Аланьяспор
Коньяспор
«Аланьяспор»
Турнирное положение: «Аланьяспор» по итогам 16-ти поединков турецкого первенства набрал 18 баллов и находится в нижней половине таблицы.
Команда занимает 15-ю строчку в турнирной таблице и на три пункта опережает зону вылета, а также на два очка отстает от нынешнего соперника.
Аланьяспор — Коньяспор: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле поделил очки с «Бешикташем» (1:1).
Перед этим в 16-м туре турецкого первенства коллектив уже набрал максимум баллов, когда на своей арене обыграл «Амед» с результатом 3:2.
Не сыграют: травмирован — Байир, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Аланьяспор» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.
Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на победу над конкурентом, особенно на своем поле, и уж по крайней мере они обещают отличные перспективы на ничью.
Хван Ый Джо — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с пятью голами.
«Коньяспор»
Турнирное положение: «Коньяспор» по итогам 16-ти поединков турецкого первенства набрал 20 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда занимает 11-ю строчку и на пять очков опережает зону вылета, а также на восемь пунктов отстает от зоны еврокубков, которая ограничивается первыми четырьмя местами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого раунда Кубка Турции клуб на чужом поле одержал победу над «Караджабей Беледийеспор» (1:0).
Перед этим коллектив в 16-м туре национального чемпионата в чужих стенах сыграл в голевую ничью с «Ризеспором» со счетом 1:1.
Не сыграют: травмированы — Дамьянович, Кейта и Чалушич, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Коньяспор» не проиграл при трех победах и трех ничьих.
Такие результаты позволяют гостям рассчитывать если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже на чужом поле, особенно если учесть то, что они находятся выше в таблице.
Алассан Ндао — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в пяти из семи последних матчей «Аланьяспора» забивали обе команды
- в четырех из шести последних матчей «Аланьяспор» выиграл
- в шести из семи последних матчей «Коньяспора» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аланьяспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.45, победа «Коньяспора» — в 3.95.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.03 и 1.80.
- 1.85Интер — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.98Рейнджерс — Селтик: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.80Ювентус — Милан: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединков.
При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Аланьяспора».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.03