦСКА и «Ривер Плейт» могут произвести обмен нападающими
  • 15:33
    • «Арсенал» стремится подписать звезду «Айнтрахта»
  • 15:10
    • Соболенко обыграла Путинцеву и вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене
    Все новости спорта

    У кого прервется беспроигрышная серия?

    «Аланьяспор» — «Коньяспор». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 3 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Турции Прогнозы на Футбол Турции
    Прогноз и ставки на «Аланьяспор» — «Коньяспор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алассан Ндао
    В пятницу, 3 января, в 18-м туре турецкой Суперлиги «Аланьяспор» дома примет «Коньяспор». Начало игры запланировано на 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Аланьяспор» — «Коньяспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Турция. Суперлига 03 Января 2025 года

    Аланьяспор

  • Турция. Суперлига
    •  Аланьяспор 20:00 Коньяспор

    Коньяспор

  • Конья
    •

    «Аланьяспор»

    Турнирное положение: «Аланьяспор» по итогам 16-ти поединков турецкого первенства набрал 18 баллов и находится в нижней половине таблицы.

    Команда занимает 15-ю строчку в турнирной таблице и на три пункта опережает зону вылета, а также на два очка отстает от нынешнего соперника.

    Аланьяспор — Коньяспор: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.983.253.70Бонус€300
    •

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле поделил очки с «Бешикташем» (1:1).

    Перед этим в 16-м туре турецкого первенства коллектив уже набрал максимум баллов, когда на своей арене обыграл «Амед» с результатом 3:2.

    Не сыграют: травмирован — Байир, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Аланьяспор» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на победу над конкурентом, особенно на своем поле, и уж по крайней мере они обещают отличные перспективы на ничью.

    Хван Ый Джо — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с пятью голами.

    «Коньяспор»

    Турнирное положение: «Коньяспор» по итогам 16-ти поединков турецкого первенства набрал 20 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает 11-ю строчку и на пять очков опережает зону вылета, а также на восемь пунктов отстает от зоны еврокубков, которая ограничивается первыми четырьмя местами.

  • Вошли в пике. Грилиш, Антони, де Йонг и еще 7 главных неудачников 2024 года
  • Для этих персон и команд 2024 год оказался довольно непростым
  • 30/12/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого раунда Кубка Турции клуб на чужом поле одержал победу над «Караджабей Беледийеспор» (1:0).

    Перед этим коллектив в 16-м туре национального чемпионата в чужих стенах сыграл в голевую ничью с «Ризеспором» со счетом 1:1.

    Не сыграют: травмированы — Дамьянович, Кейта и Чалушич, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Коньяспор» не проиграл при трех победах и трех ничьих.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Такие результаты позволяют гостям рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже на чужом поле, особенно если учесть то, что они находятся выше в таблице.

    Алассан Ндао — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей «Аланьяспора» забивали обе команды

    • в четырех из шести последних матчей «Аланьяспор» выиграл

    • в шести из семи последних матчей «Коньяспора» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аланьяспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.45, победа «Коньяспора» — в 3.95.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.80.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединков.

    При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Аланьяспора».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.03

    Ещё прогнозы на спорт
    1.98
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Абердин — Росс Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Хартс — Мотеруэлл
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Германия — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Анортосис — Пафос
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч АЕЛ Лимасол — Аполлон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Данди — Данди Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Маккаби Бней-Рейне
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Интер — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.22
  • Экспресс дня 2 января 2025 года
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч США — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Вашингтон — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Коламбус — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Аланьяспор» — «Коньяспор»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 03.01.2025. Прогнозы на футбол. У кого прервется беспроигрышная серия?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры