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    Вернется ли «Шеффилд Уэнсдей» к успеху?

    «Шеффилд Уэнсдей» — «Дерби Каунти». Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, английский Чемпионшип, 1 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Уэнсдей» — «Дерби Каунти»
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    Марвин Джонсон («Шеффилд Уэнсдей»)
    1 января в 25-м туре второго дивизиона Англии (Чемпионшипа) по футболу сыграют «Шеффилд Уэнсдей» и «Дерби Каунти». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шеффилд Уэнсдей» — «Дерби Каунти», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 01 Января 2025 года

    Шеффилд Уэнсдей

  • Англия. Чемпионшип
    •  Шеффилд Уэнсдей 18:00 Дерби Каунти

    Дерби Каунти

  • Дерби
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    «Шеффилд Уэнсдей»

    Турнирное положение: «Шеффилд Уэнсдей» по итогам 24-х туров английского Чемпионшипа находится в середине турнирной таблицы на 11-й позиции.

    Команда на четыре очка отстает от зоны плей-офф за выход в Премьер-лигу (3-6-е места), а также на 12 баллов опережает зону вылета (22-24-я строчки).

    Шеффилд Уэнсдей — Дерби Каунти: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 24-го тура Чемпионшипа клуб на чужом поле потерпел поражение от «Престона» (1:3).

    Ранее «Совы» также недобрали очков, хотя и взяли один балл, когда в предыдущем туре второго английского дивизиона сыграли вничью с «Мидлсбро» (3:3) на выезде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Фузир, Хэймер, Игиекве и Фэймво, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Шеффилд Уэнсдей» выиграл лишь дважды при двух ничьих и двух поражениях.

    Это говорит о противоречивой форме коллектива, поэтому в грядущей игре от него можно ждать любого результата, хотя важно отметить, что его два последних матча без побед были выездными.

    Джош Уиндасс — лучший бомбардир команды в новом сезоне Чемпионшипа с девятью голами.

    «Дерби Каунти»

    Турнирное положение: «Дерби Каунти» по итогам 24-х туров английского Чемпионшипа находится на 16-й позиции в нижней половине турнирной таблицы.

    Команда на шесть очков опережает зону вылета (22-24-я строчки), а также на четыре балла отстает от зоны плей-офф за выход в Премьер-лигу (3-6-е места).

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    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках 24-го тура Чемпионшипа клуб на чужом поле потерпел минимальное поражение от «Лидса» (0:1).

    Перед этим в 23-м туре второго английского дивизиона «Бараны» одержали победу, когда в собственных стенах разобрались с «Вест Бромвичем» (2:1).

    Не сыграют: травмированы — Томпсон, Озо, Кашин, Ньямбе, Руни, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Дерби Каунти» проиграл дважды при одной победе.

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    Такая форма говорит о не лучших шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно если учесть, в целом, лучшее состояние соперника, который находится выше в таблице.

    Джерри Йетс — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Шеффилд Уэнсдей» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Шеффилд Уэнсдей» забивали обе команды

    • в четырех из шести последних матчей «Дерби» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шеффилд Уэнсдей» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.45, победа «Дерби» — в 3.75.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух из четырех последних домашних поединков.

    При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их трех из четырех последних поединков.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10

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    «Шеффилд Уэнсдей» — «Дерби Каунти»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 01.01.2025. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Шеффилд Уэнсдей» к успеху?
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