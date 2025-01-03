В пятницу, 3 января, в 18-м туре турецкой Суперлиги «Аланьяспор» дома примет «Коньяспор». Начало игры запланировано на 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Аланьяспор» — «Коньяспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аланьяспор»

Турнирное положение: «Аланьяспор» по итогам 16-ти поединков турецкого первенства набрал 18 баллов и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 15-ю строчку в турнирной таблице и на три пункта опережает зону вылета, а также на два очка отстает от нынешнего соперника.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле поделил очки с «Бешикташем» (1:1).

Перед этим в 16-м туре турецкого первенства коллектив уже набрал максимум баллов, когда на своей арене обыграл «Амед» с результатом 3:2.

Не сыграют: травмирован — Байир, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Аланьяспор» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на победу над конкурентом, особенно на своем поле, и уж по крайней мере они обещают отличные перспективы на ничью.

Хван Ый Джо — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с пятью голами.

«Коньяспор»

Турнирное положение: «Коньяспор» по итогам 16-ти поединков турецкого первенства набрал 20 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 11-ю строчку и на пять очков опережает зону вылета, а также на восемь пунктов отстает от зоны еврокубков, которая ограничивается первыми четырьмя местами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого раунда Кубка Турции клуб на чужом поле одержал победу над «Караджабей Беледийеспор» (1:0).

Перед этим коллектив в 16-м туре национального чемпионата в чужих стенах сыграл в голевую ничью с «Ризеспором» со счетом 1:1.

Не сыграют: травмированы — Дамьянович, Кейта и Чалушич, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Коньяспор» не проиграл при трех победах и трех ничьих.

Такие результаты позволяют гостям рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже на чужом поле, особенно если учесть то, что они находятся выше в таблице.

Алассан Ндао — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Аланьяспора» забивали обе команды

в четырех из шести последних матчей «Аланьяспор» выиграл

в шести из семи последних матчей «Коньяспора» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аланьяспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.45, победа «Коньяспора» — в 3.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.80.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединков.

При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Аланьяспора».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.03